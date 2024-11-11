السلة يعتمد جدول مباريات النسخة 12 من بطولة كأس الملك الدولية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري
عمان - أصدر اتحاد كرة السلة، جدول منافسات النسخة الثانية عشرة من بطولة كأس الملك عبدالله الثاني الدولية، والتي تقام بالفترة من 16 إلى 18 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب.
وتحظى البطولة بمشاركة أربع منتخبات، وهي: "البلد المنظم" الأردن، سورية فلسطين وقطر، وتقام بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة.
ويستهل "صقور الأردن" مبارياته في البطولة، بمواجهة نظيره الفلسطيني عند الساعة 7:30 من مساء يوم السبت المقبل، وتسبقها مباراة قطر وسورية عند الساعة 5 مساء. ويلتقي في اليوم التالي المنتخبان الفلسطيني والقطري عند الساعة 5 مساء، على أن يواجه المنتخب الوطني نظيره السوري عند الساعة 7:30 مساء في "ديربي الشام".
وتختتم البطولة يوم الإثنين المقبل، بمواجهتي سورية وفلسطين عند الساعة 5 مساء، فيما يلتقي المنتخب الوطني مع نظيره القطري عند الساعة 7:30 مساء، وسط توقعات بتقديم كأس البطولة للفريق الأكثر فوزا للمباريات مع ختام البطولة الدولية.
وتعد بطولة كأس الملك، المحطة التحضيرية الأخيرة للمنتخب الوطني، حيث سيعمد الجهاز الفني إلى تقليص القائمة مع ختام البطولة، والتي تضم اللاعبين: أمين أبو حواس، فريدي إبراهيم، أحمد حمارشة، محمد شاهر، أشرف الهندي، يوسف أبو وزنة، فادي قرمش، خالد أبو عبود، أحمد حسونة، أدهم الدجاني، هاشم عباس، عاكف الشياب، علي كنعان، عمر سلمان، والمجنس دار تاكر، بقيادة المدير الفني وسام الصوص ومساعده محمد حمدان، مدرب المهارات الأميركي جاكوب تايلور، مدرب اللياقة البدنية أحمد سمير، المعالج حسن برهومة ومدير المنتخبات محمد الدباس.
وتأتي البطولة ضمن إطار تحضيرات المنتخب الوطني لخوض النافذة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا "جدة 2025"، حيث يستقبل المنتخب الوطني نظيره العراقي عند الساعة السابعة من مساء الجمعة 22 من الشهر الحالي في صالة الأمير حمزة، على أن يتوجه بعد ذلك إلى مدينة جدة السعودية لمواجهة شقيقه الفلسطيني عند الساعة 2:45 من مساء يوم الإثنين 25 منه، وذلك بعد اختيار الأخير صالة الجوهرة في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ملعبا بيتيا له.
ووفقا لنظام التصفيات، تلعب المرحلة الحالية بنظام الذهاب والإياب من خلال ثلاث نوافذ لعب، يتأهل عنها أول وثاني المجموعات الست إلى نهائيات كأس آسيا بشكل مباشر، فيما يلعب ثوالث المجموعات الست، تصفية إضافية تتأهل عنها أربعة فرق، لإكمال عقد الفرق المشاركة بالنسخة 31 من الحدث القاري، والذي تستضيفه السعودية للمرة الثانية في تاريخها خلال الفترة من 5 إلى 17 آب (أغسطس) من العام المقبل، وذلك بعد استضافة نسخة العام 1997 في العاصمة "الرياض". وبدأ المنتخب الوطني النافذة الأولى من التصفيات بصورة مثالية، بعدما حقق فوزين متتاليين على فلسطين (73-46) والسعودية (79-64)، ليتصدر ترتيب فرق مجموعته الرابعة برصيد 4 نقاط "العلامة الكاملة"، وتأتي السعودية ثانية برصيد 3 نقاط وبأفضلية المواجهات عن العراق، التي تحتل المركز الثالث بالرصيد النقطي نفسه، فيما يستقر المنتخب الفلسطيني في المركز الرابع برصيد نقطتين.
تاريخ بطولة كأس الملك
نظمت بطولة كأس الملك للمرة الأولى العام 2002، وتوج المنتخب السعودي حينها باللقب، ثم حمل المنتخب المصري لقب النسخة الثانية العام 2003، وأحرز "الصقور" لقب البطولة العام 2004، ثم فازت لبنان بلقب نسخة العام 2005، ونجح فريق الرياضي بيروت اللبناني بحسم لقب النسخة الخامسة في العام 2006، قبل أن ينجح المنتخب الوطني في الظفر مجددا بلقب نسخة العام 2007 للمرة الثانية في تاريخه.
وأحرز المنتخب التونسي لقب نسخة العام 2008، ثم ظفر المنتخب الوطني بلقب نسخة العام 2011، بعد مرور عامين على انقطاعها، وعادت البطولة لتتوقف نحو 9 سنوات لأسباب خاصة، قبل أن تقوم اللجنة المؤقتة بإعادة إحياء بطولة كأس الملك عبدالله الثاني الدولية في نسختها التاسعة للعام 2020، كونها تشكل جوهرة بطولات المنتخبات الإقليمية والعربية وتخدم ترويج الأردن سياحيا، وتخلق فرصة الاحتكاك المتواصل لـ"الصقور" مع المنتخبات القوية، والتي توج بلقبها المنتخب اللبناني آنذاك للمرة الثانية في تاريخه، فيما يحمل المنتخب الوطني لقب نسختي العامين 2021 و2023، لينفرد بالرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب (5 مرات).
وتناوب 22 منتخبا وناديا على المشاركة في بطولة كأس الملك على مدار نسخها السابقة، حيث يعد منتخبي سورية ومصر الأكثر مشاركة في البطولة الدولية بعد الأردن، بواقع 6 مشاركات سابقة، فيما تأتي منتخبات الكويت، السعودية، البحرين وتونس في المرتبة الثانية بواقع 5 مشاركات، وشاركت قطر بـ4 نسخ سابقة، مقابل 3 مشاركات لمنتخبي المغرب والجزائر، مع مشاركتين سابقتين لمنتخبات العراق، الإمارات، قبرص وفلسطين، ومشاركة واحدة لمنتخبات، روسيا البيضاء، كوسوفو، ليبيا، ماليزيا والفلبين، الرياضي بيروت اللبناني، المكسيك، أنغولا والبرتغال.
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