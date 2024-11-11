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أصوات شعرية تلتقي على منصة القصيدة في الشارقة الدولي للكتاب

11/11/2024 2:39:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



استضاف معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ43 كلاً من: الشاعر الإماراتي إبراهيم الهاشمي، الشاعر الكويتي الدكتور مشعل الزعبي، الشاعر التونسي آدم فتحي، والشاعرة السورية إباء الخطيب في أمسية شعرية بعنوان "صوت الشعر"، قرأ خلالها الشعراء مختارات من تجاربهم الشعرية المتباينة.
هتف الشعر
افتتح الشاعر الإماراتي إبراهيم الهاشمي الأمسية بقصيدة "هتف الشعر"، التي حملت نفحات غزلية مفعمة بالعذوبة، قائلاً: "هتف الشعر بعينيك هتف/ هل هو العشق أم السعد أزف". كما أهدى قصيدة إلى زوجته بعنوان "على قدر أتيت"، جاء فيها: "أنظم نبض الفؤاد على نغمة الفرح البهي". وأمتع الحضور كذلك بقصائد أخرى، من بينها "في غيابك" ونص نبطي اختتم به مشاركته، مستحضراً جماليات الشعر الشعبي.
بسمة ورضا
وأعرب الشاعر الكويتي الدكتور مشعل الزعبي عن امتنانه للشارقة التي احتضنت تجربته الشعرية، ثم قرأ قصائد من بينها "رسالة إلى أمي"، التي عكست أجواء الحنان الأمومي بقوله: "إلى أمي أدام الله بسمتها/ فبسمتها تهون كل ما ألقاه في الدنيا من المحن". وقدم أيضاً قصيدة "لبيك فيرونا" التي كتبها إحياءً ليوم الشعر العالمي في مدينة فيرونا الإيطالية، معبراً عن الروابط الثقافية والإنسانية بين الأمم.
روح إنسانية
ومن تونس، استقبل الشاعر آدم فتحي جمهور المعرض بكلمات دافئة، ثم قرأ قصيدة "العنقود والحذاء"، التي عبرت عن عمق الأبعاد الفلسفية والإنسانية. أهداها إلى أبناء وطنه المتمسكين بقيم الحرية والعدالة، فقال فيها: "بلادي جنتي منفاي ناري/على أي الحرائق ترقصينا".
حنين ولهفة
اختتمت الشاعرة السورية إباء الخطيب الأمسية، بإلقاء قصائد تفيض بالحنين واللهفة، قائلة في إحدى قصائدها: "رعشة في الروح أم يأس/ أم جلاك السهد يا نفس"، كما ألقت قصيدة تجمع بين الشام والقدس، مما أثار حماس الحاضرين: "متعب كالنهر في وجع/ ضفتاه الشام والقدس". وساهمت طريقتها في الإلقاء بقوة في استحضار مشاعر الجمهور وتفاعلهم.

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