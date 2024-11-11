أبل تُعزز أجهزتها بتقنيات ذكاء اصطناعي جديدة

أطلقت شركة التكنولوجيا الأميركية "أبل" النسخة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من الإصدار الجديد لنظام التشغيل "أي.أو.إس 18.2 " للأجهزة الذكية.



وتم تزويد هذه النسخة بمجموعة جديدة من خصائص الذكاء الاصطناعي ومنها تطبيق إنشاء الرموز التعبيرية بالذكاء الاصطناعي "جينموجي" وتطبيق معالجة الصور بالذكاء الاصطناعي "إيمدج بلاي جراوند"، إلى جانب دمج منصة محادثة الذكاء الاصطناعي "شات جي.بي.تي" مع المساعد الشخصي الذكي "سيري"، ومحرك بحث مرئي يستخدم كاميرا آيفون 1.



وتعرف مجموعة خصائص وأدوات الذكاء الاصطناعي في الهاتف الذكي آيفون والأجهزة الذكية الأخرى باسم "أبل إنتليجانس" والإشارة إليها اختصارات بحرفي "أيه.آي" على غرار الاسم المختصر للذكاء الاصطناعي باللغة الإنجليزية.



وتقول الشركة إن التقنيات الجديدة ستتيح للمستخدمين نسخة أكثر ذكاء من المساعد الرقمي "سيري"، وكذلك مساعدة في الكتابة ومراجعة النصوص عبر التطبيقات، إلى جانب إمكانية إنشاء الصور، وأشياء أخرى. سيتمكن المطورون المستقلون أيضًا من الاستفادة من ميزات "آبل إنتليجانس" في تطبيقاتهم الخاصة، وهو ما قد يصبح أحد أكثر التطورات إفادة لحزمة "أبل" إنتليجانس إذا اعتمد عليها المطورون بصورة كبيرة.



وعلى سبيل المثال، يمكن للمستخدمين مطالبة "سيري" بعرض معلومات من داخل تطبيقاتهم، أو القيام بعمل ما بشأن شيء يظهر على شاشاتهم.وفي مؤتمر لمطوري "أبل" في يونيو الماضي، قالت الشركة إن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الخاصة بها ستكون متاحة في البداية لفئات محددة من التطبيقات ومنها تطبيقات الكتب ومتصفحات الإنترنت والكاميرات، وقراءة المستندات وإدارة الملفات والصحف والبريد، والصور والعروض التقديمية وجداول البيانات ومعالجة النصوص.