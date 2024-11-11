هدف ملغى يسرق الأضواء في خسارة برشلونة أمام سوسييداد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مدن - أكد مدرب برشلونة هانزي فليك، عقب الهزيمة التي مني بها أمام ريال سوسييداد 1-0، أن فريقه كان”مسؤولاً“ عن النتيجة، مشيراً إلى أنه كان بإمكانه اللعب بشكل أفضل،”كما هو معتاد“.
وغاب عن المباراة لامين يامال، أحد عناصر الفريق البارزين، لكن أداء الفريق بشكل عام لم يرتق للمستوى المطلوب، خصوصا من الناحية الهجومية.
وأوضح المدرب الألماني في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء أنه بدون لاعبين مثل يامال "يصبح الأمر أكثر صعوبة“، ورغم اعتقاده أن الفريق لعب بشكل جيد، إلا أنه قال”لم يكن يومنا“.
وحول إمكانية مشاركة يامال مع منتخب
إسبانيا خلال فترة التوقف الدولي، تمنى فليك أن”يقوم الاتحاد (الإسباني لكرة القدم) بالشيء الصحيح“.
وانتقد برشلونة "الخطأ الكبير" الذي ارتكب بعدم احتساب هدف البولندي روبرت ليفانوفسكي.
وبعد سلسلة من سبعة انتصارات في جميع المسابقات، عاد برشلونة المتصدر من الباسك بهزيمته الثانية للموسم في الدوري، بعد أولى أمام أوساسونا 2-4 في 28 سبتمبر (أيلول).
وسمحت هذه الهزيمة لريال مدريد حامل اللقب، الفائز السبت على أوساسونا 4-0، بتقليص الفارق الذي يفصله عن غريمه الكاتالوني إلى 6 نقاط مع مباراة مؤجلة في جعبته.
وكانت هناك إمكانية أن تأخذ المباراة منحنى مختلفا لو احتسب هدف ليفاندوفسكي في الدقيقة 14 حين كان التعادل السلبي سيّد الموقف بداعي التسلل بعد الاحتكام إلى حكم الفيديو المساعد (في أيه آر).
وأظهرت صورة الخطوط التحليلية أن اللاعب البولندي كان متقدما بمقدار طرف الحذاء.
وكان فليك متأكدا أن "القرار كان خاطئا بوضوح. كان (الخطأ التحكيمي) واضحا لكن علينا تقبل ذلك".
وتابع في تصريح لمنصة "برسا وان" التدفقية "لم يكن خطأ الحكم (الرئيسي)، نحن بشر ونرتكب الأخطاء، واليوم الخطأ كان كبيرا".
وتعد هذه هي الخسارة الأولى لبرشلونة في الليجا بعد 4 انتصارات متتالية، وتحديدا منذ خسارته في الجولة الثامنة (4-2) أمام أوساسونا في أيلول (سبتمبر) الماضي.
ورفع سوسييداد رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثامن، بفارق الأهداف أمام مايوركا وجيرونا على الترتيب، بينما ما يزال برشلونة وحيدا في الصدارة بـ33 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد، الذي يمتلك مباراة مؤجلة أمام فالنسيا.
أما لاعب وسط برشلونة مارك كاسادو، فطالب بضرورة احتساب الهدف الملغى الذي سجله ليفاندوفسكي.
وقال: "يتعين على الليجا مراجعة إذا كان الخطأ في قدم ليفاندوفسكي أم لا. سيكون خطأً جسيمًا إذا أُلغي هدف كان في الواقع صحيحًا".
وأضاف: "لم أشاهد اللقطة مباشرةً، لكن قيل لي عنها. عاجلاً أم آجلاً سيتضح إن كان هناك تسلل".
وتابع: "واجهنا صعوبة في الخروج من ضغطهم، وعندما نجحنا في ذلك لم نكن دقيقين في التمريرة الأخيرة. إنه ملعب صعب وقد يحدث أن نخسر فيه، لكننا واثقون من أننا سنتعافى ونرد".
وعن تجربته الأولى مع المنتخب الإسباني، قال: "أنا سعيد للغاية بالانضمام إلى المنتخب، إنه حلم الطفولة، وسأستغل الفرصة لأقصى حد".
من ناحيته، أبدى بيدري نجم برشلونة، استياءه من الخسارة، وقال خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو": "كنا نعلم أن هذا الملعب صعب، حيث يضغط فريق ريال سوسيداد بشكل كبير. ومع ذلك، كانت لديّ فرصة، وكانت لدى رافينيا فرصة أخرى. علينا التعلم من الأخطاء والمضي قدما". وتابع: "ريال سوسييداد يضغط بشكل جيد، وأحيانا يعتمد على الرقابة الفردية ما يصعب الأمور علينا كثيرا. في الشوط الثاني بدأنا بشكل أفضل، لكن لم يستمر ذلك طويلاً. لم نكن نعرف كيفية الخروج من هذا الضغط".
