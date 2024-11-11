الجمباز ينخرط بمعسكر التدريب الآسيوي للإناث في قطر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري
عمان – يشارك اتحاد الجمباز في معسكر التدريب الآسيوي للجمباز الفني للإناث، والذي انطلق أمس في العاصمة القطرية الدوحة، ويستمر حتى يوم الجمعة المقبل.
وتشارك المدربة نعمتي الهندي واللاعبتان لبنى مقداد وكندا الشهوان في المعسكر الآسيوي، الذي يأتي بهدف الاحتكاك وتبادل الخبرات بين اللاعبات المشاركات.
في المقابل، يغادر وفد المنتخب الوطني للباركور إلى ولاية كيتاكيوشو في اليابان صباح اليوم، تحضيرا للمشاركة في بطولة العالم للباركور، والتي تنطلق فعالياتها غدا وتستمر حتى الأحد المقبل، بمشاركة 45 دولة بفئات الرجال، السيدات والناشئين.
ويرأس مدرب المنتخب الوطني للباركور معتصم الغويري، الوفد المشارك الذي يضم إلى جانبه، المعالجة أصيل بدار واللاعبين: حمزة بدير، معاذ بدير ويوسف الشرفات، حيث يؤكد المدرب الغويري في حديثه لـ"الغد"، جاهزية اللاعبين للمنافسة واكتساب الخبرات، في بطولة تعد الأقوى على مستوى العالم.
إلى ذلك، يواصل المنتخب الوطني للجمباز تدريباته في العاصمة الأوزبكية طشقند، استعدادا لبدء مشواره التنافسي في بطولة أوزبكستان الدولية، اليوم، حيث يتأهب 12 لاعبا ولاعبة لتنفيذ جملهم الفنية على مختلف الأجهزة، وهم: أحمد أبو السعود، أحمد حبيب، سليم ناغوج، أحمد سلامة، زيد الخالدي، هاني العموش، ريان زايد، ربى الداود، ريتال علان، شاما عبده، هيام خرعوبة وزينة العموش.
ويشرف المدربون، الأرميني جورجن سيركانيان، الوطني جاد مزاهرة والبيلاروسية ألينا كوزنيتسوفا على تدريب لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني، في الوفد الذي يضم إلى جانبهم، المعالجة لين الحاج، وعضو مجلس الإدارة عادل عودة رئيسا للوفد.
وتعد البطولة الدولية في أوزبكستان بمثابة محطة تحضيرية للعديد من اللاعبين واللاعبات المشاركين والمشاركات، والذين يتأهبون لتمثيل المنتخب الوطني للجمباز الفني في بطولة دول المتوسط، والتي تقام بالفترة من 14 إلى 19 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، بانتظار تسمية الوفد المشارك مع ختام بطولة أوزبكستان.
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