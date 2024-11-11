9 سلوكيات تُميّز من ينامون في الليل أمام شاشة التلفزيون

يشير علم النفس إلى وجود 9 سلوكيات تميّز من ينامون أمام شاشة التلفزيون، بمالمقارنة مع من يغفون في غرف هادئة مظلمة، بحسب مقال نُشر في smallbusinessbonfire.

9 سلوكيات لمن يغفون أمام التلفزيون



1- البحث عن تحفيز الحواس

في علم النفس، يتميز هؤلاء الأشخاص بأنهم يبحثون عمّا يحفّز حواسهم. هم يجدون الراحة أمام أنوار شاشة التلفزيون والأصوات المنبعثة منها. وتشعرهم تلك المحفّزات الحسية بالاسترخاء، وتمهّد الطريق أمام النوم.



2- عشق الروتين

يُفصح النوم تكراراً أمام الشاشة الفضية عن شخصية تميل إلى الروتين، بل تتمسك بالعادات والسلوكيات الثابتة، لأنها تُشعر بالراحة النفسية والاسترخاء بسبب ما يحمله الروتين من أمور متوقعة. إنها لمسألة لا ترتبط بالصوت والنور ، بل بالإحساس بالراحة أمام ما هو مألوف ومعتاد.



3- الميل إلى النشاط في الليل

يميل هؤلاء الأشخاص إلى زيادة في النشاط في فترة المساء، ويميلون إلى النوم في ساعة متأخّرة. وبالتالي، تصبح الساعة البيولوجية التي تُنظِّم علاقة أجسادهم مع تواتر الليل والنهار، تعمل وفق إيقاع يختلف عن حاله لدى من ينامون مبكراً ويستيقظون مع بداية الصباح. وفي تلك الحال، تساعدهم مشاهدة التلفزيون ليلاً على الهدوء والحدّ من مستويات الطاقة المرتفعة لديهم.



4- معاناة القلق

يعاني هؤلاء الأشخاص مستويات مرتفعة من القلق. وقد تشتت مشاهدة التلفزيون أفكارهم عمّا يزعجهم. وثمة صعوبة في النوم مساءً لمن يتسابق تفكيرهم مع مصادر توترهم. وبالتالي، يتيح وجود التلفزيون التركيز على أمور أخرى ويوفر مساحة من الهدوء الفكري.



5- إنجاز مهمّات متعدّدة

غالباً ما يتميز الغُفاة أمام التلفزيون بالقدرة على إنجاز مهمّات متعدّدة. إذ يتحمّلون محفزات حسيّة عدة من دون أن يؤثر ذلك في قدرتهم على النوم. استكمالاً، تصبح مشاهدة التلفزيون جزءاً من روتينهم اليومي، ولا تعوقهم على أداء مهمّات اخرى.



6- الشعور بالوحدة

قد تكون مشاهدة التلفزيون في المساء وسيلة لمكافحة الشعور بالوحدة والتغلب عليه، فكأن الشاشة من أصدقائهم.



7- معاناة الأرق

قد تشكّل الشاشة الفضية وسيلة يلجأ إليها بعض الأفراد للتعامل مع مشكلة الأرق. يعمل التلفزيون على إبعاد أفكارهم عن التوتر، وتخفّض هواجس متنوعة كامنة في أعماقهم.



8- عدم الانزعاج من الأصوات

من يغفو أمام شاشة التلفزيون يتميز بقدرة عالية على تحمّل الأصوات، بل يرتاح لذلك. وقد يبدو الهدوء أمراً مزعجاً له.



9- التعرّض لتدفقات عالية من الأشعة الزرقاء

يتجسّد ما يوجب الحذر منه بالنسبة لمن يغفون أمام الشاشة الفضية، بالتعرض الزائد للأشعة الزرقاء المنبعثة منها. إذ تصدر الأخيرة من الأجهزة الإلكترونية كلها، تُحدِث اضطراباً في إنتاج مادة الـ"ميلاتونين" المسؤولة في الدماغ عن تنظيم النوم. وبالتالي، ربما أدّى تكرار ذلك الاضطراب إلى ترسيخ صعوبة النوم الهانئ، ما يعني أن يصبح الأرق مشكلة مزمنة. وكالات

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