واختتم: "ما زلنا في الصدارة. هذه مجرد حالة استثنائية. في المباراة المقبلة بعد فترة التوقف سنستعيد مستوانا. آمل أن تكون مسألة قلة التسجيل في هذا اليوم فقط، ولا تقلقني كثيرا لأننا نقدم أداءً جيدا في الهجوم".
في السياق ذاته، انتقد إيناكي بينيا، حارس برشلونة، إلغاء هدف فريقه قائلا: "إذا كان هناك خطأ محتمل في تحديد موقع قدم ليفاندوفسكي، خطأ واضح وجسيم كهذا، فيجب أن تتصرف رابطة الليجا".
وأضاف: "إن تقنية الفيديو تم استخدامها لهذا السبب، ولأجل خطوط التحديد التي يستخدمونها. وإذا كان هناك خطأ، فيجب إثباته والتحقيق فيه واتخاذ الإجراءات اللازمة".
وكشف تقرير صحفي عن كواليس الحديث الذي دار بين فليك والحكم كوادرا فيرنانديز.
وشوهد فليك يتحدث بشكل حاد مع حكم المباراة بين شوطي المباراة بشأن هدف ليفاندوفسكي الملغى.
ونشرت شبكة "موفيستار" محتوى المحادثة وكلمات كوادرا فيرنانديز الذي قال إلى فليك "أنت تقول إنه ليس تسللا. ماذا يمكنني أن أفعل؟ بالنسبة لك.. هذا القرار يعتبر لا شيء لأنه ضد فريقك".
وأضاف الحكم "إذا قالوا لي في حكم الفيديو المساعد إنه تسلل، فلماذا سنخترعه؟ اسمعني، لماذا سنخترع تسللا غير موجود؟".
وقد اعترف فليك بعد المباراة في المؤتمر الصحفي، بأنه أخبر الحكم، بأن قرار إلغاء الهدف كان "سيئا".
وأظهرت صورة الخطوط التحليلية أن اللاعب البولندي متقدم فقط بمقدار طرف الحذاء، لكن شكك البعض في أن القدم التي احتسب عليها التسلل هي لمدافع ريال سوسيداد.
ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، قدمت اللجنة الفنية للحكام وجهة نظرها بشأن الهدف، حيث أكدت أن قرارات حكام الفيديو كانت متوافقة مع تقنية التسلل في هذه اللعبة.
وأكدت اللجنة أنه لا يوجد أي خطأ في التفسير، ولم يلاحظ حكام الفيديو أي لبس في هوية اللاعبين بين أكرد وليفاندوفسكي من قبل التقنية.
وتم التأكيد على أن حكام الفيديو راجعوا اللقطات باستخدام 10 كاميرات إضافية على تلك المستخدمة في الإنتاج البصري للتحقق من أن النظام كان دقيقًا، وأن التقنية المستخدمة تأخذ بعين الاعتبار التسللات الدقيقة وتعقب طرف الحذاء.
وأشارت إلى أن نظام شركة "Hawk-Eye" الذي يعمل على احتساب التسلل شبه الآل، يعتمد على التقاط 29 نقطة من جسم اللاعبين حتى 50 مرة في الثانية لحساب موقعهم الدقيق على الملعب.
وبفضل هذه التقنية، يتم تقليل الوقت اللازم لتحديد وجود التسلل من عدمه، وعادة ما يستغرق هذا 25 ثانية، لكنه قد يتجاوز ذلك في بعض الأحيان.
وكشف الخبير التحكيمي إيتورالدي جونزاليس عن رأيه في الهدف الملغي، وقال لصحيفة "آس" الإسبانية: "هذه حالات تعتمد فيها الآن على جهاز، وليس على العنصر البشري. إذا قال النظام شبه التلقائي أن هناك تسللا، فلا مجال للنقاش".
في الجهة المقابلة، أشاد مدرب ريال سوسييداد، إيمانول ألجواثيل، بفوز فريقه على برشلونة، أكد أن الانتصار "مستحق وعادل"، معتبرا أن "الفريق كان يجب أن يفوز بنتيجة أكبر".
وقال ألجواثيل في تصريحات بعد المباراة أن هذا الفوز "يعد ميزة لريال مدريد أكثر من كونه عيبا لبرشلونة".
وأبدى المدرب فخره بأداء فريقه، مشيرا إلى أن لاعبيه اضطروا للعب "بأقصى" جهدهم حتى لا يخلق البرسا فرصا للتهديف.
ولم يرغب ألجواثيل في الاكتفاء بهذا الفوز، معتبرا أنه إذا لم يمنح الاستمرارية "فلا قيمة له"، رغم تأكيده على أن الفريق لعب بشكل جيد في جميع المباريات الأخيرة بهذا الموسم.
وخاض ريال سوسييداد المباراة بعدما حصل على يوم راحة أقل من برشلونة، ولذا أشاد المدرب بـ"الحالة البدنية العالية" للاعبيه بعد المجهود الذي بذلوه في مباراة بالدوري الأوروبي في بلزن. -(وكالات)
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