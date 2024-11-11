بدء تطبيق لائحة الأجور الطبية الجديدة (تفاصيل)

أعلنت الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية والاتحاد الأردني لشركات التأمين عن بدء تطبيق لائحة الأجور الطبية الجديدة وفق مضمون الكتاب الذي أرسل لمعالي الصحة بتاريخ 16/1/2024 بعد عقد عدة إجتماعات بوزارة الصحة مع الجهات المعنية ومن ضمنها لجنة دافعي الفاتورة الطبية .

وتضمن القرار ما يلي:



1- زيادة كشفية الطبيب العام بنسبة 100%.

2- زيادة كشفية طبيب الإختصاص بنسبة 50%.

3- زيادة أجور الأطباء عن الإجراءات الموجودة في لائحة أجور 2008 (باستثناء أجور الأشعة) بنسبة 20% للسنة الأولى وعلى أن يتبعها الزيادة اللاحقة في السنة الثانية.

4- الإجراءات الطبية الجديدة غير الواردة في لائحة أجور 2008 سيتم إعتماد مسودة لائحة أجور 2021 مع نسبة تخفيض 50% عليها.

وتنوه الجمعية والاتحاد بأنهما قاما بتغليب مصلحة الوطن فوق أي إعتبار وأنهما قد وافقا منذ البداية على الإجراءات أعلاه بحسب الكتاب المرسل لمعالي وزير الصحة بتاريخ 16/1/2024 وذلك بما يضمن إستمرار تقديم خدمة الرعاية الصحية للمؤمن لهم.







