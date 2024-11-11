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دراسة: المخ ليس العضو الوحيد لتخزين الذكريات في جسم الإنسان

11/11/2024 2:39:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

اكتشف فريق من العلماء أن المخ ليس المسؤول الوحيد في جسم الإنسان عن عملية تخزين وحفظ الذكريات، حيث تبين لهم أن خلايا من أجزاء أخرى من الجسم تؤدي أيضًا وظيفة الذاكرة، مما يفتح آفاق جديدة لفهم كيفية عمل الذاكرة وخلق القدرة على تعزيز التعلم وعلاج الأمراض المرتبطة بالذاكرة.

ونقل موقع "sciencedaily"، عن نيكولاي ف. كوكوشكين من جامعة نيويورك، المؤلف الرئيسي للدراسة، أن دراستهم سعت للبحث عن فهم أفضل لما إذا كانت خلايا الجسم غير الدماغية تساعد في الذاكرة من خلال الاستفادة من خاصية عصبية معروفة منذ فترة طويلة حول "تأثير الفاصل الزمني" والذي يُظهر أننا نميل إلى الاحتفاظ بالمعلومات بشكل أفضل عندما ندرسها على فترات متباعدة بدلاً من جلسة واحدة مكثفة.


وعمد العلماء إلى تكرار التعلم بمرور الوقت من خلال دراسة نوعين من خلايا الإنسان غير الدماغية في المختبر (واحدة من أنسجة الأعصاب والأخرى من أنسجة الكلى) وتعرضهم لأنماط مختلفة من الإشارات الكيميائية، تمامًا كما تتعرض خلايا الدماغ لأنماط من الناقلات العصبية عندما نتعلم معلومات جديدة.

استجابةً لذلك، شغلت خلايا الجسم غير الدماغية "جين الذاكرة"، وهو نفس الجين الذي تشغله خلايا الدماغ عندما تكتشف نمطًا في المعلومات وتعيد هيكلة اتصالاتها لتكوين ذكريات.

لمراقبة عملية الذاكرة والتعلم، قام العلماء بتعديل هذه الخلايا غير الدماغية لصنع بروتين يشير إلى وقت عمل جين الذاكرة ووقت توقفه، وأظهرت النتائج أن هذه الخلايا يمكنها تحديد متى تتكرر النبضات الكيميائية، التي تحاكي عمل الناقلات العصبية في الدماغ، تمامًا كما يمكن للخلايا العصبية في دماغنا تسجيل متى نتعلم مع فترات راحة، ومتى نحشو كل المواد في جلسة واحدة.


ووجد العلماء أنه عندما تم إرسال النبضات على فترات متباعدة، تم تفعيل "جين الذاكرة" بشكل أقوى ولوقت أطول، مقارنةً بالحال عندما تم إرسال نفس النبضات دفعة واحدة.

يقول كوكوشكين، إن "هذا يعكس تأثير الفاصل الزمني في التعلم، كما يظهر أن القدرة على التعلم ليست حكرا لخلايا الدماغ، ولكنها في الواقع قد تكون خاصية أساسية لجميع الخلايا"، ويضيف الباحثون أن النتائج لا تقدم فقط طرقًا جديدة لدراسة الذاكرة، ولكنها تشير أيضًا إلى مكاسب صحية محتملة.


ويرى كوكوشكين ان هذا الاكتشاف "يفتح أبوابًا جديدة لفهم كيفية عمل الذاكرة ويمكنه تعزيز التعلم وعلاج مشاكل الذاكرة، في الوقت نفسه، يشير إلى أنه في المستقبل، سنحتاج إلى معاملة أجسامنا بشكل أكثر تشابهًا مع الدماغ، فربما نبحث فيما يتذكره البنكرياس عن نمط وجباتنا السابقة للحفاظ على مستويات سكر الدم الصحية أو النظر فيما تتذكره خلية سرطانية عن نمط العلاج الكيميائي". سبوتنيك

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أنواع الذاكرة.. وكيف يمكن تنشيط عملها؟

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