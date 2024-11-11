الحصري يدافع عن أداء منتخب الطائرة عربيا.. وآراء متباينة حول قرار المشاركة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو
عمان - أكد المدير الفني للمنتخبات الوطنية للكرة الطائرة حسن الحصري، أن المشاركة في البطولة العربية هدفها تقييم مستوى الطائرة الأردنية على الصعيد العربي، مشيرا إلى أنها نقطة البداية والانطلاق بخطة واضحة المعالم، وإنجاز المرحلة المقبلة خطوة بخطوة.
وحل المنتخب الوطني أخيرا في البطولة العربية التي اختتمت مؤخرا، في البحرين بعد خسارة 6 مباريات
بالبطولة وتحقيق الفوز في 3 أشواط فقط.
لكن الحصري، بدا راضيا عن المشاركة في البطولة، وصرح لـ"الغد" قائلا: "لم نستعجل بالمشاركة في البطولة، وأردتها نقطة انطلاق تتضح من خلالها الرؤية الفنية، ولم نكن نتطلع إلى النتائج، وحضرنا خطة إعداد سريعة للمشاركة".
وأضاف: "راض كل الرضا عما قدمه اللاعبون، والأهم الانطباع الإيجابي الذي تركناه لدى المشاركين والمتابعين والمحللين، عن منتخب فتي يعتبر الأصغر بمعدل أعمار 22 سنة، مقارنة ببعض المنتخبات التي لعبنا معها بمعدل أعمار 30 سنة فما فوق، فمثلا الأكبر في صفوفنا هو حسن أبو مشرف 29 سنة، ويبلغ ياسر عثمان 24 عاما، فهد نعمان 21 عاما، مهند جروان ومحود عبد العزيز 22 عاما، ابراهيم العطلة، عبدالعظيم ادغيش ولؤي ناجح لا يتجاوزون 19 عاما".
وزاد: "هناك إيجابيات مثل الوعي والتنفيذ الخططي على أرض الملعب، والثبات الانفعالي، والتركيز الذهني، والأهم عزيمة النشامى، صحيح أننا خسرنا جميع المباريات ولم نكسب إلا 3 أشواط، إلا أن المستويين الفني والنقطي في كثير من الأشواط، قدما موهبة اللاعب الأردني بوضوح، وقابليته للتطورين الذهني والتكتيكي في أداء المهام والواجبات، ولعل مباراتنا أمام الكويت التي استمرت لساعتين و25 دقيقة، مع شوط فاصل مدته 25 دقيقة، تفسر ذلك".
وأوضح الحصري أن فارق التحضير كبير بين فريقه وبقية الفرق المشاركة، فمنتخبا الكويت والسعودية عائدان من معسكرات تدريبية زادت على أسبوعين في مصر، المنتخب العُماني قادم من معسكر إعدادي في بولندا، والعراق خاض معسكرا تدريبيا لمدة شهر بإيران.
وتابع الحصري: "التشجيع الذي قدمه اتحاد اللعبة لللاعبين في البحرين، يؤكد أن هذا الجيل الفتي، سيحصل على أشكال الدعم والرعاية، ووفقا لذلك سنقدم خطتنا التي ستكون شاملة للمعسكرات الداخلية والخارجية، وخوض العديد من البطولات التي تعتبر الاساس في تطور المستوى البدني والذهني والتكتيكي للاعب الأردني".
وكشف الحصري، أن الجهاز الفني سيشكل منتخبا رديفا، سيكون الداعم في تجهيز اللاعبين، للاستعانة بهم لتعزيز تشكيلة الفريق الأول، وستتوفر للمنتخبين الأول والرديف أجواء استعداد وخطط فنية متوازية، وفق أسس وخطط واضحة.
على صعيد متصل، أكد المدرب الوطني رزق أبو سردانة، أن المشاركة الأردنية كانت ثرية فنيا، موضحا: "من دون المشاركة، لا يستطيع الجهاز الفني التقييم الواقعي، وتحديد مستوانا الحقيقي مقارنة بالمنتخبات العربية، وكان الجهاز الفني جريئا في المشاركة بهذه التشكيلة الشابة".
وأردف: "تابعت جميع المباريات، والجهاز الفني أشرك جميع اللاعبين للوقوف على مستوياتهم، ومزج بين الخبرة بروحها الشبابية، والعناصر الواعدة الفنية، وأعتقد ان مباراة الكويت تبرهن على التطور والتجانس، وقدمت أرضية صلبة للجهاز الفني للانطلاق منها نحو تحقيق الهدف الاساسي بتقديم منتخب وطني قادر على المنافسة".
لكن المدير الفني للكرمل ولاعب المنتخب الوطني السابق جميل أبو الرب، كان له رأي مخالف، حيث قال: "قرار المشاركة إداريا وفنيا بهذه البطولة كان مستعجلا، ولم يقد المدير الفني التدريبات غير أيام معدودة، ومن ثم سافر إلى البحرين، وكان بالإمكان أفضل مما كان على صعيد النتائج".
وواصل: "كان يتوجب على الجهاز الفني متابعة الجولات الخمس التي أقيمت من الدوري، ما يمنحه دقة أكبر في اختيار العناصر، وأعتقد أن هناك أسماء كانت تستحق التواجد في صفوف المنتخب الوطني، مثل محمد البخبت، خالد هلال، ياسين مراجنة، وأفضل ليبرو محلي أحمد الصقر، وإن كان لا يلعب لأي ناد".
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