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هدف ملغى يسرق الأضواء في خسارة برشلونة أمام سوسييداد

11/11/2024 2:40:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مدن - أكد مدرب برشلونة هانزي فليك، عقب الهزيمة التي مني بها أمام ريال سوسييداد 1-0، أن فريقه كان”مسؤولاً“ عن النتيجة، مشيراً إلى أنه كان بإمكانه اللعب بشكل أفضل،”كما هو معتاد“.
وغاب عن المباراة لامين يامال، أحد عناصر الفريق البارزين، لكن أداء الفريق بشكل عام لم يرتق للمستوى المطلوب، خصوصا من الناحية الهجومية.
وأوضح المدرب الألماني في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء أنه بدون لاعبين مثل يامال "يصبح الأمر أكثر صعوبة“، ورغم اعتقاده أن الفريق لعب بشكل جيد، إلا أنه قال”لم يكن يومنا“.
وحول إمكانية مشاركة يامال مع منتخب إسبانيا خلال فترة التوقف الدولي، تمنى فليك أن”يقوم الاتحاد (الإسباني لكرة القدم) بالشيء الصحيح“.
وانتقد برشلونة "الخطأ الكبير" الذي ارتكب بعدم احتساب هدف البولندي روبرت ليفانوفسكي.
وبعد سلسلة من سبعة انتصارات في جميع المسابقات، عاد برشلونة المتصدر من الباسك بهزيمته الثانية للموسم في الدوري، بعد أولى أمام أوساسونا 2-4 في 28 سبتمبر (أيلول).
وسمحت هذه الهزيمة لريال مدريد حامل اللقب، الفائز السبت على أوساسونا 4-0، بتقليص الفارق الذي يفصله عن غريمه الكاتالوني إلى 6 نقاط مع مباراة مؤجلة في جعبته.
وكانت هناك إمكانية أن تأخذ المباراة منحنى مختلفا لو احتسب هدف ليفاندوفسكي في الدقيقة 14 حين كان التعادل السلبي سيّد الموقف بداعي التسلل بعد الاحتكام إلى حكم الفيديو المساعد (في أيه آر).
وأظهرت صورة الخطوط التحليلية أن اللاعب البولندي كان متقدما بمقدار طرف الحذاء.
وكان فليك متأكدا أن "القرار كان خاطئا بوضوح. كان (الخطأ التحكيمي) واضحا لكن علينا تقبل ذلك".
وتابع في تصريح لمنصة "برسا وان" التدفقية "لم يكن خطأ الحكم (الرئيسي)، نحن بشر ونرتكب الأخطاء، واليوم الخطأ كان كبيرا".
وتعد هذه هي الخسارة الأولى لبرشلونة في الليجا بعد 4 انتصارات متتالية، وتحديدا منذ خسارته في الجولة الثامنة (4-2) أمام أوساسونا في أيلول (سبتمبر) الماضي.
ورفع سوسييداد رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثامن، بفارق الأهداف أمام مايوركا وجيرونا على الترتيب، بينما ما يزال برشلونة وحيدا في الصدارة بـ33 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد، الذي يمتلك مباراة مؤجلة أمام فالنسيا.
أما لاعب وسط برشلونة مارك كاسادو، فطالب بضرورة احتساب الهدف الملغى الذي سجله ليفاندوفسكي.
وقال: "يتعين على الليجا مراجعة إذا كان الخطأ في قدم ليفاندوفسكي أم لا. سيكون خطأً جسيمًا إذا أُلغي هدف كان في الواقع صحيحًا".
وأضاف: "لم أشاهد اللقطة مباشرةً، لكن قيل لي عنها. عاجلاً أم آجلاً سيتضح إن كان هناك تسلل".
وتابع: "واجهنا صعوبة في الخروج من ضغطهم، وعندما نجحنا في ذلك لم نكن دقيقين في التمريرة الأخيرة. إنه ملعب صعب وقد يحدث أن نخسر فيه، لكننا واثقون من أننا سنتعافى ونرد".
وعن تجربته الأولى مع المنتخب الإسباني، قال: "أنا سعيد للغاية بالانضمام إلى المنتخب، إنه حلم الطفولة، وسأستغل الفرصة لأقصى حد".
من ناحيته، أبدى بيدري نجم برشلونة، استياءه من الخسارة، وقال خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو": "كنا نعلم أن هذا الملعب صعب، حيث يضغط فريق ريال سوسيداد بشكل كبير. ومع ذلك، كانت لديّ فرصة، وكانت لدى رافينيا فرصة أخرى. علينا التعلم من الأخطاء والمضي قدما". وتابع: "ريال سوسييداد يضغط بشكل جيد، وأحيانا يعتمد على الرقابة الفردية ما يصعب الأمور علينا كثيرا. في الشوط الثاني بدأنا بشكل أفضل، لكن لم يستمر ذلك طويلاً. لم نكن نعرف كيفية الخروج من هذا الضغط".
واختتم: "ما زلنا في الصدارة. هذه مجرد حالة استثنائية. في المباراة المقبلة بعد فترة التوقف سنستعيد مستوانا. آمل أن تكون مسألة قلة التسجيل في هذا اليوم فقط، ولا تقلقني كثيرا لأننا نقدم أداءً جيدا في الهجوم".
في السياق ذاته، انتقد إيناكي بينيا، حارس برشلونة، إلغاء هدف فريقه قائلا: "إذا كان هناك خطأ محتمل في تحديد موقع قدم ليفاندوفسكي، خطأ واضح وجسيم كهذا، فيجب أن تتصرف رابطة الليجا".
وأضاف: "إن تقنية الفيديو تم استخدامها لهذا السبب، ولأجل خطوط التحديد التي يستخدمونها. وإذا كان هناك خطأ، فيجب إثباته والتحقيق فيه واتخاذ الإجراءات اللازمة".
وكشف تقرير صحفي عن كواليس الحديث الذي دار بين فليك والحكم كوادرا فيرنانديز.
وشوهد فليك يتحدث بشكل حاد مع حكم المباراة بين شوطي المباراة بشأن هدف ليفاندوفسكي الملغى.
ونشرت شبكة "موفيستار" محتوى المحادثة وكلمات كوادرا فيرنانديز الذي قال إلى فليك "أنت تقول إنه ليس تسللا. ماذا يمكنني أن أفعل؟ بالنسبة لك.. هذا القرار يعتبر لا شيء لأنه ضد فريقك".
وأضاف الحكم "إذا قالوا لي في حكم الفيديو المساعد إنه تسلل، فلماذا سنخترعه؟ اسمعني، لماذا سنخترع تسللا غير موجود؟".
وقد اعترف فليك بعد المباراة في المؤتمر الصحفي، بأنه أخبر الحكم، بأن قرار إلغاء الهدف كان "سيئا".
وأظهرت صورة الخطوط التحليلية أن اللاعب البولندي متقدم فقط بمقدار طرف الحذاء، لكن شكك البعض في أن القدم التي احتسب عليها التسلل هي لمدافع ريال سوسيداد.
ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، قدمت اللجنة الفنية للحكام وجهة نظرها بشأن الهدف، حيث أكدت أن قرارات حكام الفيديو كانت متوافقة مع تقنية التسلل في هذه اللعبة.
وأكدت اللجنة أنه لا يوجد أي خطأ في التفسير، ولم يلاحظ حكام الفيديو أي لبس في هوية اللاعبين بين أكرد وليفاندوفسكي من قبل التقنية.
وتم التأكيد على أن حكام الفيديو راجعوا اللقطات باستخدام 10 كاميرات إضافية على تلك المستخدمة في الإنتاج البصري للتحقق من أن النظام كان دقيقًا، وأن التقنية المستخدمة تأخذ بعين الاعتبار التسللات الدقيقة وتعقب طرف الحذاء.
وأشارت إلى أن نظام شركة "Hawk-Eye" الذي يعمل على احتساب التسلل شبه الآل، يعتمد على التقاط 29 نقطة من جسم اللاعبين حتى 50 مرة في الثانية لحساب موقعهم الدقيق على الملعب.
وبفضل هذه التقنية، يتم تقليل الوقت اللازم لتحديد وجود التسلل من عدمه، وعادة ما يستغرق هذا 25 ثانية، لكنه قد يتجاوز ذلك في بعض الأحيان.
وكشف الخبير التحكيمي إيتورالدي جونزاليس عن رأيه في الهدف الملغي، وقال لصحيفة "آس" الإسبانية: "هذه حالات تعتمد فيها الآن على جهاز، وليس على العنصر البشري. إذا قال النظام شبه التلقائي أن هناك تسللا، فلا مجال للنقاش".
في الجهة المقابلة، أشاد مدرب ريال سوسييداد، إيمانول ألجواثيل، بفوز فريقه على برشلونة، أكد أن الانتصار "مستحق وعادل"، معتبرا أن "الفريق كان يجب أن يفوز بنتيجة أكبر".
وقال ألجواثيل في تصريحات بعد المباراة أن هذا الفوز "يعد ميزة لريال مدريد أكثر من كونه عيبا لبرشلونة".
وأبدى المدرب فخره بأداء فريقه، مشيرا إلى أن لاعبيه اضطروا للعب "بأقصى" جهدهم حتى لا يخلق البرسا فرصا للتهديف.
ولم يرغب ألجواثيل في الاكتفاء بهذا الفوز، معتبرا أنه إذا لم يمنح الاستمرارية "فلا قيمة له"، رغم تأكيده على أن الفريق لعب بشكل جيد في جميع المباريات الأخيرة بهذا الموسم.
وخاض ريال سوسييداد المباراة بعدما حصل على يوم راحة أقل من برشلونة، ولذا أشاد المدرب بـ"الحالة البدنية العالية" للاعبيه بعد المجهود الذي بذلوه في مباراة بالدوري الأوروبي في بلزن. -(وكالات)

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