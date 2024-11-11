تحد جديد لشلباية في تشالنجر ليون للتنس

MENAFN - Alghad Newspaper) مهند جويلس

يخوض التنس الأرضي عبد الله شلباية، تحديا جديدا في عالم الكرة الصفراء بحثا عن مراكز متقدمة أو الوصول لمنصات التتويج، عندما يلعب في بطولة "تشالنجر ليون 2" الفرنسية، التي تقام داخل الصالات المغلقة وعلى الأراضي الصلبة.



ويبدأ شلباية اليوم مشواره ضمن دور الـ32 بلقاء الفرنسي لوان ماسارد (المصنف 787 عالميا)، في البطولة التي تضم لاعبين من أصحاب مراكز متقدمة عالميا، علما أن شلباية يحتل المركز 232 عالميا، بحسب التصنيف الأخير الصادر عن رابطة اللاعبين المحترفين.



وكانت آخر مشاركات شلباية الأسبوع الماضي في بطولة "هيلنسكي تشالنجر" الفنلندية، حيث ودع المسابقة من دور الـ32 على يد السويسري جيرومي كيم (المصنف 134 عالميا)، بالخسارة من أمامه بمجموعتين دون رد. ويتطلع شلباية إلى الوقوف على منصات التتويج بعد غياب طويل امتد لأكثر من عام، بعد حصوله على آخر لقب فردي في شهر تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي، والمتمثل ببطولة تشارلستون الأميركية ذات الـ75 نقطة.



ويعد شلباية أبرز الرياضيين الأردنيين الذين يمارسون الألعاب الفردية، واقتحم عالم النجومية في الكرة الصفراء بسرعة البرق، حيث بدأ اللاعب البالغ من العمر 20 عاما، ممارسة التنس بسن صغيرة، قبل أن يعيش في مايوركا الإسبانية ويتدرب في أكاديمية النجم الإسباني رافايل نادال، منذ العام 2018.



وأصبح شلباية من أهم اللاعبين العرب في رياضة التنس، ليحظى في مناسبات عدة، ببطاقات دعوة لبطولات كبرى بسبب مستواه المتصاعد من فترة لأخرى، وأبرزها بطولة الجيل القادم التي أقيمت في مدينة جدة السعودية نهاية العام الماضي، والتي تضم أبرز 8 لاعبين عالميين. وشارك شلباية في العديد من البطولات خلال العام الحالي، وهي: بريست تشالنجر، سانت برويك تشالنجر، تيبرون تشالنجر، تشالنجر تشارلستون، كولومبوس تشالنجر، لاس فيجاس تشالنجر، بطولة نادال المفتوحة، تصفيات أميركا المفتوحة، فينابورت زوج المفتوحة، تصفيات هامبورج للماسترز، كونكورد أياسي الرومانية، كارلسروه الألمانية، تصفيات مايوركا، تشالنجر تايلر، ليتل روك المفتوحة وتصفيات جنيف.



وكما شارك في تصفيات مدريد للأساتذة، تصفيات بطولة برشلونة، بطولة مدريد تشالنجر الإسبانية، تصفيات أستراليا المفتوحة، تينيرفي تشالنجر الإسبانية، تشالنجر أوتيني لوفن لا نوفا البلجيكية، نوتنجهام تشالنجر البريطانية، المنامة تشالنجر، سيكشفهيرفار تشالنجر المجرية، جيرونا تشالنجر الإسبانية ومراكش المغربية.