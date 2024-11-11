شركة أمن سيبراني تحذّر: كلمات لا تكتبها في محرك البحث فقد تدمر حياتك

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أصدرت شركة الأمن السيبراني "SOPHOS" تحذيراً عاجلاً بشأن ست كلمات محددة لا يُنصح بكتابتها في محركات البحث، حيث يمكن أن تعرض المستخدمين لسرقة بياناتهم الشخصية عبر روابط احتيالية تظهر في أعلى نتائج البحث.
وكشفت الشركة، بحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن أشخاصاً طرحوا استفسارات على "غوغل" مثل: "هل القطط البنغالية قانونية في أستراليا؟"، تعرضوا لهجمات إلكترونية أسفرت عن سرقة معلوماتهم الشخصية.
وأوضحت الشركة في بيان أن الروابط الاحتيالية التي تظهر ضمن نتائج البحث غالباً تكون جزءاً من برامج إعلانية ضارة، ومصممة لتبدو وكأنها روابط شرعية، مما يغري المستخدمين بالنقر عليها.
وأكدت "SOPHOS" أن النقر على هذه الروابط قد يؤدي إلى سرقة معلومات حساسة، كالتفاصيل البنكية، عبر برنامج يُعرف باسم "Gootloader"، والذي يمكنه أيضاً منع المستخدمين من الوصول إلى أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.
وأشارت الشركة إلى أن الخطورة تتزايد عندما تحتوي عملية البحث على كلمة "أستراليا"، مما يجعل المستخدمين في أستراليا أكثر عرضة لهذه الهجمات.
استغلال عمليات البحث الشائعة
وأفادت شركة "SOPHOS" بأن هذه الهجمات تعتمد على تكتيك يُعرف باسم "تسميم تحسين محركات البحث"، حيث يستغل القراصنة عمليات البحث الشائعة وغير الضارة لإغراء المستخدمين بالنقر على الروابط الضارة.
وأوصت الشركة المستخدمين الذين قد يكونون وقعوا ضحية لهذا النوع من الهجمات بتغيير كلمات المرور الخاصة بهم في أسرع وقت ممكن، للحفاظ على أمان حساباتهم ومعلوماتهم الشخصية.
ما هو "تسميم تحسين محركات البحث"؟
تسميم تحسين محركات البحث (SEO)، والمعروف أيضاً باسم الإعلانات الضارة، هو أسلوب يستخدمه المتسللون لمحركات البحث لجعل المواقع الضارة تبدو شرعية.
ويعمل المتسللون على التلاعب بنتائج البحث لدفع المواقع التي يسيطرون عليها إلى أعلى الصفحة، وبما أن المستهلكين يفترضون أن النتائج الأولى في محركات البحث جديرة بالثقة، فإن العديد من الأشخاص يتبعون هذه الروابط دون تفكير.
وبمجرد دخول المستخدمين إلى الموقع الضار، يتم إغراءهم بتقديم تفاصيل شخصية أو تنزيل برامج ضارة على أجهزتهم وبالتالي سرقة معلوماتهم وبياناتهم الخاصة.
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