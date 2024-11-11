التايكواندو يطمح لدخول العالم الافتراضي في المنافسات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب
عمان- يطمح اتحاد التايكواندو إلى دخول العالم الافتراضي، من خلال مناقشة فكرة إقامة بطولات افتراضية لتحقيق العديد من الأهداف. ويبحث اتحاد التايكواندو في اجتماع مجلس الإدارة في الجلسات المقبلة، الإقدام على هذه الخطوة المهمة، مما سيساعد على كسر الحواجز وإشراك المزيد من الأشخاص من جميع الأعمار والفئات في التايكواندو.
وكان الاتحاد الدولي، نفذ الفكرة في العام 2022، من خلال بطولة مصغرة شارك فيها 4 لاعبين من الرياضيين المحترفين باستخدام نظام تأهيل مزدوج للإقصاء والعديد من الاختبارات من قبل الجمهور.
وظهرت لعبة التايكواندو بنجاح في سلسلة الرياضات الإلكترونية الأولمبية الأولى العام الماضي، حيث كانت الرياضة القتالية الوحيدة في المنافسة، وأعلنت اللجنة الأولمبية الدولية في وقت سابق أن دورة الألعاب الأولمبية للرياضات الإلكترونية، ستقام العام المقبل في السعودية، ولم يتم تأكيد البرنامج بعد.
كما أصبحت بعض الاتحادات العربية للتايكواندو ترتكز على العالم الافتراضي في المجالات التدريبية والتحكيمية، إضافة إلى إقامة بطولات افتراضية للبومسي، كمصر ولبنان، ونظمت السعودية في وقت سابق دورات تنشيطية افتراضية لحكام وحكمات التايكواندو.
كما سيقيم الاتحاد الدولي للمرة الأولى بطولة العالم الافتراضية في سنغافورة 16 -17 الشهر الحالي، بمشاركة 120 لاعبا ولاعبة حول العالم، وستقام منافسات للناشئين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاما، ومسابقات مختلطة للبالغين لمن تتراوح أعمارهم بين 36 عاما فما فوق، تليها منافسات مختلطة للذكور والإناث والشباب للمشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و35 عاما.
وأشار رئيس التايكوندو تشونغ وون تشو لموقع الاتحاد الدولي: "لقد لاحظنا بفخر كبير الشعبية المتزايدة للتايكواندو الافتراضي في السنوات الأخيرة، حيث يساعد التايكواندو الافتراضي رياضتنا في الوصول إلى جماهير جديدة وواسعة، ومن خلال عدد المشاركين في بطولة العالم الأولى، نستطيع أن نؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح نحو التطوير".
وقال أمين السر والناطق الإعلامي لاتحاد التايكواندو فيصل العبداللات: "تعتبر لعبة التايكواندو الافتراضية رياضة جديدة تعتمد على الألعاب الإلكترونية، حيث تجري المباراة بشكل مشابه لمباراة التايكواندو الفعلية باستخدام تقنية تتبع الحركة، ويمكننا الاستثمار في إقامة مثل هذه البطولات الجديدة، سنقوم بطرح الفكرة على مجلس إدارة اتحاد التايكواندو، قريبا، نحن مع التوجه العام لتطلعات الاتحاد الدولي للتايكواندو، فيما يتخذه من خطوات، مما لا شك فيه أن العالم الرياضي، دخل في مرحلة من التطوير من خلال العالم الافتراضي، وبالطبع نرحب بإقامة بطولة افتراضية للتايكواندو في المستقبل".
MENAFN11112024000072011014ID1108873524
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.