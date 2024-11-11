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الأردن يعتذر عن عدم استضافة بطولة آسيا للملاكمة

11/11/2024 2:39:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان - قدم اتحاد الملاكمة كتابا للاتحاد الآسيوي يعتذر فيه عن عدم استضافة بطولة آسيا للنخبة للرجال والسيدات، والتي كان من المقرر انطلاقها يوم 30 الشهر الحالي.
وجاء هذا الاعتذار بعد انسحاب عدد من الدول الكبرى في القارة الآسيوية، نتيجة الظروف الراهنة التي تعيشها المنطقة، ما جعل الاتحاد الآسيوي يفتح باب الترشح لدول أخرى لاستضافتها، واختيار تايلند لإقامتها بمشاركة الدول التي اعتذرت مؤخرا، على أن تقام في الموعد نفسه.
وكان اتحاد الملاكمة، خاطب عددا من الجهات لاستضافة البطولة، في ظل خضوع صالة الشهيد راشد الزيود للصيانة بالفترة الحالية، حيث كان من المقرر أن تقام البطولة على صالة قصر الرياضة، ووجود بدائل عديدة في حال عدم قدرة تلك الصالة على استضافتها.
ويواصل المنتخب الوطني للملاكمة تدريباته تحت قيادة المدرب الكوبي داجوبيرتو سكوت، حيث من المتوقع أن يغيب عن المنافسة الآسيوية عدد من اللاعبين البارزين بصفوف المنتخب، ومن أبرزهم اللاعبين حسين عشيش، عبادة الكسبة وزياد عشيش بداعي الإصابة، من دون حسم مسألة مشاركة اللاعب عدي الهنداوي من عدمها.
ومن المتوقع أن تشهد البطولة بروز أسماء جديدة في قائمة المنتخب الوطني المشاركة بالبطولات الآسيوية، حيث سيعتمد المدرب على لاعبين سبقت لهما المشاركة، حذيفة عشيش ويوسف عشيش، إضافة إلى أسماء أخرى برزت مؤخرا، مثل محمد عمر، سيف الحوامدة ومحمد التلاوي.
ومن المتوقع أن يقيم المنتخب الوطني معسكرا داخليا خلال الأيام المقبلة، بمشاركة منتخبات من الدول المجاورة أبرزها المنتخبين الفلسطيني والعراقي، اللذين تقدما بطلب المشاركة في المعسكر، بانتظار الحضور لإجرائه تحضيرا للبطولة الآسيوية.
ومن الجدير بالذكر، أن الأردن استضافت بطولة آسيا في أواخر العام 2022 بصالة الشهيد راشد الزيود بمدينة الحسين للشباب، واستطاع المنتخب الوطني الظفر بست ميداليات ملونة، حيث نجح كل من الملاكمين: حسين عشيش ومحمد أبو جاجة في حصد ميداليتين ذهبيتين، فيما نال كل من الملاكمين: زياد عشيش وعدي الهنداوي ميداليتين فضيتين، وجاءت الميداليتان البرونزيتان من خلال أحمد الطعيمات ولينا جابر.
وحصل أبو جاجة وقتها على جائزة أفضل لاعب في البطولة، بفضل المستويات الكبيرة التي قدمها، فيما تعتبر تلك المشاركة أفضل حصيلة للملاكمة الأردنية في تاريخ مشاركاتها ببطولات آسيا، التي انطلقت للمرة الأولى العام 1963.

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