درع الاتحاد.. الحسين يتجاوز الجزيرة ويحقق العلامة الكاملة بدور المجموعات

عمان-حقق فريق الحسين إربد الفوز على نظيره فريق الجزيرة بهدفين دون رد، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم على ملعب الأمير محمد بالزرقاء، في ختام مشوار الفريقين بالدور الأول لبطولة درع الاتحاد لكرة القدم، ليسجل الحسين فوزه الخامس على التوالي مسجلا العلامة الكاملة 15 نقطة بالمجموعة الأولى، فيما احتل الجزيرة المركز الخامس بالمجموعة برصيد نقطتين.

وسجل هدف الحسين الاول لاعبه سيف درويش بالدقيقة 21 فيما أضاف المحترف عبد الجليل أجاغون النتيجة بالهدف الثاني من ركلة جزاء بالوقت بدل الضائع.