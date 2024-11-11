السلط والأهلي في مواجهة قوية للتتويج بلقب كأس اليد اليوم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يتنافس فريقا السلط والأهلي للظفر بلقب كأس الأردن لكرة اليد لموسم 2024 كأس الراحل نظمي السعيد)، وذلك عندما يتتافسان في المواجهة التي تجمعهما عند الساعة الثامنة من مساء اليوم في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، والتي ينتظر أن تحفل بكامل الندية والإثارة في ظل إصرار الفريقين على التتويج بهذا اللقب الكبير.
واتخذ اتحاد اللعبة الترتيبات الفنية والإدارية كافة، لانجاح هذه المباراة، التي ستحظى بمتابعة وحضور كبيرين من عشاق الفريقين، كما جرت العادة في لقاءاتهما السابقة.
ويضم الفريقين الكثير من اللاعبين البارزين والمميزين على الساحة المحلية، في الوقت الذي حشد فيه الجهازان الفنيان النجوم لخوض هذه الموقعة المهمة، حيث أبرم السلط تعاقدا مع اللاعب خالد عزالدين، فيما تعاقد الأهلي مع اللاعب اللبناني خضر النحاس.
ويذكر أن فريق السلط هو حامل لقب النسخة الأخيرة من البطولة، حيث تمكن من الفوز في المباراة النهائية على منافسه التقليدي فريق الأهلي.
وكانت لقاءات الدور الأول من بطولة كأس الأردن، شهدت فوز فريق العربي على فريق ساكب بنتيجة 19-15، فوز فريق كفرنجة على فريق الكتة بنتيجة 19-16، وفي الدور ربع النهائي، فاز فريق السلط على فريق وادي السير بنتيجة 43-18، فاز فريق كفرنجة على فريق يرموك البقعة بنتيجة 41-28، فريق كفرسوم على فريق يرموك الشونة بنتيجة 29-24، وفي الدور قبل النهائي فاز فريق السلط على فريق كفرنجة بنتيجة 30-27، وفاز فريق الأهلي على فريق كفرسوم بنتيجة 24-19. وشهدت البطولة اعتذار فريق العربي عن خوض مباراته التي كانت مقررة أمام فريق الأهلي في الدور الثاني، حيث اعتبر الأهلي فائزا بالتغيب.
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