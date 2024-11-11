بدء تطبيق لائحة الأجور الطبية الجديدة (تفاصيل)

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية والاتحاد الأردني لشركات التأمين عن بدء تطبيق لائحة الأجور الطبية الجديدة وفق مضمون الكتاب الذي أرسل لمعالي وزير الصحة بتاريخ 16/1/2024 بعد عقد عدة إجتماعات بوزارة الصحة مع الجهات المعنية ومن ضمنها لجنة دافعي الفاتورة الطبية .
وتضمن القرار ما يلي:
1- زيادة كشفية الطبيب العام بنسبة 100%.
2- زيادة كشفية طبيب الإختصاص بنسبة 50%.
3- زيادة أجور الأطباء عن الإجراءات الموجودة في لائحة أجور 2008 (باستثناء أجور الأشعة) بنسبة 20% للسنة الأولى وعلى أن يتبعها الزيادة اللاحقة في السنة الثانية.
4- الإجراءات الطبية الجديدة غير الواردة في لائحة أجور 2008 سيتم إعتماد مسودة لائحة أجور 2021 مع نسبة تخفيض 50% عليها.
وتنوه الجمعية والاتحاد بأنهما قاما بتغليب مصلحة الوطن فوق أي إعتبار وأنهما قد وافقا منذ البداية على الإجراءات أعلاه بحسب الكتاب المرسل لمعالي وزير الصحة بتاريخ 16/1/2024 وذلك بما يضمن إستمرار تقديم خدمة الرعاية الصحية للمؤمن لهم.
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