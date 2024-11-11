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دوقرا يكشف عن قرارات إيجابية في قضيته بمحكمة الكاس

11/11/2024 2:39:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال نادي دوقرا، إن محكمة التحكيم الرياضية الدولية (CAS)، أصدرت قرارا بقبول طلب التدابير المؤقتة المقدم من النادي، والذي يقضي بتجميد القرارين الصادرين عن لجنة الاستئناف ولجنة الانضباط في الاتحاد الأردني لكرة القدم بتاريخ 4 الشهر الماضي و22 آب (أغسطس) الماضي.
وأشار دوقرا إلى أن محكمة التحكيم الدولية "الكاس"، قضت بتجميد القرارين، لحين الفصل في إجراءات الاستئناف أمام المحكمة.
وقال دوقرا في بيان على موقعه: يُعد هذا القرار سابقة قانونية نادرة في سجلات محكمة الكاس، ويؤكد قوة الموقف القانوني للنادي ودفاعه عن حقوقه بكل حكمة وصبر أمام كافة التحديات والافتراءات.
وكان اتحاد الكرة قرر تهبيط نادي دوقرا للدرجة الثالثة، رغم صعود النادي للدرجة الأولى، على خلفية تسجيلات تشير إلى رشوة للاعبين وما شابه من تهم في دوري الدرجة الثانية، وهو ما نفاه دوقرا، ودفعه للجوء إلى محكمة الكاس التي جمّدت قرار التهبيط لحين الفصل فيه.

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