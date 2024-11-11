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السلط والأهلي في مواجهة قوية للتتويج بلقب كأس اليد اليوم

11/11/2024 2:39:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يتنافس فريقا السلط والأهلي للظفر بلقب كأس الأردن لكرة اليد لموسم 2024 كأس الراحل نظمي السعيد)، وذلك عندما يتتافسان في المواجهة التي تجمعهما عند الساعة الثامنة من مساء اليوم في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، والتي ينتظر أن تحفل بكامل الندية والإثارة في ظل إصرار الفريقين على التتويج بهذا اللقب الكبير.
واتخذ اتحاد اللعبة الترتيبات الفنية والإدارية كافة، لانجاح هذه المباراة، التي ستحظى بمتابعة وحضور كبيرين من عشاق الفريقين، كما جرت العادة في لقاءاتهما السابقة.
ويضم الفريقين الكثير من اللاعبين البارزين والمميزين على الساحة المحلية، في الوقت الذي حشد فيه الجهازان الفنيان النجوم لخوض هذه الموقعة المهمة، حيث أبرم السلط تعاقدا مع اللاعب خالد عزالدين، فيما تعاقد الأهلي مع اللاعب اللبناني خضر النحاس.
ويذكر أن فريق السلط هو حامل لقب النسخة الأخيرة من البطولة، حيث تمكن من الفوز في المباراة النهائية على منافسه التقليدي فريق الأهلي.
وكانت لقاءات الدور الأول من بطولة كأس الأردن، شهدت فوز فريق العربي على فريق ساكب بنتيجة 19-15، فوز فريق كفرنجة على فريق الكتة بنتيجة 19-16، وفي الدور ربع النهائي، فاز فريق السلط على فريق وادي السير بنتيجة 43-18، فاز فريق كفرنجة على فريق يرموك البقعة بنتيجة 41-28، فريق كفرسوم على فريق يرموك الشونة بنتيجة 29-24، وفي الدور قبل النهائي فاز فريق السلط على فريق كفرنجة بنتيجة 30-27، وفاز فريق الأهلي على فريق كفرسوم بنتيجة 24-19. وشهدت البطولة اعتذار فريق العربي عن خوض مباراته التي كانت مقررة أمام فريق الأهلي في الدور الثاني، حيث اعتبر الأهلي فائزا بالتغيب.

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