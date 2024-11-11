سلامي: متفائل بتحقيق الفوز في البصرة.. ونقاط العراق مفتاح التأهل لكأس العالم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان - أكد المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم
جمال سلامي، أن حصد نقاط مباراة
العراق يعتبر بمثابة المفتاح المؤهل لـ”النشامى” إلى نهائيات كأس العالم 2026.
وبين سلامي في حديثه لوسائل الإعلام المحلية والعربية أمس، خلال التدريب المفتوح على ستاد البتراء في مدينة الحسين للشباب، أن المنتخب لديه المقومات للعودة بنقاط المباراة من البصرة، مفيدا بأن اللاعبين لديهم الخبرات الكافية للتعامل مع الضغوطات الكبيرة، وأن التفاؤل يحيط بالفريق للفوز.
وأضاف:“بدأنا الاستعداد بشكل رسمي في التدريب بعد التحاق غالبية اللاعبين باستثناء يزن العرب وموسى التعمري اللذين سيلتحقان بتدريب اليوم على ستاد عمان الدولي، ونفتقد لخدمات نور الدين الروابدة وعارف الحاج بسبب الإصابة، ولكن ثقتنا كبيرة ببقية لاعبي المجموعة في مختلف الخطوط”.
وأشار سلامي، إلى عودة التعمري للعب بصفة أساسية مع فريقه بالدوري الفرنسي وتقديمه مستويات جيدة، موضحا بأن حضوره يمنح الخط الأمامي قوة هجومية كبيرة.
وتابع:“سنواجه منافسا لديه القدرة على الوصول للمرمى ونسبة الأهداف لديه عالية، ومباراة النشامى مع العراق بكأس آسيا ما تزال عالقة بالأذهان عند الجماهير العراقية، وتنتظر مواجهتنا بفارغ الصبر، إلا أننا قادرون على التعامل مع الضغوطات بصورة مثالية”.
وأوضح سلامي أن المنتخب يتطلع لترجمة طموحات الجماهير الأردنية واتحاد الكرة، مؤكدا بأن المنتخب ينظر للفوز على منافسه المباشر على بطاقة التأهل للمونديال، نظرا لتشابه الفريقين بعدد النقاط والمستويات.
وبدوره، بين اللاعب يوسف أبو الجزر أن المنتخب الوطني عازم على تحقيق النقاط الثلاث في لقاء شقيقه العراقي، مشيرا إلى أن الجهاز الفني واللاعبين على أتم الجاهزية والاستعداد لتقديم المستوى المميز.
وكشف اللاعب نزار الرشدان عن رغبة الفريق في العودة بالفوز من الأراضي العراقية رغم صعوبة المواجهة على الطرفين، متمنيا بأن يكون وزملائه عند حسن ثقة الجماهير وتحقيق الفوز.
ويتطلع المنتخب الوطني إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام المنتخب العراقي مساء الخميس، بهدف قطع شوط جيد نحو بلوغ كأس العالم، حيث يتقدم“النشامى” على“أسود الرافدين” بفارق الأهداف، بعد أن جمع كل فريق 7 نقاط خلال الجولات الأربع الماضية، بفوزين وتعادل وخسارة.
وتضم قائمة“النشامى” لمواجهتي العراق والكويت بفترة التوقف الدولية الحالية 26 لاعبا، وهم يزيد أبو ليلى، نور بني عطية، عبد الله الفاخوري، يزن العرب، عبد الله نصيب“ديارا”، سعد الروسان، محمد أبو النادي، حجازي ماهر، حسام أبو ذهب، إحسان حداد، يوسف أبو الجزر، علي حجبي، عامر جاموس، محمد أبو حشيش، رجائي عايد، إبراهيم سعادة، نزار الرشدان، محمد أبو زريق“شرارة”، محمود مرضي، مهند سمرين، مهند أبو طه، موسى التعمري، علي علوان، رزق بني هاني، إبراهيم صبرة ويزن النعيمات.
ويغادر وفد المنتخب الوطني صباح غد الأربعاء لمدينة البصرة، قبل إجراء التدريب الرئيسي والوحيد هناك على ملعب اللقاء مساء، علما بأن المباراة ستقام عند الساعة السابعة والربع مساء، فيما يغادر صبيحة اليوم التالي إلى الكويت لملاقاة أصحاب الأرض يوم الثلاثاء المقبل.
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