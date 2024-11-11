تحد جديد لشلباية في تشالنجر ليون للتنس

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
يخوض لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية، تحديا جديدا في عالم الكرة الصفراء بحثا عن مراكز متقدمة أو الوصول لمنصات التتويج، عندما يلعب في بطولة "تشالنجر ليون 2" الفرنسية، التي تقام داخل الصالات المغلقة وعلى الأراضي الصلبة.
ويبدأ شلباية اليوم مشواره ضمن دور الـ32 بلقاء الفرنسي لوان ماسارد (المصنف 787 عالميا)، في البطولة التي تضم لاعبين من أصحاب مراكز متقدمة عالميا، علما أن شلباية يحتل المركز 232 عالميا، بحسب التصنيف الأخير الصادر عن رابطة اللاعبين المحترفين.
وكانت آخر مشاركات شلباية الأسبوع الماضي في بطولة "هيلنسكي تشالنجر" الفنلندية، حيث ودع المسابقة من دور الـ32 على يد السويسري جيرومي كيم (المصنف 134 عالميا)، بالخسارة من أمامه بمجموعتين دون رد. ويتطلع شلباية إلى الوقوف على منصات التتويج بعد غياب طويل امتد لأكثر من عام، بعد حصوله على آخر لقب فردي في شهر تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي، والمتمثل ببطولة تشارلستون الأميركية ذات الـ75 نقطة.
ويعد شلباية أبرز الرياضيين الأردنيين الذين يمارسون الألعاب الفردية، واقتحم عالم النجومية في الكرة الصفراء بسرعة البرق، حيث بدأ اللاعب البالغ من العمر 20 عاما، ممارسة التنس بسن صغيرة، قبل أن يعيش في مايوركا الإسبانية ويتدرب في أكاديمية النجم الإسباني رافايل نادال، منذ العام 2018.
وأصبح شلباية من أهم اللاعبين العرب في رياضة التنس، ليحظى في مناسبات عدة، ببطاقات دعوة لبطولات كبرى بسبب مستواه المتصاعد من فترة لأخرى، وأبرزها بطولة الجيل القادم التي أقيمت في مدينة جدة السعودية نهاية العام الماضي، والتي تضم أبرز 8 لاعبين عالميين. وشارك شلباية في العديد من البطولات خلال العام الحالي، وهي: بريست تشالنجر، سانت برويك تشالنجر، تيبرون تشالنجر، تشالنجر تشارلستون، كولومبوس تشالنجر، لاس فيجاس تشالنجر، بطولة نادال المفتوحة، تصفيات أميركا المفتوحة، فينابورت زوج المفتوحة، تصفيات هامبورج للماسترز، كونكورد أياسي الرومانية، كارلسروه الألمانية، تصفيات مايوركا، تشالنجر تايلر، ليتل روك المفتوحة وتصفيات جنيف.
وكما شارك في تصفيات مدريد للأساتذة، تصفيات بطولة برشلونة، بطولة مدريد تشالنجر الإسبانية، تصفيات أستراليا المفتوحة، تينيرفي تشالنجر الإسبانية، تشالنجر أوتيني لوفن لا نوفا البلجيكية، نوتنجهام تشالنجر البريطانية، المنامة تشالنجر، سيكشفهيرفار تشالنجر المجرية، جيرونا تشالنجر الإسبانية ومراكش المغربية.
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