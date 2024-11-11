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بدء تطبيق لائحة الأجور الطبية الجديدة (تفاصيل)

11/11/2024 2:40:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أعلنت الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية والاتحاد الأردني لشركات التأمين عن بدء تطبيق لائحة الأجور الطبية الجديدة وفق مضمون الكتاب الذي أرسل لمعالي وزير الصحة بتاريخ 16/1/2024 بعد عقد عدة إجتماعات بوزارة الصحة مع الجهات المعنية ومن ضمنها لجنة دافعي الفاتورة الطبية .
وتضمن القرار ما يلي:

1- زيادة كشفية الطبيب العام بنسبة 100%.
2- زيادة كشفية طبيب الإختصاص بنسبة 50%.
3- زيادة أجور الأطباء عن الإجراءات الموجودة في لائحة أجور 2008 (باستثناء أجور الأشعة) بنسبة 20% للسنة الأولى وعلى أن يتبعها الزيادة اللاحقة في السنة الثانية.
4- الإجراءات الطبية الجديدة غير الواردة في لائحة أجور 2008 سيتم إعتماد مسودة لائحة أجور 2021 مع نسبة تخفيض 50% عليها.
وتنوه الجمعية والاتحاد بأنهما قاما بتغليب مصلحة الوطن فوق أي إعتبار وأنهما قد وافقا منذ البداية على الإجراءات أعلاه بحسب الكتاب المرسل لمعالي وزير الصحة بتاريخ 16/1/2024 وذلك بما يضمن إستمرار تقديم خدمة الرعاية الصحية للمؤمن لهم.




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