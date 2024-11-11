إيمان خليف تقاضي صحفيا جزائريا لهذا السبب!

عادت البطلة الأولمبية الجزائرية إيمان خليف لتثير الجدل في الأوساط الرياضية في بلادها، وفي الملاكمة في العالم بعدما قررت مقاضاة صحفي جزائري بتهمة التشهير بها وفق ما أوردته تقارير إخبارية قريبة من الملاكمة المتوجة بذهبية أولمبياد باريس 2024.



وبعد أشهر من فوزها بالميدالية الذهبية في الملاكمة خلال الألعاب الأولمبية باريس 2024، تعرضت إيمان خليف، وفق ما أكده محاموها إلى حملة جديدة، تستهدف أهليتها الجنسية، والتي كان وراءها خلال الفترة الأخيرة صحفي جزائري ما دفعها رسميا إلى رفع دعوى قضائية لاسترداد اعتبارها ووضع حد للاستهداف الممنهج الذي تتعرض له وفق مصادر قريبة منها.



ووفقا للمصادر ذاتها، قررت البطلة الأولمبية الجزائرية أمس الأحد، رفع دعوى قضائية ضد الصحفي جعفر آيت عودية، بسبب تصريحاته الأخيرة، بخصوص "جنسها"، حسب تصريح لمحامية إيمان خليف سعيدة بوبكر خليفة..

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية أكدت أوائل شهر نوفمبر الجاري في بيان نشرته على موقعها الرسمي: "ندرك أن إيمان خليف تقدمت بدعوى قضائية ضد الأفراد الذين علقوا على وضعها خلال دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، ونعد كذلك دعوى قضائية أخرى ردًا على التقارير الصادرة مؤخرا".



وكان الصحفي الجزائري المقيم بفرنسا، نشر، منذ أيام، تقريرا قال فيه أنه يملك وثائق مسربة من مستشفى كرملين بيستر الباريسي، ومستشفى محمد لمين دباغين، بالجزائر، تشير إلى أن الملاكمة إيمان خليف تحمل هرمونات ذكورية.



وفي أغسطس الماضي، توجت إيمان خليف بالميدالية الذهبية لرياضة الملاكمة النسائية كأول ملاكمة عربية وإفريقية تحرز ميدالية أولمبية وذلك بعد أن تعرضت لحملة وفق اللجنة الأولمبية الجزائرية، تستهدف أهليتها الجنسية.