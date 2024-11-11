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سلامي: متفائل بتحقيق الفوز في البصرة.. ونقاط العراق مفتاح التأهل لكأس العالم

11/11/2024 2:39:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان - أكد المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم جمال سلامي، أن حصد نقاط مباراة العراق يعتبر بمثابة المفتاح المؤهل لـ”النشامى” إلى نهائيات كأس العالم 2026.
وبين سلامي في حديثه لوسائل الإعلام المحلية والعربية أمس، خلال التدريب المفتوح على ستاد البتراء في مدينة الحسين للشباب، أن المنتخب لديه المقومات للعودة بنقاط المباراة من البصرة، مفيدا بأن اللاعبين لديهم الخبرات الكافية للتعامل مع الضغوطات الكبيرة، وأن التفاؤل يحيط بالفريق للفوز.
وأضاف:“بدأنا الاستعداد بشكل رسمي في التدريب بعد التحاق غالبية اللاعبين باستثناء يزن العرب وموسى التعمري اللذين سيلتحقان بتدريب اليوم على ستاد عمان الدولي، ونفتقد لخدمات نور الدين الروابدة وعارف الحاج بسبب الإصابة، ولكن ثقتنا كبيرة ببقية لاعبي المجموعة في مختلف الخطوط”.
وأشار سلامي، إلى عودة التعمري للعب بصفة أساسية مع فريقه بالدوري الفرنسي وتقديمه مستويات جيدة، موضحا بأن حضوره يمنح الخط الأمامي قوة هجومية كبيرة.
وتابع:“سنواجه منافسا لديه القدرة على الوصول للمرمى ونسبة الأهداف لديه عالية، ومباراة النشامى مع العراق بكأس آسيا ما تزال عالقة بالأذهان عند الجماهير العراقية، وتنتظر مواجهتنا بفارغ الصبر، إلا أننا قادرون على التعامل مع الضغوطات بصورة مثالية”.
وأوضح سلامي أن المنتخب يتطلع لترجمة طموحات الجماهير الأردنية واتحاد الكرة، مؤكدا بأن المنتخب ينظر للفوز على منافسه المباشر على بطاقة التأهل للمونديال، نظرا لتشابه الفريقين بعدد النقاط والمستويات.
وبدوره، بين اللاعب يوسف أبو الجزر أن المنتخب الوطني عازم على تحقيق النقاط الثلاث في لقاء شقيقه العراقي، مشيرا إلى أن الجهاز الفني واللاعبين على أتم الجاهزية والاستعداد لتقديم المستوى المميز.
وكشف اللاعب نزار الرشدان عن رغبة الفريق في العودة بالفوز من الأراضي العراقية رغم صعوبة المواجهة على الطرفين، متمنيا بأن يكون وزملائه عند حسن ثقة الجماهير وتحقيق الفوز.
ويتطلع المنتخب الوطني إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام المنتخب العراقي مساء الخميس، بهدف قطع شوط جيد نحو بلوغ كأس العالم، حيث يتقدم“النشامى” على“أسود الرافدين” بفارق الأهداف، بعد أن جمع كل فريق 7 نقاط خلال الجولات الأربع الماضية، بفوزين وتعادل وخسارة.
وتضم قائمة“النشامى” لمواجهتي العراق والكويت بفترة التوقف الدولية الحالية 26 لاعبا، وهم يزيد أبو ليلى، نور بني عطية، عبد الله الفاخوري، يزن العرب، عبد الله نصيب“ديارا”، سعد الروسان، محمد أبو النادي، حجازي ماهر، حسام أبو ذهب، إحسان حداد، يوسف أبو الجزر، علي حجبي، عامر جاموس، محمد أبو حشيش، رجائي عايد، إبراهيم سعادة، نزار الرشدان، محمد أبو زريق“شرارة”، محمود مرضي، مهند سمرين، مهند أبو طه، موسى التعمري، علي علوان، رزق بني هاني، إبراهيم صبرة ويزن النعيمات.
ويغادر وفد المنتخب الوطني صباح غد الأربعاء لمدينة البصرة، قبل إجراء التدريب الرئيسي والوحيد هناك على ملعب اللقاء مساء، علما بأن المباراة ستقام عند الساعة السابعة والربع مساء، فيما يغادر صبيحة اليوم التالي إلى الكويت لملاقاة أصحاب الأرض يوم الثلاثاء المقبل.

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