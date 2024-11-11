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الزرقاء تحيي إرث الشاعر الراحل حبيب الزيودي

11/11/2024 2:39:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



الزرقاء- شهدت مدينة الزرقاء، مساء أول من أمس، ليلة أدبية نظمها نادي أسرة القلم الثقافي احتفاء بذكرى الشاعر الأردني الراحل حبيب الزيودي، حملت عنوان "حبيب الزيودي قامة ثقافية وطنية".
واستهل أستاذ الأدب العربي الحديث في جامعة الزرقاء الدكتور عمر القيام، الأمسية، بتناول قصائد حبيب الزيودي التي عبرت عن قضايا الأمة العربية وفلسطين بشكل عام، وعدد من المدن والأماكن الفلسطينية خاصة.
وقرأ مختارات تخللتها إشارات للمدن الفلسطينية وأبرز شهدائها، مستعرضا جماليات الشعر والأسلوب الفني الذي تميز به الزيودي، فيما أهدى الدكتور القيام مكتبة النادي نسخة من الأعمال الشعرية الكاملة لحبيب الزيودي التي حملت عنوان "راهب العالوك".
من جانبه، قدم الكاتب صابر الهزايمة شهادة إبداعية ودراسة فنية، توقف فيها عند مقاطع من شعر الزيودي، أسهمت في إبرازه كشخصية وطنية وقومية وإنسانية، من دون أن تجعل منه شاعر مناسبات.
وتوقف الهزايمة في شهادته الفنية عند أبرز نتاج الإبداع الوطني والقومي في شعر الزيودي، مشيرا إلى لقاءاته الخاصة معه، التي أضاءت جوانب جديدة من إبداعه.
بدوره، تحدث الناقد محمد المشايخ، الذي أدار الأمسية بحضور عدد من المثقفين وعشاق الأدب، عن علاقة الزيودي بالزرقاء وقراها، مشيرا إلى شغفه بجغرافيا المدينة وحنينه لأحيائها القديمة.
وقال المشايخ "بقي الزيودي وفيا للزرقاء، حتى قيل إنه كثف، في أيامه الأخيرة، من لقاءاته مع الأصدقاء القدامى، حيث تحولت داره في العالوك إلى مكان لقاء الشخصيات السياسية ورؤساء الوزراء السابقين، يصالح فيها الغاضبين، ويعيد الحياة للمهمشين من الشخصيات، حيث اختار عنوان آخر دواوينه (غيم على العالوك)".
وتخلل الأمسية العديد من المداخلات التي سردت محطات من حياة الزيودي، الذي جعل داره ملتقى للشخصيات الوطنية، وأوصى أن يدفن في مقبرة المسرة بالعالوك، تأكيدا لارتباطه العميق بمسقط رأسه.-(بترا)

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