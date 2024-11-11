الأردن يعتذر عن عدم استضافة بطولة آسيا للملاكمة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان - قدم اتحاد الملاكمة كتابا للاتحاد الآسيوي يعتذر فيه عن عدم استضافة بطولة آسيا للنخبة للرجال والسيدات، والتي كان من المقرر انطلاقها يوم 30 الشهر الحالي.
وجاء هذا الاعتذار بعد انسحاب عدد من الدول الكبرى في القارة الآسيوية، نتيجة الظروف الراهنة التي تعيشها المنطقة، ما جعل الاتحاد الآسيوي يفتح باب الترشح لدول أخرى لاستضافتها، واختيار تايلند لإقامتها بمشاركة الدول التي اعتذرت مؤخرا، على أن تقام في الموعد نفسه.
وكان اتحاد الملاكمة، خاطب عددا من الجهات لاستضافة البطولة، في ظل خضوع صالة الشهيد راشد الزيود للصيانة بالفترة الحالية، حيث كان من المقرر أن تقام البطولة على صالة قصر الرياضة، ووجود بدائل عديدة في حال عدم قدرة تلك الصالة على استضافتها.
ويواصل المنتخب الوطني للملاكمة تدريباته تحت قيادة المدرب الكوبي داجوبيرتو سكوت، حيث من المتوقع أن يغيب عن المنافسة الآسيوية عدد من اللاعبين البارزين بصفوف المنتخب، ومن أبرزهم اللاعبين حسين عشيش، عبادة الكسبة وزياد عشيش بداعي الإصابة، من دون حسم مسألة مشاركة اللاعب عدي الهنداوي من عدمها.
ومن المتوقع أن تشهد البطولة بروز أسماء جديدة في قائمة المنتخب الوطني المشاركة بالبطولات الآسيوية، حيث سيعتمد المدرب على لاعبين سبقت لهما المشاركة، حذيفة عشيش ويوسف عشيش، إضافة إلى أسماء أخرى برزت مؤخرا، مثل محمد عمر، سيف الحوامدة ومحمد التلاوي.
ومن المتوقع أن يقيم المنتخب الوطني معسكرا داخليا خلال الأيام المقبلة، بمشاركة منتخبات من الدول المجاورة أبرزها المنتخبين الفلسطيني والعراقي، اللذين تقدما بطلب المشاركة في المعسكر، بانتظار الحضور لإجرائه تحضيرا للبطولة الآسيوية.
ومن الجدير بالذكر، أن الأردن استضافت بطولة آسيا في أواخر العام 2022 بصالة الشهيد راشد الزيود بمدينة الحسين للشباب، واستطاع المنتخب الوطني الظفر بست ميداليات ملونة، حيث نجح كل من الملاكمين: حسين عشيش ومحمد أبو جاجة في حصد ميداليتين ذهبيتين، فيما نال كل من الملاكمين: زياد عشيش وعدي الهنداوي ميداليتين فضيتين، وجاءت الميداليتان البرونزيتان من خلال أحمد الطعيمات ولينا جابر.
وحصل أبو جاجة وقتها على جائزة أفضل لاعب في البطولة، بفضل المستويات الكبيرة التي قدمها، فيما تعتبر تلك المشاركة أفضل حصيلة للملاكمة الأردنية في تاريخ مشاركاتها ببطولات آسيا، التي انطلقت للمرة الأولى العام 1963.
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