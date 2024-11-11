دوقرا يكشف عن قرارات إيجابية في قضيته بمحكمة الكاس

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال نادي دوقرا، إن محكمة التحكيم الرياضية الدولية (CAS)، أصدرت قرارا بقبول طلب التدابير المؤقتة المقدم من النادي، والذي يقضي بتجميد القرارين الصادرين عن لجنة الاستئناف ولجنة الانضباط في الاتحاد الأردني لكرة القدم
بتاريخ 4 الشهر الماضي و22 آب (أغسطس) الماضي.
وأشار دوقرا إلى أن محكمة التحكيم الدولية "الكاس"، قضت بتجميد القرارين، لحين الفصل في إجراءات الاستئناف أمام المحكمة.
وقال دوقرا في بيان على موقعه: يُعد هذا القرار سابقة قانونية نادرة في سجلات محكمة الكاس، ويؤكد قوة الموقف القانوني للنادي ودفاعه عن حقوقه بكل حكمة وصبر أمام كافة التحديات والافتراءات.
وكان اتحاد الكرة قرر تهبيط نادي دوقرا للدرجة الثالثة، رغم صعود النادي للدرجة الأولى، على خلفية تسجيلات تشير إلى رشوة للاعبين وما شابه من تهم في دوري الدرجة الثانية، وهو ما نفاه دوقرا، ودفعه للجوء إلى محكمة الكاس التي جمّدت قرار التهبيط لحين الفصل فيه.
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