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بسبب الاعتداء على حكم.. حبس رئيس نادٍ 3 سنوات

11/11/2024 2:40:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

صدر حكم قضائي بالسجن ضد الرئيس السابق لنادي أنقرة غوجو التركي لكرة القدم بتهمة الاعتداء على حكم في ديسمبر الماضي.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية، يوم الاثنين، أن المحكمة أصدرت حكماً بالسجن ثلاث سنوات وسبعة أشهر على فاروق كوكا بتهمة الاعتداء الجسدي المتعمد.

كما حكم على فاروق كوكا بالسجن لمدة ستة أشهر بتهمة التهديد، إضافة إلى السجن لمدة خمسة أشهر أخرى مع إيقاف التنفيذ لارتكابه جريمة أخرى.

وعوقب بالسجن أيضا ثلاثة أشخاص آخرين متورطين في واقعة الاعتداء على الحكم.

وقام رئيس نادي أنقرة غوجو بالاعتداء على الحكم أوموت ميلر باللكمات في وجهه وذلك بعد انتهاء مباراة الفريق أمام ريزيسبور في ديسمبر 2023.

واعتدى آخرون على الحكم التركي بعد سقوطه على الأرض، وذلك وسط أحداث شغب غضبا من تسجيل ريزيسبور هدف التعادل 1 / 1 في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.

وقرر الاتحاد التركي لكرة القدم حينها إيقاف بطولة الدوري، وعاقب كوكا بالإيقاف مدى الحياة، قبل أن يتقدم رئيس النادي بالاستقالة من منصبه في وقت لاحق.

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