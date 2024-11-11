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الحسين إربد يتجاوز الجزيرة ويسجل العلامة الكاملة بالدور الأول من درع الاتحاد

11/11/2024 2:39:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






عمان - فاز فريق الحسين إربد على نظيره فريق الجزيرة بهدفين من دون رد أمس، على ملعب الأمير محمد بالزرقاء، في ختام مشوار الفريقين بالدور الأول من بطولة درع الاتحاد لكرة القدم.
وسجل الحسين فوزه الخامس على التوالي مسجلا العلامة الكاملة برصيد 15 نقطة بالمجموعة الأولى، فيما احتل الجزيرة المركز الخامس بالمجموعة برصيد نقطتين.
وسجل هدف الحسين الأول لاعبه سيف درويش بالدقيقة 21 من مجريات الشوط الاول، قبل أن يعزز عبد الجليل أجاغون النتيجة بالهدف الثاني من ركلة جزاء بالوقت بدل الضائع.
وسيلتقي“الأصفر” الذي كان أول المتأهلين في الدور نصف النهائي، مع فريق السلط ثاني المجموعة الثانية.
وأقيمت أمس أيضا آخر مواجهات الدور الأول والتي جمعت فريقي الوحدات وشباب الأردن، لحسم البطاقة الرابعة ومعرفة الفريق المتأهل للدور نصف النهائي والذي سيقابل فريق الصريح أول المجموعة الثاني في مباراة نصف النهائي الثانية، وينتظر أن يقام الدور نصف النهائي يومي الجمعة والسبت المقبلين.
ودفع المدير الفني لفريق الجزيرة محمود شلباية بصفة أساسية بكل من قتيبة دعسان، علاء دية، أحمد الصغير، طلال الحواري، محمد أيوب، هاشم مبيضين، محمد الحسنات، أحمد أبو شعيرة، محمد صندوقة، حمزة الصيفي ودييجو كالديرون.
في الجهة المقابلة، زج المدير الفني لفريق الحسين إربد جواو موتا بتشكيلة مكونة من محمود الكواملة، أدهم القرشي، أنس بني ياسين، سليم عبيد، إيتالو سيلفا، أحمد ثائر، وسيم ريالات، يوسف أبو جلبوش“صيصا”، مجدي عطار، سيف الدين درويش وعبد الله العطار.
وتبادل لاعبو الفريقين السيطرة على منطقة العمليات، مع أفضلية نسبية للاعبي“الاصفر” الذين حاولوا الوصول للمرمى من محاور مختلفة، عبر تحركات ريالات وأبو جلبوش وثائر، إضافة إلى القرشي ومجدي العطار في الميمنة وسيلفا ودرويش في الميسرة.
وركز الجزيرة على الهجمات المرتدة، خصوصا من الميسرة التي تألق فيها أبو شعيرة بالاختراق ورفع الكرات نحو الصيفي وكالديرون، كما عمد مبيضين وصندوقة والحسنات إلى توفير الزيادة العددية في منطقة دفاع الحسين.
واستهل الحسين فرصة اللقاء عندما تقدم سيلفا من الميسرة وأرسل كرة عرضية على رأس المندفع مجدي العطار، أبعدها دعسان بقبضة يده، ليرد أبو شعيرة بفاصل مهاري لكن دفاع الحسين أبعد الكرة، وأعطت الفرصة ثقة أكبر للجزيرة الذي بدأ في سحب السيطرة، فأبعد سيلفا تسديدة كالديرون في الوقت المناسب، وأنقذ الكواملة انفراد كالديرون.
ووضعت تمريرة ريالات الجميلة زميله أبو جلبوش في مواجهة مباشرة مع الحارس، لكنه سدد بجوار المرمى، ولمح سيلفا زميله درويش في منطقة جزاء ليرسل كرة أمامية انيقة استقبلها درويش ودكها بالمرمى هدفا للحسين.
وبعد مرور دقيقة على مجريات الشوط الثاني ضربت تمريرة أبو شعيرة المتقنة دفاعات الحسين وجعلت الحسنات في وضع انفراد كامل، لكن الكواملة تألق في صد الكرة، وتأخر محمد صندوقة في استثمار خطأ المدافع سليم عبيد.
وعمد كلا المدربين إلى إجراء التغيرات بحثا عن زيادة الفعالية وتحسين الاداء الفني، ليحصل الحسين على ركلة جزاء بعد إعاقة“البديل” خالد الصياحين مدافع الحسين القرشي، ترجمها“البديل” أجاغون هدفا، لتنتهي المباراة لصالح الحسين بهدفين نظيفين.

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