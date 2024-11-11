تركي آل الشيخ يبدي استعداده لتمويل موسم جديد من مرايا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أبدى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، استعداده لدعم وتمويل موسم جديد من المسلسل السوري الشهير "مرايا".
ونشر آل الشيخ صورة للفنان السوري ياسر العظمة عبر تغريدة على حسابه في منصة "إكس" وقال: "الأسطورة العربية، الفنان القدير ياسر العظمة... نتمنى أن يقدم جزءاً جديداً من مسلسل مرايا، ونحن في موسم الرياض وهيئة الترفيه (GEA) مستعدون لدعم ورعاية المسلسل والعمل".
ويُعد مسلسل "مرايا" من أبرز الإنتاجات التلفزيونية السورية التي حققت شعبية واسعة في الوطن العربي، إذ اشتهر بتناول قضايا اجتماعية بأسلوب ساخر.
مسلسل مرايا
يحظى مسلسل مرايا بشعبية كبيرة في سوريا والعالم العربي باعتماده أسلوب النقد الساخر، وضم المسلسل في معظم أجزائه نخبة من الممثلين السوريين، وتعاقب على إخراجه المخرجون هشام شربتجي ومأمون البني وحاتم علي وسامر برقاوي وسيف الدين سبيعي.
ويذكر أن سلسلة مرايا بدأ عرضها عام 1982، وفي عام 2013 عُرض الجزء الأخير منها، ليتوقف لاحقاً بسبب الظروف الأمنية في سوريا، وتدهور وضع الدراما السورية بشكل عام، إضافةً إلى هجرة بطل المسلسل الشهير ياسر العظمة خارج سوريا، وكذلك هجرة العديد مِن الممثلين والفنانين السوريين. وكالات
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