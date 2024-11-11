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تفاقم أخطاء الحكام يزيد عدد حالات الخروج عن النص في الملاعب الكروية

11/11/2024 2:40:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان - تتواصل الأخطاء التحكيمية ببطولات كرة القدم خلال الموسم الحالي، وامتدت إلى بطولات الفئات العمرية ومختلف الدرجات، ولم تقتصر على بطولات أندية المحترفين التي يشاهد الغالبية أخطاءها عبر البث التلفزيوني.
واعترض عدد من أندية المحترفين في الأسابيع الماضية على الأداء التحكيمي في مباريات عدة، وتم توجيه كتب رسمية لاتحاد الكرة باستبعاد حكام معينين من إدارة فرق محددة، نظرا لتعرضها للظلم بحسب ما ورد في بياناتهم، فيما لجأ ناديا الفيصلي والوحدات إلى طلب استقدام حكام من الخارج لإدارة مباراتيهما بدوري المحترفين أمام الحسين إربد خلال الجولات الماضية.
ويرى العديد من المتابعين أن أخطاء الموسم الحالي تحكيميا هي امتداد لأخطاء المواسم الماضية، والتي أثرت على ترتيب بعض الفرق، ما وضع التحكيم المحلي في مرمى الانتقاد، رغم حضور بعض الحكام بصورة مميزة عند التحكيم خارجيا.
آخر الحالات المثيرة كانت في لقاء أول من أمس بين سحاب والحسين تحت 23 عاما في دوري الدرجة الأولى، حيث شهدت المباراة حالة طرد في الدقائق الأخيرة من اللقاء للاعب الحسين عودة الفاخوري، نتيجة اعتراضه على قرار المساعد الأول في احتساب تسلل، وتبين عدم دقة قرار الحكم في احتساب التسلل وفقا لما أظهرته كاميرات اتحاد كرة القدم.
كما شهدت إحدى مباريات دوري الواعدين تحت سن 13 الأسبوع الماضي، حادثة صدام بين أحد المدربين وحكم الساحة، ما نتج عنه توتر شديد من قبل الطرفين، نتيجة الأخطاء التحكيمية المتكررة والاعتراض، في مشهد يستدعي ضرورة ضبط النفس من قبل أركان المنظومة، ومحاولة تقبل الأخطاء، والانتباه أكثر من الطواقم التحكيمية لوقائع اللقاء.
وأبلغت دائرة التحكيم من خلال منصات مختلفة، بأن إدخال تقنية الفيديو (الفار) على بطولات المحترفين، سيتم في مرحلة الإياب وبداية العام المقبل، ما وضع الأندية والجماهير في حالة ترقب بهدف الحد من الأخطاء التحكيمية قدر المستطاع، وإعطاء كل ذي حق حقه.
وعبر المدير الفني لفريق الحسين إربد تحت 23 عاما محمد العبابنة، عن استغرابه من تعيين حكام في مباريات بدوري الدرجة الأولى، لا يملك أحد منهم خبرات كافية لتولي مثل هذه المواجهات، موضحا بأنه يؤيد وجود حكام مستجدين مع ضرورة حضور حكم خبير واحد ضمن الطاقم لإدارة بعض المشاهد الخارجة عن النص.
ولفت العبابنة في حديثه لـ"الغد"، إلى أن مباراة فريقه أمام سحاب، شهدت حالة تحكيمية خاطئة في مناسبات عدة من قبل المساعد الأول، حيث احتسب التسلل على لاعبي فريقه بصورة خاطئة أكثر من مرة، قبل أن يتم احتساب التسلل في لقطة سليمة وواضحة، ما أدى لفقدان السيطرة على أعصاب اللاعبين. وتابع: "أنا لا أفضل هذه المشاهد في الملاعب، لكن اللاعبين في فريق الحسين هم شباب ولا يمتلكون الخبرات الكافية في التعامل مع هذه المواقف، إلا أن إصرار الحكم المساعد على ارتكاب الأخطاء بحقهم، وإلغائه لركلة جزاء احتسبتها حكمة المباراة، جعلهم ينفجرون بوجهه في النهاية، ما تطلب تدخل الجهاز الفني لتطويق الخلاف بصورة سريعة، وحصل اللاعب عودة الفاخوري على البكاقة الحمراء نتيجة اعتراضه".
وساند العبابنة لجنة التحكيم في سبيل تطوير وتدريب حكام جدد في منافسات البطولات المحلية، لكنه أكد أن تواجد طواقم تحكيمية غير مؤهلة من السيدات، وحكام ذكور يرتكبون الأخطاء بصورة فادحة، يتسبب في خروج البعض عن المألوف.
وبدوره، يرى المتابع ثامر صوالحة، أن التراجع في مستوى التحكيم خلال الموسم الحالي مخيف، حيث تشهد غالبية المباريات أداء تحكيميا ضعيفا دون وجود تطور في أداء الحكام، موضحا بأن هناك أخطاء حساسة تغير من أمور حاسمة وتحول نقاط مباراة من فريق لآخر.
وأشار صوالحة إلى أن الحل الوحيد في بطولات المحترفين، وبعض المباريات الحاسمة في دوري الدرجة الأولى وغيرها، هو إدخال تقنية الفيديو بشكل فوري، لإيقاف هذه المشاهد التي تتسبب في تهبيط فرق بصورة ظالمة، أو تتويج فريق بلقب بمساعدة أخطاء التحكيم.

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