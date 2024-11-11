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الحصري يدافع عن أداء منتخب الطائرة عربيا.. وآراء متباينة حول قرار المشاركة

11/11/2024 2:40:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو






عمان - أكد المدير الفني للمنتخبات الوطنية للكرة الطائرة حسن الحصري، أن المشاركة في البطولة العربية هدفها تقييم مستوى الطائرة الأردنية على الصعيد العربي، مشيرا إلى أنها نقطة البداية والانطلاق بخطة واضحة المعالم، وإنجاز المرحلة المقبلة خطوة بخطوة.
وحل المنتخب الوطني أخيرا في البطولة العربية التي اختتمت مؤخرا، في البحرين بعد خسارة 6 مباريات بالبطولة وتحقيق الفوز في 3 أشواط فقط.
لكن الحصري، بدا راضيا عن المشاركة في البطولة، وصرح لـ"الغد" قائلا: "لم نستعجل بالمشاركة في البطولة، وأردتها نقطة انطلاق تتضح من خلالها الرؤية الفنية، ولم نكن نتطلع إلى النتائج، وحضرنا خطة إعداد سريعة للمشاركة".
وأضاف: "راض كل الرضا عما قدمه اللاعبون، والأهم الانطباع الإيجابي الذي تركناه لدى المشاركين والمتابعين والمحللين، عن منتخب فتي يعتبر الأصغر بمعدل أعمار 22 سنة، مقارنة ببعض المنتخبات التي لعبنا معها بمعدل أعمار 30 سنة فما فوق، فمثلا الأكبر في صفوفنا هو حسن أبو مشرف 29 سنة، ويبلغ ياسر عثمان 24 عاما، فهد نعمان 21 عاما، مهند جروان ومحود عبد العزيز 22 عاما، ابراهيم العطلة، عبدالعظيم ادغيش ولؤي ناجح لا يتجاوزون 19 عاما".
وزاد: "هناك إيجابيات مثل الوعي والتنفيذ الخططي على أرض الملعب، والثبات الانفعالي، والتركيز الذهني، والأهم عزيمة النشامى، صحيح أننا خسرنا جميع المباريات ولم نكسب إلا 3 أشواط، إلا أن المستويين الفني والنقطي في كثير من الأشواط، قدما موهبة اللاعب الأردني بوضوح، وقابليته للتطورين الذهني والتكتيكي في أداء المهام والواجبات، ولعل مباراتنا أمام الكويت التي استمرت لساعتين و25 دقيقة، مع شوط فاصل مدته 25 دقيقة، تفسر ذلك".
وأوضح الحصري أن فارق التحضير كبير بين فريقه وبقية الفرق المشاركة، فمنتخبا الكويت والسعودية عائدان من معسكرات تدريبية زادت على أسبوعين في مصر، المنتخب العُماني قادم من معسكر إعدادي في بولندا، والعراق خاض معسكرا تدريبيا لمدة شهر بإيران.
وتابع الحصري: "التشجيع الذي قدمه اتحاد اللعبة لللاعبين في البحرين، يؤكد أن هذا الجيل الفتي، سيحصل على أشكال الدعم والرعاية، ووفقا لذلك سنقدم خطتنا التي ستكون شاملة للمعسكرات الداخلية والخارجية، وخوض العديد من البطولات التي تعتبر الاساس في تطور المستوى البدني والذهني والتكتيكي للاعب الأردني".
وكشف الحصري، أن الجهاز الفني سيشكل منتخبا رديفا، سيكون الداعم في تجهيز اللاعبين، للاستعانة بهم لتعزيز تشكيلة الفريق الأول، وستتوفر للمنتخبين الأول والرديف أجواء استعداد وخطط فنية متوازية، وفق أسس وخطط واضحة.
على صعيد متصل، أكد المدرب الوطني رزق أبو سردانة، أن المشاركة الأردنية كانت ثرية فنيا، موضحا: "من دون المشاركة، لا يستطيع الجهاز الفني التقييم الواقعي، وتحديد مستوانا الحقيقي مقارنة بالمنتخبات العربية، وكان الجهاز الفني جريئا في المشاركة بهذه التشكيلة الشابة".
وأردف: "تابعت جميع المباريات، والجهاز الفني أشرك جميع اللاعبين للوقوف على مستوياتهم، ومزج بين الخبرة بروحها الشبابية، والعناصر الواعدة الفنية، وأعتقد ان مباراة الكويت تبرهن على التطور والتجانس، وقدمت أرضية صلبة للجهاز الفني للانطلاق منها نحو تحقيق الهدف الاساسي بتقديم منتخب وطني قادر على المنافسة".
لكن المدير الفني للكرمل ولاعب المنتخب الوطني السابق جميل أبو الرب، كان له رأي مخالف، حيث قال: "قرار المشاركة إداريا وفنيا بهذه البطولة كان مستعجلا، ولم يقد المدير الفني التدريبات غير أيام معدودة، ومن ثم سافر إلى البحرين، وكان بالإمكان أفضل مما كان على صعيد النتائج".
وواصل: "كان يتوجب على الجهاز الفني متابعة الجولات الخمس التي أقيمت من الدوري، ما يمنحه دقة أكبر في اختيار العناصر، وأعتقد أن هناك أسماء كانت تستحق التواجد في صفوف المنتخب الوطني، مثل محمد البخبت، خالد هلال، ياسين مراجنة، وأفضل ليبرو محلي أحمد الصقر، وإن كان لا يلعب لأي ناد".

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