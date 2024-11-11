بسبب الاعتداء على حكم.. حبس رئيس نادٍ 3 سنوات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
صدر حكم قضائي بالسجن ضد الرئيس السابق لنادي أنقرة غوجو التركي لكرة القدم بتهمة الاعتداء على حكم في ديسمبر الماضي.
وذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية، يوم الاثنين، أن المحكمة أصدرت حكماً بالسجن ثلاث سنوات وسبعة أشهر على فاروق كوكا بتهمة الاعتداء الجسدي المتعمد.
كما حكم على فاروق كوكا بالسجن لمدة ستة أشهر بتهمة التهديد، إضافة إلى السجن لمدة خمسة أشهر أخرى مع إيقاف التنفيذ لارتكابه جريمة أخرى.
وعوقب بالسجن أيضا ثلاثة أشخاص آخرين متورطين في واقعة الاعتداء على الحكم.
وقام رئيس نادي أنقرة غوجو بالاعتداء على الحكم أوموت ميلر باللكمات في وجهه وذلك بعد انتهاء مباراة الفريق أمام ريزيسبور في ديسمبر 2023.
واعتدى آخرون على الحكم التركي بعد سقوطه على الأرض، وذلك وسط أحداث شغب غضبا من تسجيل ريزيسبور هدف التعادل 1 / 1 في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.
وقرر الاتحاد التركي لكرة القدم حينها إيقاف بطولة الدوري، وعاقب كوكا بالإيقاف مدى الحياة، قبل أن يتقدم رئيس النادي بالاستقالة من منصبه في وقت لاحق.
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