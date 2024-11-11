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موسيقا عمر خيرت.. إحياء لزمن جميل نابض في الذاكرة والروح

11/11/2024 2:39:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



في ليلة موسيقية لن ينساها زوار معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ43 التي انطلقت تحت شعار "هكذا نبدأ"، قدم الموسيقار العالمي عمر خيرت، بصحبة فرقته الموسيقية، باقة من أجمل مقطوعاته التي حملت معها ذكريات وألحاناً كانت وما تزال عالقة في وجدان الجمهور العربي الذي تفاعل بحماس مع كل مقطوعة صدح بها بيانو خيرت ومن خلفه الأوركسترا، في أجواء جمالية ميزت تلك الحفلة الموسيقية التي يعزف فيها عمر خيرت لأول مرة في إمارة الشارقة.
خلال زمن الحفل، لم تهدأ قاعة الاحتفالات بمعرض الشارقة الدولي للكتاب، من بين تصفيق إيقاعي مع الأوركسترا، وترديد نغمي خلف ما يعزف، فموسيقا خيرت بالنسبة لجمهور المعرض ليست مجرد موسيقا، بل هي قصص وشخصيات عاشوا وتفاعلوا شعوريا معها عبر شاشات التلفاز على مدار سنوات كثيرة، وقد بدا هذا واضحاً بتفاعلهم المدهش مع مقطوعة "قضية عم أحمد" التي عادت بالحضور إلى تلك الدراما الشهيرة، كذلك أثارت مقطوعة "ليلة القبض على فاطمة" في نفوسهم مشاعر قوية شوهدت على وجوههم، باستحضارهم دراما الفيلم وأحداثه المشوقة.
ومع عزف "خلي بالك من عقلك" تمايل الجمهور مع لحن البداية، وامتلأت القاعة بالبهجة، وجاءت مقطوعة "اللقاء الثاني" وكأنها الاستراحة، حيث أخذت المستمعين لعوالم حُلمية جميلة هادئة.
أداء ممتع وأصيل
تميز أداء عمر خيرت في حفله بتقديمه بعض التوزيعات الموسيقية الجديدة، أضافت لمسة رائعة على بعض المقطوعات، وكذلك أكسبت الحدث خصوصية، ومن اللافت للانتباه أيضاً؛ إبداع خيرت في إدخال صولوهات لآلات مثل العود والكمان والهارب، ما أضاف ثراءً وجمالاً للألحان المقدمة، ففي البداية حاور الهارب البيانو خالقاً عمقاً روحانياً جميلاً، ملأ القاعة بالسكينة، ثم أضاف العود بعداً شرقياً مميزاً عندما عزف منفرداً في بداية إحدى المقطوعات.
حوارية لا تنسى
المميز كذلك في حفل عمر خيرت قدرته الاستثنائية على جعل البيانو نقطة الانطلاق والإلهام لبقية الآلات الموسيقية، ففي كل مقطوعة قدمها خيرت في حفله، كان البيانو يفتتح بجملة موسيقية، لتتبعه الكمنجات في استكمال هذه الجملة بنعومة، ومن ثم تأتي آلات النفخ مثل الأبواق لتضيف العمق والقوة، ومن خلف الجميع الطبول تخلق جواً مهيباً، هذا الكونشيرتو الرائع بين البيانو منفرداً وبقية الآلات في الأوركسترا خلق في قاعة الاحتفالات بمعرض الشارقة الدولي للكتاب حواراً مذهلاً بين الآلات، جسد قصة أو مشهداً حياً، خط تفاصيله كل شخص على حدة في القاعة، بما يتوافق مع شعوره وذكرياته وذائقته الخاصة.
في ختام الحفل، واصل الجمهور التصفيق لدقائق عديدة، والتقدير للفنان الذي أحبوه وعاشوا مع موسيقاه أجمل الأوقات والذكريات.

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