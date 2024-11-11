Monday, 11 November 2024 11:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تركي آل الشيخ يبدي استعداده لتمويل موسم جديد من مرايا

11/11/2024 2:39:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أبدى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، استعداده لدعم وتمويل موسم جديد من المسلسل السوري الشهير "مرايا".

ونشر آل الشيخ صورة للفنان السوري ياسر العظمة عبر تغريدة على حسابه في منصة "إكس" وقال: "الأسطورة العربية، الفنان القدير ياسر العظمة... نتمنى أن يقدم جزءاً جديداً من مسلسل مرايا، ونحن في موسم الرياض وهيئة الترفيه (GEA) مستعدون لدعم ورعاية المسلسل والعمل".

ويُعد مسلسل "مرايا" من أبرز الإنتاجات التلفزيونية السورية التي حققت شعبية واسعة في الوطن العربي، إذ اشتهر بتناول قضايا اجتماعية بأسلوب ساخر.


مسلسل مرايا

يحظى مسلسل مرايا بشعبية كبيرة في سوريا والعالم العربي باعتماده أسلوب النقد الساخر، وضم المسلسل في معظم أجزائه نخبة من الممثلين السوريين، وتعاقب على إخراجه المخرجون هشام شربتجي ومأمون البني وحاتم علي وسامر برقاوي وسيف الدين سبيعي.


ويذكر أن سلسلة مرايا بدأ عرضها عام 1982، وفي عام 2013 عُرض الجزء الأخير منها، ليتوقف لاحقاً بسبب الظروف الأمنية في سوريا، وتدهور وضع الدراما السورية بشكل عام، إضافةً إلى هجرة بطل المسلسل الشهير ياسر العظمة خارج سوريا، وكذلك هجرة العديد مِن الممثلين والفنانين السوريين. وكالات

اقرأ أيضاً:

تصريح صادم لدريد لحام عن ياسر العظمة

بعد شهر من تقديمه.. ياسر العظمة يوقف برنامجه على يوتيوب

منتج "باب الحارة" ردا على هجوم ياسر العظمة: غيران لأنه لم يشارك بالعمل

MENAFN11112024000072011014ID1108873512

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث