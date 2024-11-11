شركة أمن سيبراني تحذّر: كلمات لا تكتبها في محرك البحث فقد تدمر حياتك

أصدرت شركة الأمن السيبراني "SOPHOS" تحذيراً عاجلاً بشأن ست كلمات محددة لا يُنصح بكتابتها في محركات البحث، حيث يمكن أن تعرض المستخدمين لسرقة بياناتهم الشخصية عبر روابط احتيالية تظهر في أعلى نتائج البحث.

وكشفت الشركة، بحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن أشخاصاً طرحوا استفسارات على "غوغل" مثل: "هل القطط البنغالية قانونية في أستراليا؟"، تعرضوا لهجمات إلكترونية أسفرت عن سرقة معلوماتهم الشخصية.

وأوضحت الشركة في بيان أن الروابط الاحتيالية التي تظهر ضمن نتائج البحث غالباً تكون جزءاً من برامج إعلانية ضارة، ومصممة لتبدو وكأنها روابط شرعية، مما يغري المستخدمين بالنقر عليها.



وأكدت "SOPHOS" أن النقر على هذه الروابط قد يؤدي إلى سرقة معلومات حساسة، كالتفاصيل البنكية، عبر برنامج يُعرف باسم "Gootloader"، والذي يمكنه أيضاً منع المستخدمين من الوصول إلى أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.



وأشارت الشركة إلى أن الخطورة تتزايد عندما تحتوي عملية البحث على كلمة "أستراليا"، مما يجعل المستخدمين في أستراليا أكثر عرضة لهذه الهجمات.



استغلال عمليات البحث الشائعة

وأفادت شركة "SOPHOS" بأن هذه الهجمات تعتمد على تكتيك يُعرف باسم "تسميم تحسين محركات البحث"، حيث يستغل القراصنة عمليات البحث الشائعة وغير الضارة لإغراء المستخدمين بالنقر على الروابط الضارة.

وأوصت الشركة المستخدمين الذين قد يكونون وقعوا ضحية لهذا النوع من الهجمات بتغيير كلمات المرور الخاصة بهم في أسرع وقت ممكن، للحفاظ على أمان حساباتهم ومعلوماتهم الشخصية.



ما هو "تسميم تحسين محركات البحث"؟

تسميم تحسين محركات البحث (SEO)، والمعروف أيضاً باسم الإعلانات الضارة، هو أسلوب يستخدمه المتسللون لمحركات البحث لجعل المواقع الضارة تبدو شرعية.



ويعمل المتسللون على التلاعب بنتائج البحث لدفع المواقع التي يسيطرون عليها إلى أعلى الصفحة، وبما أن المستهلكين يفترضون أن النتائج الأولى في محركات البحث جديرة بالثقة، فإن العديد من الأشخاص يتبعون هذه الروابط دون تفكير.



وبمجرد دخول المستخدمين إلى الموقع الضار، يتم إغراءهم بتقديم تفاصيل شخصية أو تنزيل برامج ضارة على أجهزتهم وبالتالي سرقة معلوماتهم وبياناتهم الخاصة.