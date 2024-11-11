تفاقم أخطاء الحكام يزيد عدد حالات الخروج عن النص في الملاعب الكروية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان - تتواصل الأخطاء التحكيمية ببطولات كرة القدم
خلال الموسم الحالي، وامتدت إلى بطولات الفئات العمرية ومختلف الدرجات، ولم تقتصر على بطولات أندية المحترفين التي يشاهد الغالبية أخطاءها عبر البث التلفزيوني.
واعترض عدد من أندية المحترفين في الأسابيع الماضية على الأداء التحكيمي في مباريات
عدة، وتم توجيه كتب رسمية لاتحاد الكرة باستبعاد حكام معينين من إدارة فرق محددة، نظرا لتعرضها للظلم بحسب ما ورد في بياناتهم، فيما لجأ ناديا الفيصلي والوحدات إلى طلب استقدام حكام من الخارج لإدارة مباراتيهما بدوري
المحترفين أمام الحسين إربد خلال الجولات الماضية.
ويرى العديد من المتابعين أن أخطاء الموسم الحالي تحكيميا هي امتداد لأخطاء المواسم الماضية، والتي أثرت على ترتيب بعض الفرق، ما وضع التحكيم المحلي في مرمى الانتقاد، رغم حضور بعض الحكام بصورة مميزة عند التحكيم خارجيا.
آخر الحالات المثيرة كانت في لقاء أول من أمس بين سحاب والحسين تحت 23 عاما في دوري الدرجة الأولى، حيث شهدت المباراة حالة طرد في الدقائق الأخيرة من اللقاء للاعب الحسين عودة الفاخوري، نتيجة اعتراضه على قرار المساعد الأول في احتساب تسلل، وتبين عدم دقة قرار الحكم في احتساب التسلل وفقا لما أظهرته كاميرات اتحاد كرة القدم.
كما شهدت إحدى مباريات دوري الواعدين تحت سن 13 الأسبوع الماضي، حادثة صدام بين أحد المدربين وحكم الساحة، ما نتج عنه توتر شديد من قبل الطرفين، نتيجة الأخطاء التحكيمية المتكررة والاعتراض، في مشهد يستدعي ضرورة ضبط النفس من قبل أركان المنظومة، ومحاولة تقبل الأخطاء، والانتباه أكثر من الطواقم التحكيمية لوقائع اللقاء.
وأبلغت دائرة التحكيم من خلال منصات مختلفة، بأن إدخال تقنية الفيديو (الفار) على بطولات المحترفين، سيتم في مرحلة الإياب وبداية العام المقبل، ما وضع الأندية والجماهير في حالة ترقب بهدف الحد من الأخطاء التحكيمية قدر المستطاع، وإعطاء كل ذي حق حقه.
وعبر المدير الفني لفريق الحسين إربد تحت 23 عاما محمد العبابنة، عن استغرابه من تعيين حكام في مباريات بدوري الدرجة الأولى، لا يملك أحد منهم خبرات كافية لتولي مثل هذه المواجهات، موضحا بأنه يؤيد وجود حكام مستجدين مع ضرورة حضور حكم خبير واحد ضمن الطاقم لإدارة بعض المشاهد الخارجة عن النص.
ولفت العبابنة في حديثه لـ"الغد"، إلى أن مباراة فريقه أمام سحاب، شهدت حالة تحكيمية خاطئة في مناسبات عدة من قبل المساعد الأول، حيث احتسب التسلل على لاعبي فريقه بصورة خاطئة أكثر من مرة، قبل أن يتم احتساب التسلل في لقطة سليمة وواضحة، ما أدى لفقدان السيطرة على أعصاب اللاعبين. وتابع: "أنا لا أفضل هذه المشاهد في الملاعب، لكن اللاعبين في فريق الحسين هم شباب ولا يمتلكون الخبرات الكافية في التعامل مع هذه المواقف، إلا أن إصرار الحكم المساعد على ارتكاب الأخطاء بحقهم، وإلغائه لركلة جزاء احتسبتها حكمة المباراة، جعلهم ينفجرون بوجهه في النهاية، ما تطلب تدخل الجهاز الفني لتطويق الخلاف بصورة سريعة، وحصل اللاعب عودة الفاخوري على البكاقة الحمراء نتيجة اعتراضه".
وساند العبابنة لجنة التحكيم في سبيل تطوير وتدريب حكام جدد في منافسات البطولات المحلية، لكنه أكد أن تواجد طواقم تحكيمية غير مؤهلة من السيدات، وحكام ذكور يرتكبون الأخطاء بصورة فادحة، يتسبب في خروج البعض عن المألوف.
وبدوره، يرى المتابع ثامر صوالحة، أن التراجع في مستوى التحكيم خلال الموسم الحالي مخيف، حيث تشهد غالبية المباريات أداء تحكيميا ضعيفا دون وجود تطور في أداء الحكام، موضحا بأن هناك أخطاء حساسة تغير من أمور حاسمة وتحول نقاط مباراة من فريق لآخر.
وأشار صوالحة إلى أن الحل الوحيد في بطولات المحترفين، وبعض المباريات الحاسمة في دوري الدرجة الأولى وغيرها، هو إدخال تقنية الفيديو بشكل فوري، لإيقاف هذه المشاهد التي تتسبب في تهبيط فرق بصورة ظالمة، أو تتويج فريق بلقب بمساعدة أخطاء التحكيم.
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