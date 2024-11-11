اضطرابات التواصل بالنطق واللغة لدى الأطفال.. مراحل التشخيص

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
د. إبراهيم بني حمدان
تعتبر التربية
الخاصة مجالا واسعا يضم مجموعة متنوعة من الفئات التي تختلف فيما بينها، من حيث التعريف الخصائص، السمات، وكذلك في القياس والتشخيص والبرامج التعليمية أو التربوية العلاجية. كما أن هناك اختلافات بين أفراد الفئة الواحدة سواء، من حيث الدرجة (بسيطة، متوسطة، وشديدة) أو من حيث الاستجابة السريعة للبرنامج العلاجي، ويتطلب الأمر أحيانا الخضوع لفريق متعدد التخصصات في الحالات التي تستدعي ذلك.
من فئات التربية الخاصة، تأتي فئة اضطراب التواصل التي تحدث لدى الأطفال وتعتبر إحدى أنواع اضطرابات النمو وتؤثر على مستوى التواصل لدى الطفل، من خلال ضعف القدرة على فهم الكلمات واستخدامها بشكل صحيح للتواصل مع الآخرين. وتتجلى هذه الحالة في صعوبة فهم اللغة التعبيرية أو اللغة الاستقبالية.
مرحلة التشخيص
تحدث عملية التشخيص عادةً في الاكتشاف من الوالدين ويكون الضعف واضحاً عند الطفل يتمثل ذلك في:
- اللغة التعبيرية: تتميز بعدم القدرة على التعبير عن المشاعر والذات، فيمكن أن يكون لديه الكثير من الكلمات، لكنه غير قادر على استرجاعها وتوظيفها بما يتناسب مع الموقف.
- اضطراب في الكلام: أي الخلل في إنشاء الكلمات وعدم التمييز بين الحروف المتشابهة أو التي تكون في المخرج نفسه أو الصفة نفسها.
- اللغة الاستقبالية: تتمثل في عدم القدرة على فهم الكلمات التي توجه إليه من قبل الآخرين.
- التلعثم: يحدث ذلك في التوتر الشفوي، ويكون لا إراديا وهو تكرار الكلمات أو بعض الحروف.
أنواع اضطرابات التواصل:
- الاضطرابات السمعية: حيث تعتبر الأذن المسؤولة عن عملية استقبال الموجات الصوتية عن طريق أجزائها الثلاثة الخارجية والوسطى والداخلية التي بدورها تنقل الموجات الصوتية بعد تحويلها إلى طاقة ميكانيكية في الأذن الوسطى إلى الأذن الداخلية، ثم إلى القوقعة والعصب السمعي وأي خلل في هذة العملية، يؤدي إلى صعوبة في عملية السمع، وبالتالي عدم القدرة على التواصل مثل ضعاف السمع أو الصم.
- الاضطرابات الكلامية: يعتبر الكلام أداة التواصل الأولى في اللغة التعبيرية ويتمثل الاضطراب في عدم استخدام أو انحراف الكلمات عن المساق اللغوي الطبيعي المتكرر واللافت للانتباه.
- اضطرابات اللغة: وتتمثل في عدم القدرة على إنتاج الكلمات وتنظيمها بشكل جيد في عملية التواصل، مما يحدث إخفاقا في العملية.
ويتمثل ذلك بشكل عام إما في اضطرابات دماغية أو مشكلات عقلية أو في الحلق والأوتار الصوتية والحنجرة (الصندوق الصوتي).
*اختصاصي تربية خاصة
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