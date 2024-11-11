أبل تُعزز أجهزتها بتقنيات ذكاء اصطناعي جديدة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أطلقت شركة التكنولوجيا الأميركية "أبل" النسخة
المدعومة بالذكاء الاصطناعي من الإصدار الجديد لنظام التشغيل "أي.أو.إس
18.2 " للأجهزة الذكية.
وتم تزويد هذه النسخة بمجموعة جديدة من خصائص
الذكاء الاصطناعي ومنها تطبيق إنشاء الرموز التعبيرية بالذكاء الاصطناعي
"جينموجي" وتطبيق معالجة الصور بالذكاء الاصطناعي "إيمدج بلاي جراوند"، إلى
جانب دمج منصة محادثة الذكاء الاصطناعي "شات جي.بي.تي" مع المساعد الشخصي
الذكي "سيري"، ومحرك بحث مرئي يستخدم كاميرا هواتف آيفون 1.
وتعرف
مجموعة خصائص وأدوات الذكاء الاصطناعي في الهاتف الذكي آيفون والأجهزة
الذكية الأخرى باسم "أبل إنتليجانس" والإشارة إليها اختصارات بحرفي
"أيه.آي" على غرار الاسم المختصر للذكاء الاصطناعي باللغة الإنجليزية.
وتقول
الشركة إن التقنيات الجديدة ستتيح للمستخدمين نسخة أكثر ذكاء من المساعد
الرقمي "سيري"، وكذلك مساعدة في الكتابة ومراجعة النصوص عبر التطبيقات، إلى
جانب إمكانية إنشاء الصور، وأشياء أخرى. سيتمكن المطورون المستقلون أيضًا
من الاستفادة من ميزات "آبل إنتليجانس" في تطبيقاتهم الخاصة، وهو ما قد
يصبح أحد أكثر التطورات إفادة لحزمة "أبل" إنتليجانس إذا اعتمد عليها
المطورون بصورة كبيرة.
وعلى سبيل المثال، يمكن للمستخدمين مطالبة
"سيري" بعرض معلومات من داخل تطبيقاتهم، أو القيام بعمل ما بشأن شيء يظهر
على شاشاتهم.وفي مؤتمر لمطوري "أبل" في يونيو الماضي، قالت الشركة إن
تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الخاصة بها ستكون متاحة في البداية لفئات محددة
من التطبيقات ومنها تطبيقات الكتب ومتصفحات الإنترنت والكاميرات، وقراءة
المستندات وإدارة الملفات والصحف والبريد، والصور والعروض التقديمية وجداول
البيانات ومعالجة النصوص.
MENAFN11112024000072011014ID1108873514
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.