السلة يعتمد جدول مباريات النسخة 12 من بطولة كأس الملك الدولية

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري

عمان - أصدر اتحاد كرة السلة، جدول منافسات النسخة الثانية عشرة من بطولة كأس الملك عبدالله الثاني الدولية، والتي تقام بالفترة من 16 إلى 18 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب.

وتحظى البطولة بمشاركة أربع منتخبات، وهي: "البلد المنظم" الأردن، سورية فلسطين وقطر، وتقام بنظام المجزأ من مرحلة واحدة.

ويستهل "صقور الأردن" مبارياته في البطولة، بمواجهة نظيره الفلسطيني عند الساعة 7:30 من مساء يوم السبت المقبل، وتسبقها قطر وسورية عند الساعة 5 مساء. ويلتقي في اليوم التالي المنتخبان الفلسطيني والقطري عند الساعة 5 مساء، على أن يواجه المنتخب الوطني نظيره السوري عند الساعة 7:30 مساء في "ديربي الشام".

وتختتم البطولة يوم الإثنين المقبل، بمواجهتي سورية وفلسطين عند الساعة 5 مساء، فيما يلتقي المنتخب الوطني مع نظيره القطري عند الساعة 7:30 مساء، وسط توقعات بتقديم كأس البطولة للفريق الأكثر فوزا للمباريات مع ختام البطولة الدولية.

وتعد بطولة كأس الملك، المحطة التحضيرية الأخيرة للمنتخب الوطني، حيث سيعمد الجهاز الفني إلى تقليص القائمة مع ختام البطولة، والتي تضم اللاعبين: أمين أبو حواس، فريدي إبراهيم، أحمد حمارشة، محمد شاهر، أشرف الهندي، يوسف أبو وزنة، فادي قرمش، خالد أبو عبود، أحمد حسونة، أدهم الدجاني، هاشم عباس، عاكف الشياب، علي كنعان، عمر سلمان، والمجنس دار تاكر، بقيادة المدير الفني وسام الصوص ومساعده محمد حمدان، مدرب المهارات الأميركي جاكوب تايلور، مدرب اللياقة البدنية أحمد سمير، المعالج حسن برهومة ومدير المنتخبات محمد الدباس.

وتأتي البطولة ضمن إطار تحضيرات المنتخب الوطني لخوض النافذة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا "جدة 2025"، حيث يستقبل المنتخب الوطني نظيره العراقي عند الساعة السابعة من مساء الجمعة 22 من الشهر الحالي في صالة الأمير حمزة، على أن يتوجه بعد ذلك إلى مدينة جدة السعودية لمواجهة شقيقه الفلسطيني عند الساعة 2:45 من مساء يوم الإثنين 25 منه، وذلك بعد اختيار الأخير صالة الجوهرة في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ملعبا بيتيا له.

ووفقا لنظام التصفيات، تلعب المرحلة الحالية بنظام الذهاب والإياب من خلال ثلاث نوافذ لعب، يتأهل عنها أول وثاني المجموعات الست إلى نهائيات كأس آسيا بشكل مباشر، فيما يلعب ثوالث المجموعات الست، تصفية إضافية تتأهل عنها أربعة فرق، لإكمال عقد الفرق المشاركة بالنسخة 31 من الحدث القاري، والذي تستضيفه السعودية للمرة الثانية في تاريخها خلال الفترة من 5 إلى 17 آب (أغسطس) من العام المقبل، وذلك بعد استضافة نسخة العام 1997 في العاصمة "الرياض". وبدأ المنتخب الوطني النافذة الأولى من التصفيات بصورة مثالية، بعدما حقق فوزين متتاليين على فلسطين (73-46) والسعودية (79-64)، ليتصدر ترتيب فرق مجموعته الرابعة برصيد 4 نقاط "العلامة الكاملة"، وتأتي السعودية ثانية برصيد 3 نقاط وبأفضلية المواجهات عن العراق، التي تحتل المركز الثالث بالرصيد النقطي نفسه، فيما يستقر المنتخب الفلسطيني في المركز الرابع برصيد نقطتين.

تاريخ بطولة كأس الملك

نظمت بطولة كأس الملك للمرة الأولى العام 2002، وتوج المنتخب السعودي حينها باللقب، ثم حمل المنتخب المصري لقب النسخة الثانية العام 2003، وأحرز "الصقور" لقب البطولة العام 2004، ثم فازت لبنان بلقب نسخة العام 2005، ونجح فريق الرياضي بيروت اللبناني بحسم لقب النسخة الخامسة في العام 2006، قبل أن ينجح المنتخب الوطني في الظفر مجددا بلقب نسخة العام 2007 للمرة الثانية في تاريخه.

وأحرز المنتخب التونسي لقب نسخة العام 2008، ثم ظفر المنتخب الوطني بلقب نسخة العام 2011، بعد مرور عامين على انقطاعها، وعادت البطولة لتتوقف نحو 9 سنوات لأسباب خاصة، قبل أن تقوم اللجنة المؤقتة بإعادة إحياء بطولة كأس الملك عبدالله الثاني الدولية في نسختها التاسعة للعام 2020، كونها تشكل جوهرة بطولات المنتخبات الإقليمية والعربية وتخدم ترويج الأردن سياحيا، وتخلق فرصة الاحتكاك المتواصل لـ"الصقور" مع المنتخبات القوية، والتي توج بلقبها المنتخب اللبناني آنذاك للمرة الثانية في تاريخه، فيما يحمل المنتخب الوطني لقب نسختي العامين 2021 و2023، لينفرد بالرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب (5 مرات).

وتناوب 22 منتخبا وناديا على المشاركة في بطولة كأس الملك على مدار نسخها السابقة، حيث يعد منتخبي سورية ومصر الأكثر مشاركة في البطولة الدولية بعد الأردن، بواقع 6 مشاركات سابقة، فيما تأتي منتخبات الكويت، السعودية، البحرين وتونس في المرتبة الثانية بواقع 5 مشاركات، وشاركت قطر بـ4 نسخ سابقة، مقابل 3 مشاركات لمنتخبي المغرب والجزائر، مع مشاركتين سابقتين لمنتخبات العراق، الإمارات، قبرص وفلسطين، ومشاركة واحدة لمنتخبات، روسيا البيضاء، كوسوفو، ليبيا، ماليزيا والفلبين، الرياضي بيروت اللبناني، المكسيك، أنغولا والبرتغال.







