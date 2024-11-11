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إصدار جدول الدور الثاني من دوري الناشئين تحت 17 عاما لأندية الدرجات

11/11/2024 2:40:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد - أصدر اتحاد كرة القدم جدول مباريات الدور الثاني لدوري الناشئين تحت 17 عاما لأندية الدرجات لموسم 2024-2025.
وتشارك فرق الجليل، اليرموك، الجزيرة، شباب الأردن، كفرجايز، البقعة، الحسين، رؤى المستقبل، كفرسوم، وعمان FC، في الدور الثاني من البطولة.
وتقام مباريات المرحلة الثانية من البطولة بمشاركة الفرق الأربعة المتأهلة للدور نصف النهائي بالإضافة إلى الفرق أصحاب المراكز من 7-12 في بطولة تحت سن 17 لأندية المحترفين، على أن تقام مباريات المرحلة الثانية بنظام الدوري من مرحلة واحدة.
وتتأهل الفرق أصحاب المراكز من 1-6 في مباريات المرحلة الثانية للمشاركة في دوري النخبة بموسم 2025-2026 والفرق الحاصلة على الترتيب من 7-10 تشارك في دوري الدرجات عام 2025-2026.
للاطلاع على جدول مباريات الدور الثاني من دوري الناشئين تحت17 عاما لأندية الدرجات (اضغط هنا ).

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