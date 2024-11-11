تفاصيل حديث أبو عابد للاعبين بعد خسارة الصريح.. بي أن سبورت تدعو أبو زمع

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد الخطاطبة
نتواصل مع القراء في زاوية“أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.
تفاصيل حديث أبو عابد للاعبيه بعد خسارة الصريح
خرج المدير الفني لفريق الفيصلي لكرة القدم جمال أبو عابد للاعبيه، ليؤكد لهم تحمله مسؤولية الخسارة أمام الصريح، مطالبا إياهم بمراجعة أنفسهم استعدادا للمرحلة المقبلة والمهمة، والتي تتطلب عودة الفريق للمسار الصحيح.
وعقب الخسارة أمام الصريح والخروج من الدرع، توجه مدرب الفيصلي أبو عابد إلى غرفة ملابس اللاعبين، وأعلن بشجاعته المعهودة، تحمله لهذه الخسارة، حيث جاءت هذه الخطوة، شعورا من المدرب بحجم الضغط الذي يعاني منه اللاعبون، وبالتالي تحميل نفسه المسؤولية، ليزيل الضغط عن لاعبيه في خطوة تكشف خبرة المدرب وشجاعته.
أبو عابد طالب لاعبيه أيضا، بضرورة أن يراجعوا أنفسهم، وأن يدركوا جيدا أنهم يلعبون لناد كبير وعريق وصاحب إنجازات محلية وعربية وآسيوية، وهذا يتطلب مراجعة النفس، لوضع النقاط على الحروف في قادم الأيام.
وأضاف أبو عابد للاعبيه: الناس بدأت تتطاول على اللاعبين والمدربين بسبب النتائج الهزيلة، وهذا أمر يتطلب منكم العودة بقوة في قادم الأيام، وإثبات أحقيتكم بارتداء الفانيلة الزرقاء.
إلى ذلك خضع فريق الفيصلي (اللاعبون الاحتياط والذين لعبوا أقل من 60 دقيقة في المباراة الأخيرة) لتدريب صباحي أمس، على أن يتدرب الفريق كاملا اليوم، باستثناء اللاعبين المنضمين للمنتخب الوطني.
يشار إلى أن جماهير الفيصلي بدت غاضبة جدا في الأيام الأخيرة، بعد تواضع نتائج الفريق في بطولتي الدوري والدرع، ما دفع بعضهم للتحرك والمطالبة بضرورة تصويب المسار، أملا في عودة أقوى.
"بي أن سبورت" تدعو أبو زمع لتحليل مباراة الأردن والكويت
وجهت قناة "بي أن سبورت" القطرية، الدعوة إلى المدرب الوطني عبدالله ابو زمع، للتواجد في قطر، من أجل تحليل مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم أمام نظيره الكويتي، التي تجري يوم الثلاثاء المقبل في الكويت، ضمن منافسات الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2026. ويتوقع أن يغادر أبو زمع عمان متوجها إلى قطر، يوم 17 الحالي، استعدادا لتحليل المباراة على قنوات "بي أن سبورت"، التي تحظى بمتابعة واسعة، وتملك حقوق نقل هذه التصفيات.
وسبق لأبو زمع وأن شارك في تحليل الكثير من مباريات المنتخبات الوطنية، على القنوات الفضائية العربية.
السطري في دورة حراس مرمى في الإمارات
انطلقت أول من أمس، الدورة التدريبية لمدربي حراس المرمى والتي ينظمها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد الإماراتي (الرخصة التدريبية "B") والتي تقام خلال الفترة من 10 إلى 17 الشهر الحالي بمشاركة31 متدربا.
وتشهدت الدورة مشاركة محاضري ومدربي حراس المرمى من مختلف الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الآسيوي لتبادل الأفكار حول منهجيات تدريب مدربي حراس المرمى. ويتولى القيام بفعاليات وأعمال الدورة المحاضران المعتمدان من الاتحاد الآسيوي زكريا أحمد وحسن إسماعيل، والمحاضر الإماراتي يوسف سيف الزعابي والمحاضر ناصر خميس ومساعد محاضر عصام الحضري من الاتحاد المصري لكرة القدم ومساعد محاضر الأردني أكرم السطري.
درع "البترا" للمدرب محمود
سلمت جامعة البترا، درعا تقديرية يا للمدرب جمال محمود، لدوره ومساهماته في تطوير الكرة الأردنية في المراكز التي شغلها مع الأندية. جاء ذلك خلال إشراف جمال محمود على فحوصات لاعبي كرة القدم المنتسبين للجامعة، بهدف الحصول على منحة من الجامعة، حيث تضم جامعة البترا نخبة من نجوم الكرة المحلية.
وسلم عميد شؤون الطلبة الدكتور إياد الملاح، الدرع التقديرية لجمال محمود، متمنيا له مزيدا من التقدم والنجاح.
وباتت جامعة البترا وبتوجيهات من رئيس الجامعة الدكتور رامي عبدالرحيم، وجهة للرياضيين في مختلف الرياضات، في ظل اهتمامها الكبير ودورها الفاعل في هذا المجال، إلى جانب فعالياتها في مختلف التخصصات.
كواليس النجوم
. فترة توقف منافسات دوري المحترفين لكرة القدم، تحولت إلى نقمة على عدد من الأندية، بسبب تهرب اللاعبين من التدريبات، لحين الحصول على مستحقاتهم المالية المتأخرة كثيرا... مدربون اعتقدوا أن فترة التوقف فرصة لتصحيح الأخطاء، قبل أن يدركوا أنها نقمة بسبب تهرب اللاعبين من التمارين لحين الحصول على الرواتب.. أغلب الأندية منحت لاعبيها استراحة لأيام قليلة في ظل توقف الدوري.
. نقاش داخل إدارة أحد أندية المحترفين لكرة القدم، مفاده بضرورة الطلب من المدير الفني العمل على تثبيت التشكيلة في المباريات للحصول على نتائج أفضل.. البعض يعتبر أن ذلك تدخلا في عمل المدرب، فيما اعتبره البعض نصحا وإرشادا.. أحدهم قال: من هنا تنبع أهمية أن يكون في النادي لجنة فنية مكونة من خبراء قادرة على التقييم.
. أداء اللاعب موسى التعمري في مباراة فريقه مونبلييه بالدوري الفرنسي أول من أمس بعث التفاؤل في نفوس الشارع الرياضي المحلي، وأرسل رسائل مفادها أن اللاعب بات جاهزا لتمثيل المنتخب أمام العراق في مباراة الخميس المقبل.. جاهزية التعمري وبقية زملائه في المنتخب، رفعت نسبة التفاؤل بالقدرة على العودة من البصرة بكامل نقاط المباراة وفق التوقعات.
. حادثتا تهجم على الحكام وقعت خلال الأيام القليلة الماضية وفي منافسات فئات عمرية ودرجة أولى، أحدهما شهدت تهجما على الحكم واشتباكا مباشرا معه، حتى أن الحكم راح يركل المعتدي برجله.
المدرب أكرم السطري (يسار) إلى جانب المصري عصام الحضري -(من المصدر)
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