تركي آل الشيخ يبدي استعداده لتمويل موسم جديد من مرايا

أبدى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، استعداده لدعم وتمويل موسم جديد من المسلسل السوري الشهير "مرايا".

ونشر آل الشيخ صورة للفنان السوري ياسر العظمة عبر تغريدة على حسابه في منصة "إكس" وقال: "الأسطورة العربية، القدير ياسر العظمة... نتمنى أن يقدم جزءاً جديداً من مسلسل مرايا، ونحن في موسم الرياض وهيئة الترفيه (GEA) مستعدون لدعم ورعاية المسلسل والعمل".

ويُعد مسلسل "مرايا" من أبرز الإنتاجات التلفزيونية السورية التي حققت شعبية واسعة في الوطن العربي، إذ اشتهر بتناول قضايا اجتماعية بأسلوب ساخر.



مسلسل مرايا

يحظى مسلسل مرايا بشعبية كبيرة في سوريا والعالم العربي باعتماده أسلوب النقد الساخر، وضم المسلسل في معظم أجزائه نخبة من الممثلين السوريين، وتعاقب على إخراجه المخرجون هشام شربتجي ومأمون البني وحاتم علي وسامر برقاوي وسيف الدين سبيعي.



ويذكر أن سلسلة مرايا بدأ عرضها عام 1982، وفي عام 2013 عُرض الجزء الأخير منها، ليتوقف لاحقاً بسبب الظروف الأمنية في سوريا، وتدهور وضع الدراما السورية بشكل عام، إضافةً إلى هجرة بطل المسلسل الشهير ياسر العظمة خارج سوريا، وكذلك هجرة العديد مِن الممثلين والفنانين السوريين. وكالات

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