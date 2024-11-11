أيلة تختتم بطولة كأس الخطوط الجوية التركية العالمية للجولف

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اختتمت فعاليات بطولة كأس الخطوط الجوية التركية العالمية للجولف، التي تعد كبرى بطولات جولات الجولف للهواة في العالم، واستضافها ملعب نادي "أيلة" في العقبة لأول مرة.
وشهدت البطولة مشاركة واسعة من لاعبين محليين وعالميين.
وتوج "ستيف كليفتون" بالمركز الأول في البطولة بعد حصوله على 38 نقطة، بينما جاء في المركز الثاني "جو ميندوزا" برصيد 36 نقطة، وحقق "يحيى بركات" المركز الثالث بحصوله على 35 نقطة.
وقال المدير التنفيذي لشركة واحة أيلة للجولف المهندس سهل دودين: "نحن فخورون باحتضان هذه البطولة المرموقة بالتعاون مع الخطوط الجوية التركية، وهو ما يعزز مكانة أيلة كوجهة رئيسية لرياضة الجولف في المنطقة والعالم". وأضاف دودين أن أيلة كانت على أتم الاستعداد لاستضافة هذه البطولة التي شهدت منافسة مثيرة ومشوقة، متمنياً أن تكون بداية لبطولات أخرى مقبلة، تزيد من فرص ظهور مواهب جديدة في رياضة الجولف.
بدوره، قال الدكتور تانر إريم، المدير العام لشركة الخطوط الجوية التركية في العقبة: "سعداء بإقامة هذا الحدث لأول مرة في العقبة، ونأمل بأن يصبح جزءًا من الأجندة الرياضية هنا. لقد كنا فخورين بالترحيب بالعديد من المتنافسين في أنطاليا، ونتطلع إلى خلق المزيد من الذكريات الرائعة العام الحالي أيضًا". ومن بين 118 بطولة تأهيلية في 67 دولة حول العالم، سيتأهل الفائزون إلى نهائي كأس الخطوط الجوية التركية العالمية للجولف، الذي سيقام في كانون الأول (ديسمبر) بمنتجع جلوريا سيرينيتي في أنطاليا، بتركيا.
وتعد أيلة وجهة رئيسية للأحداث الرياضية الكبرى في رياضة الجولف، حيث سبق ونظمت بطولة أيلة المختلطة للجولف والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم، وبطولة "الرحلة إلى الأردن" جولة مينا تور للجولف في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويمتد ملعب أيلة للجولف الحائز جوائز على 800 ألف متر مربع، ويتكون من طرق خضراء تتخللها بحيرات بلورية، اضافة إلى وجود تغييرات مهمة في الارتفاع وحفر في جميع الاتجاهات. ويضم نادي الجولف، أكاديمية تقدم خدمات خاصة من الدرجة الأولى، التعليم الجماعي، وخدمات التدريب من قبل محترفين مؤهلين في رابطة لاعبي الجولف المحترفين لجميع اللاعبين الجدد أو المحترفين.
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