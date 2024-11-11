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الجمباز ينخرط بمعسكر التدريب الآسيوي للإناث في قطر

11/11/2024 2:40:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






عمان – يشارك اتحاد الجمباز في معسكر التدريب الآسيوي للجمباز الفني للإناث، والذي انطلق أمس في العاصمة القطرية الدوحة، ويستمر حتى يوم الجمعة المقبل.
وتشارك المدربة نعمتي الهندي واللاعبتان لبنى مقداد وكندا الشهوان في المعسكر الآسيوي، الذي يأتي بهدف الاحتكاك وتبادل الخبرات بين اللاعبات المشاركات.
في المقابل، يغادر وفد المنتخب الوطني للباركور إلى ولاية كيتاكيوشو في اليابان صباح اليوم، تحضيرا للمشاركة في بطولة العالم للباركور، والتي تنطلق فعالياتها غدا وتستمر حتى الأحد المقبل، بمشاركة 45 دولة بفئات الرجال، السيدات والناشئين.
ويرأس مدرب المنتخب الوطني للباركور معتصم الغويري، الوفد المشارك الذي يضم إلى جانبه، المعالجة أصيل بدار واللاعبين: حمزة بدير، معاذ بدير ويوسف الشرفات، حيث يؤكد المدرب الغويري في حديثه لـ"الغد"، جاهزية اللاعبين للمنافسة واكتساب الخبرات، في بطولة تعد الأقوى على مستوى العالم.
إلى ذلك، يواصل المنتخب الوطني للجمباز تدريباته في العاصمة الأوزبكية طشقند، استعدادا لبدء مشواره التنافسي في بطولة أوزبكستان الدولية، اليوم، حيث يتأهب 12 لاعبا ولاعبة لتنفيذ جملهم الفنية على مختلف الأجهزة، وهم: أحمد أبو السعود، أحمد حبيب، سليم ناغوج، أحمد سلامة، زيد الخالدي، هاني العموش، ريان زايد، ربى الداود، ريتال علان، شاما عبده، هيام خرعوبة وزينة العموش.
ويشرف المدربون، الأرميني جورجن سيركانيان، الوطني جاد مزاهرة والبيلاروسية ألينا كوزنيتسوفا على تدريب لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني، في الوفد الذي يضم إلى جانبهم، المعالجة لين الحاج، وعضو مجلس الإدارة عادل عودة رئيسا للوفد.
وتعد البطولة الدولية في أوزبكستان بمثابة محطة تحضيرية للعديد من اللاعبين واللاعبات المشاركين والمشاركات، والذين يتأهبون لتمثيل المنتخب الوطني للجمباز الفني في بطولة دول المتوسط، والتي تقام بالفترة من 14 إلى 19 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، بانتظار تسمية الوفد المشارك مع ختام بطولة أوزبكستان.

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