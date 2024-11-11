إصدار جدول الدور الثاني من دوري الناشئين تحت 17 عاما لأندية الدرجات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد -
أصدر اتحاد كرة القدم
جدول
مباريات الدور الثاني لدوري الناشئين تحت 17 عاما لأندية الدرجات لموسم 2024-2025.
وتشارك فرق الجليل،
اليرموك، الجزيرة، شباب الأردن، كفرجايز، البقعة، الحسين، رؤى المستقبل، كفرسوم،
وعمان FC، في الدور الثاني من البطولة.
وتقام مباريات
المرحلة
الثانية من البطولة بمشاركة الفرق الأربعة المتأهلة للدور نصف النهائي بالإضافة
إلى الفرق أصحاب المراكز من 7-12 في بطولة تحت سن 17 لأندية المحترفين، على أن
تقام مباريات المرحلة الثانية بنظام الدوري
من مرحلة واحدة.
وتتأهل الفرق أصحاب المراكز
من 1-6 في مباريات المرحلة الثانية للمشاركة في دوري النخبة بموسم 2025-2026 والفرق الحاصلة على الترتيب من 7-10 تشارك في دوري الدرجات عام 2025-2026.
للاطلاع على جدول مباريات
الدور الثاني من دوري الناشئين تحت17 عاما لأندية الدرجات (اضغط هنا ).
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