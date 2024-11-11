درع الاتحاد.. الحسين يتجاوز الجزيرة ويحقق العلامة الكاملة بدور المجموعات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان-حقق فريق الحسين إربد الفوز على نظيره فريق الجزيرة بهدفين دون رد، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم على ملعب الأمير محمد بالزرقاء، في ختام مشوار الفريقين بالدور الأول لبطولة درع الاتحاد لكرة القدم، ليسجل الحسين فوزه الخامس على التوالي مسجلا العلامة الكاملة 15 نقطة بالمجموعة الأولى، فيما احتل الجزيرة المركز الخامس بالمجموعة برصيد نقطتين.
وسجل هدف الحسين الاول لاعبه سيف درويش بالدقيقة 21 فيما أضاف المحترف عبد الجليل أجاغون النتيجة بالهدف الثاني من ركلة جزاء بالوقت بدل الضائع.
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