تفاصيل حديث أبو عابد للاعبين بعد خسارة الصريح.. بي أن سبورت تدعو أبو زمع

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة

نتواصل مع القراء في زاوية“أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.



تفاصيل حديث أبو عابد للاعبيه بعد خسارة الصريح

خرج المدير الفني لفريق الفيصلي جمال أبو عابد للاعبيه، ليؤكد لهم تحمله مسؤولية الخسارة أمام الصريح، مطالبا إياهم بمراجعة أنفسهم استعدادا للمرحلة المقبلة والمهمة، والتي تتطلب عودة الفريق للمسار الصحيح.



وعقب الخسارة أمام الصريح والخروج من الدرع، توجه مدرب الفيصلي أبو عابد إلى غرفة ملابس اللاعبين، وأعلن بشجاعته المعهودة، تحمله لهذه الخسارة، حيث جاءت هذه الخطوة، شعورا من المدرب بحجم الضغط الذي يعاني منه اللاعبون، وبالتالي تحميل نفسه المسؤولية، ليزيل الضغط عن لاعبيه في خطوة تكشف خبرة المدرب وشجاعته.



أبو عابد طالب لاعبيه أيضا، بضرورة أن يراجعوا أنفسهم، وأن يدركوا جيدا أنهم يلعبون لناد كبير وعريق وصاحب إنجازات محلية وعربية وآسيوية، وهذا يتطلب مراجعة النفس، لوضع النقاط على الحروف في قادم الأيام.



وأضاف أبو عابد للاعبيه: الناس بدأت تتطاول على اللاعبين والمدربين بسبب النتائج الهزيلة، وهذا أمر يتطلب منكم العودة بقوة في قادم الأيام، وإثبات أحقيتكم بارتداء الفانيلة الزرقاء.



إلى ذلك خضع فريق الفيصلي (اللاعبون الاحتياط والذين لعبوا أقل من 60 دقيقة في المباراة الأخيرة) لتدريب صباحي أمس، على أن يتدرب الفريق كاملا اليوم، باستثناء اللاعبين المنضمين للمنتخب الوطني.



يشار إلى أن جماهير الفيصلي بدت غاضبة جدا في الأيام الأخيرة، بعد تواضع نتائج الفريق في بطولتي الدوري والدرع، ما دفع بعضهم للتحرك والمطالبة بضرورة تصويب المسار، أملا في عودة أقوى.



"بي أن سبورت" تدعو أبو زمع لتحليل مباراة الأردن والكويت

وجهت قناة "بي أن سبورت" القطرية، الدعوة إلى المدرب الوطني عبدالله ابو زمع، للتواجد في قطر، من أجل تحليل مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم أمام نظيره الكويتي، التي تجري يوم الثلاثاء المقبل في الكويت، ضمن منافسات الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2026. ويتوقع أن يغادر أبو زمع عمان متوجها إلى قطر، يوم 17 الحالي، استعدادا لتحليل المباراة على قنوات "بي أن سبورت"، التي تحظى بمتابعة واسعة، وتملك حقوق نقل هذه التصفيات.



وسبق لأبو زمع وأن شارك في تحليل الكثير من مباريات المنتخبات الوطنية، على القنوات الفضائية العربية.



السطري في دورة حراس مرمى في الإمارات

انطلقت أول من أمس، الدورة التدريبية لمدربي حراس المرمى والتي ينظمها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد الإماراتي (الرخصة التدريبية "B") والتي تقام خلال الفترة من 10 إلى 17 الشهر الحالي بمشاركة31 متدربا.



وتشهدت الدورة مشاركة محاضري ومدربي حراس المرمى من مختلف الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الآسيوي لتبادل الأفكار حول منهجيات تدريب مدربي حراس المرمى. ويتولى القيام بفعاليات وأعمال الدورة المحاضران المعتمدان من الاتحاد الآسيوي زكريا أحمد وحسن إسماعيل، والمحاضر الإماراتي يوسف سيف الزعابي والمحاضر ناصر خميس ومساعد محاضر عصام الحضري من الاتحاد المصري لكرة القدم ومساعد محاضر الأردني أكرم السطري.



درع "البترا" للمدرب محمود

سلمت جامعة البترا، درعا تقديرية يا للمدرب جمال محمود، لدوره ومساهماته في تطوير الكرة الأردنية في المراكز التي شغلها مع الأندية. جاء ذلك خلال إشراف جمال محمود على فحوصات لاعبي كرة القدم المنتسبين للجامعة، بهدف الحصول على منحة من الجامعة، حيث تضم جامعة البترا نخبة من نجوم الكرة المحلية.



وسلم عميد شؤون الطلبة الدكتور إياد الملاح، الدرع التقديرية لجمال محمود، متمنيا له مزيدا من التقدم والنجاح.



وباتت جامعة البترا وبتوجيهات من رئيس الجامعة الدكتور رامي عبدالرحيم، وجهة للرياضيين في مختلف الرياضات، في ظل اهتمامها الكبير ودورها الفاعل في هذا المجال، إلى جانب فعالياتها في مختلف التخصصات.

كواليس النجوم

. فترة توقف منافسات دوري المحترفين لكرة القدم، تحولت إلى نقمة على عدد من الأندية، بسبب تهرب اللاعبين من التدريبات، لحين الحصول على مستحقاتهم المالية المتأخرة كثيرا... مدربون اعتقدوا أن فترة التوقف فرصة لتصحيح الأخطاء، قبل أن يدركوا أنها نقمة بسبب تهرب اللاعبين من التمارين لحين الحصول على الرواتب.. أغلب الأندية منحت لاعبيها استراحة لأيام قليلة في ظل توقف الدوري.

. نقاش داخل إدارة أحد أندية المحترفين لكرة القدم، مفاده بضرورة الطلب من المدير الفني العمل على تثبيت التشكيلة في المباريات للحصول على نتائج أفضل.. البعض يعتبر أن ذلك تدخلا في عمل المدرب، فيما اعتبره البعض نصحا وإرشادا.. أحدهم قال: من هنا تنبع أهمية أن يكون في النادي لجنة فنية مكونة من خبراء قادرة على التقييم.

. أداء اللاعب موسى التعمري في مباراة فريقه مونبلييه بالدوري الفرنسي أول من أمس بعث التفاؤل في نفوس الشارع الرياضي المحلي، وأرسل رسائل مفادها أن اللاعب بات جاهزا لتمثيل المنتخب أمام العراق في مباراة الخميس المقبل.. جاهزية التعمري وبقية زملائه في المنتخب، رفعت نسبة التفاؤل بالقدرة على العودة من البصرة بكامل نقاط المباراة وفق التوقعات.

. حادثتا تهجم على الحكام وقعت خلال الأيام القليلة الماضية وفي منافسات فئات عمرية ودرجة أولى، أحدهما شهدت تهجما على الحكم واشتباكا مباشرا معه، حتى أن الحكم راح يركل المعتدي برجله.







المدرب أكرم السطري (يسار) إلى جانب المصري عصام الحضري -(من المصدر)