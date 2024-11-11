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اضطرابات التواصل بالنطق واللغة لدى الأطفال.. مراحل التشخيص

11/11/2024 2:39:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
د. إبراهيم بني حمدان






تعتبر التربية الخاصة مجالا واسعا يضم مجموعة متنوعة من الفئات التي تختلف فيما بينها، من حيث التعريف الخصائص، السمات، وكذلك في القياس والتشخيص والبرامج التعليمية أو التربوية العلاجية. كما أن هناك اختلافات بين أفراد الفئة الواحدة سواء، من حيث الدرجة (بسيطة، متوسطة، وشديدة) أو من حيث الاستجابة السريعة للبرنامج العلاجي، ويتطلب الأمر أحيانا الخضوع لفريق متعدد التخصصات في الحالات التي تستدعي ذلك.
من فئات التربية الخاصة، تأتي فئة اضطراب التواصل التي تحدث لدى الأطفال وتعتبر إحدى أنواع اضطرابات النمو وتؤثر على مستوى التواصل لدى الطفل، من خلال ضعف القدرة على فهم الكلمات واستخدامها بشكل صحيح للتواصل مع الآخرين. وتتجلى هذه الحالة في صعوبة فهم اللغة التعبيرية أو اللغة الاستقبالية.
مرحلة التشخيص
تحدث عملية التشخيص عادةً في الاكتشاف من الوالدين ويكون الضعف واضحاً عند الطفل يتمثل ذلك في:
- اللغة التعبيرية: تتميز بعدم القدرة على التعبير عن المشاعر والذات، فيمكن أن يكون لديه الكثير من الكلمات، لكنه غير قادر على استرجاعها وتوظيفها بما يتناسب مع الموقف.
- اضطراب في الكلام: أي الخلل في إنشاء الكلمات وعدم التمييز بين الحروف المتشابهة أو التي تكون في المخرج نفسه أو الصفة نفسها.
- اللغة الاستقبالية: تتمثل في عدم القدرة على فهم الكلمات التي توجه إليه من قبل الآخرين.
- التلعثم: يحدث ذلك في التوتر الشفوي، ويكون لا إراديا وهو تكرار الكلمات أو بعض الحروف.
أنواع اضطرابات التواصل:
- الاضطرابات السمعية: حيث تعتبر الأذن المسؤولة عن عملية استقبال الموجات الصوتية عن طريق أجزائها الثلاثة الخارجية والوسطى والداخلية التي بدورها تنقل الموجات الصوتية بعد تحويلها إلى طاقة ميكانيكية في الأذن الوسطى إلى الأذن الداخلية، ثم إلى القوقعة والعصب السمعي وأي خلل في هذة العملية، يؤدي إلى صعوبة في عملية السمع، وبالتالي عدم القدرة على التواصل مثل ضعاف السمع أو الصم.
- الاضطرابات الكلامية: يعتبر الكلام أداة التواصل الأولى في اللغة التعبيرية ويتمثل الاضطراب في عدم استخدام أو انحراف الكلمات عن المساق اللغوي الطبيعي المتكرر واللافت للانتباه.
- اضطرابات اللغة: وتتمثل في عدم القدرة على إنتاج الكلمات وتنظيمها بشكل جيد في عملية التواصل، مما يحدث إخفاقا في العملية.
ويتمثل ذلك بشكل عام إما في اضطرابات دماغية أو مشكلات عقلية أو في الحلق والأوتار الصوتية والحنجرة (الصندوق الصوتي).

*اختصاصي تربية خاصة

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