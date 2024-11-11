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التايكواندو يطمح لدخول العالم الافتراضي في المنافسات

11/11/2024 2:40:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب






عمان- يطمح اتحاد التايكواندو إلى دخول العالم الافتراضي، من خلال مناقشة فكرة إقامة بطولات افتراضية لتحقيق العديد من الأهداف. ويبحث اتحاد التايكواندو في اجتماع مجلس الإدارة في الجلسات المقبلة، الإقدام على هذه الخطوة المهمة، مما سيساعد على كسر الحواجز وإشراك المزيد من الأشخاص من جميع الأعمار والفئات في التايكواندو.
وكان الاتحاد الدولي، نفذ الفكرة في العام 2022، من خلال بطولة مصغرة شارك فيها 4 لاعبين من الرياضيين المحترفين باستخدام نظام تأهيل مزدوج للإقصاء والعديد من الاختبارات من قبل الجمهور.
وظهرت لعبة التايكواندو بنجاح في سلسلة الرياضات الإلكترونية الأولمبية الأولى العام الماضي، حيث كانت الرياضة القتالية الوحيدة في المنافسة، وأعلنت اللجنة الأولمبية الدولية في وقت سابق أن دورة الألعاب الأولمبية للرياضات الإلكترونية، ستقام العام المقبل في السعودية، ولم يتم تأكيد البرنامج بعد.
كما أصبحت بعض الاتحادات العربية للتايكواندو ترتكز على العالم الافتراضي في المجالات التدريبية والتحكيمية، إضافة إلى إقامة بطولات افتراضية للبومسي، كمصر ولبنان، ونظمت السعودية في وقت سابق دورات تنشيطية افتراضية لحكام وحكمات التايكواندو.
كما سيقيم الاتحاد الدولي للمرة الأولى بطولة العالم الافتراضية في سنغافورة 16 -17 الشهر الحالي، بمشاركة 120 لاعبا ولاعبة حول العالم، وستقام منافسات للناشئين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاما، ومسابقات مختلطة للبالغين لمن تتراوح أعمارهم بين 36 عاما فما فوق، تليها منافسات مختلطة للذكور والإناث والشباب للمشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و35 عاما.
وأشار رئيس التايكوندو تشونغ وون تشو لموقع الاتحاد الدولي: "لقد لاحظنا بفخر كبير الشعبية المتزايدة للتايكواندو الافتراضي في السنوات الأخيرة، حيث يساعد التايكواندو الافتراضي رياضتنا في الوصول إلى جماهير جديدة وواسعة، ومن خلال عدد المشاركين في بطولة العالم الأولى، نستطيع أن نؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح نحو التطوير".
وقال أمين السر والناطق الإعلامي لاتحاد التايكواندو فيصل العبداللات: "تعتبر لعبة التايكواندو الافتراضية رياضة جديدة تعتمد على الألعاب الإلكترونية، حيث تجري المباراة بشكل مشابه لمباراة التايكواندو الفعلية باستخدام تقنية تتبع الحركة، ويمكننا الاستثمار في إقامة مثل هذه البطولات الجديدة، سنقوم بطرح الفكرة على مجلس إدارة اتحاد التايكواندو، قريبا، نحن مع التوجه العام لتطلعات الاتحاد الدولي للتايكواندو، فيما يتخذه من خطوات، مما لا شك فيه أن العالم الرياضي، دخل في مرحلة من التطوير من خلال العالم الافتراضي، وبالطبع نرحب بإقامة بطولة افتراضية للتايكواندو في المستقبل".

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