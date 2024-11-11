لوحات التشكيلية خولة مشبعة بدلالات تحمل سردا قصصيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أحمد الشوابكة
تتعمق الفنانة
التشكيلية الأردنية خولة أحمد حسين في أعمالها الفنية بإحساس مرهف ومشاعر متدفقة تعبر عنها بريشتها، تركز على القضايا الإنسانية والاجتماعية، عبر صور بصرية تختزلها في ذاكرتها للمكان والإنسان.
اتجهت إلى عوالم الفن التشكيلي عبر تنظيم مبادرات ومعارض شخصية، إضافة إلى مشاركتها في ملتقيات ومعارض جماعية محلية ودولية.
تجربة التشكيلية خولة الذاتية في عالم الفن التشكيلي مليئة بالاكتشافات، حيث تمكنت من إتقان لغة الفن الحديث، فاللون لديها كمد البحر، ينبعث من بؤرة مشعة تمنح اللوحة سحرا خاصا.
حصلت خولة على دبلوم في العلاج بالفن ودبلوم في تصميم الأزياء، وتبقى المدرسة التعبيرية التجريدية الأكثر تأثيرا عليها، إذ تجد فيها أدوات إبداعية وتواصلية تمنحها تميزا بين أقرانها، فتضع لمساتها الخاصة على كل عمل، تترجم فيه مشاعرها بخفة وسلاسة.
بدأت رحلتها بتتبع المدارس الفنية كمحاولة لإتقان الأساليب التشكيلية وأسرارها كافة، والتعمق فيها. حتى تمكنت من دمجها في عمل فني واحد يحمل طابعا مميزا.
وذكرت في تصريح لـ"الغد": سعيت جاهدة للوصول إلى هويتي الفنية وملامسة خواطر البشر وآلامهم، وأنجزت أعمالا ذات طابع إنساني، بما فيها من معاناة وسعادة ومتاهات، حيث يتمكن المتلقي من قراءة العمل الفني.
اعتمدت في رسم أعمالها على عناصر من الواقع وما يحيط به، ما يجعل المتلقي يقف مشدوداً غارقاً في التساؤلات، لاستيعاب تأثيرها النفسي عليه.
تعبر أعمالها عن انفعالاتها وهمومها وطموحاتها، من خلال تركيبات تعبيرية من الخيال واللاوعي الذي يؤثر في وجدانها، مستخدمة دلالات رمزية تعكس أفكارها، في محاولة لإيصال رسائلها بمهارة فنية تهدف إلى تنمية الوعي التربوي والثقافي والاجتماعي للمتلقي.
وتبرز في أعمالها الألوان الصافية غير المختلطة، التي توجد تأثيراً بصريا خاصا، مع اعتمادها على الضوء والظل، عنصران أساسيان لإضفاء الحيوية على اللوحة.
وترى التشكيلية خولة، عضو رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين- تخصص فنون بصرية، ومنسق لدى مؤسسة فراعنة للفنون التشكيلية في مصر، أن الرسم يمثل قياسا لتأثير الفن، فهو مجرد فكرة تجول في مخيلة الفنان، أو انعكاسا لتفاصيل ترفض الانصياع للواقع.
وتوضح أن الرسم الإبداعي والتجرد ينشآن مع لحظات الانفعال، ويكون العمل الفني غامضا، إلا أن الفنان، باعتباره صاحب الفكرة، يملك تفسيره في النهاية.
بدأت هوية وتجربة الفنانة حسين الذاتية بالتعامل مع الواقع الطبيعي من منظور جمالي في معظم أعمالها، حيث يغلب طيف من الألوان المبهجة التي أصبحت بصمتها الشخصية، تميز أعمالها.
اختارت خولة بمهارة أن تولي أهمية كبيرة لملامح شخوصها، التي تمثل وحدات أساسية في بناء لوحاتها، إضافة إلى موضوعاتها التي تتفاعل دائما مع الواقع. غير أن رؤيتها لهذا الواقع تتجاوز الحنين إلى ما هو راهن ومشحون بعناصر التراجيديا الإنسانية المعاصرة، وهو ما يظهر جليا في معظم لوحاتها.
وتؤكد التشكيلية خولة الحاصلة على دبلوم في العلاج بالفن، أن العلاج بالفنون هو إحدى الطرق العلمية التي تقوم على استخدام تقنيات إبداعية مثل، الرسم، التلوين، الموسيقا، النحت والتمثيل، لتحليل الرموز الفردية التي ينتجها الدماغ باليدين والأشكال الفنية لمساعدة الناس على التعبير عن أنفسهم، وتزويدهم بفهم أعمق لأنفسهم وشخصياتهم، لافتة إلى أن العلاج بالفنون له قيمة علاجية، حيث يتم تدريب المعالجين بالفن، من خلال تعريضهم أيضاً للعلاج بالفنون في فترة الدراسة على فهم الأدوار التي يمكن أن يلعبها اختيار اللون والملمس والشكل للعمل الفني في العملية العلاجية، وكيف يمكن لهذه الأدوات المساعدة في الكشف عن أفكار الفرد ومشاعره، وكذلك تصرفاته النفسية.
وتشير إلى أن التعبير عن الأفكار والمشاعر بصورة مرئية من خلال اللون والشكل، حتى لو كان غير تقليدي، يحمل معان ودلالات عميقة. فعلى الرغم من أن الألوان تكون لها تأثيرات ودلالات معروفة، إلا أن هذه الدلالات تتغير وتتنوع عند الأفراد وفقاً لتجاربهم الشخصية. حتى التفاصيل الدقيقة مثل مقدار الضغط على القلم أثناء الرسم، أو استخدام الزوايا الحادة والخطوط المنحنية، أو موضع الرسم وحجمه على الورقة، كلها تعكس مشاعر وتجارب مترسخة في دواخل الأفراد، مما يجعل كل عمل فني يعبر عن تجربة فردية فريدة.
وحول ما يخص تصميم الأزياء، تؤكد الفنانة أنها حاصلة على دبلوم في تصميم الأزياء النسائية، وتمارس هذا الفن الجميل بابتكار أساليب جديدة، تتماشى مع احتياجات النساء وطبيعة الحياة، مع مراعاة متطلبات الزبائن، من حيث التصميم والألوان.
وحول دور الأدب في الفن التشكيلي، أكدت التشكيلية خولة أنها عضو في اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين- روائية وكاتبة سيناريو ولها مؤلفات عدة، منها ثلاث روايات هي: (قانون جذبي أنا، ضحايا إمرأة وانطوائي)، وكتاب (نحن وكورونا)، وتعتقد أن اختيارها لكتابة الرواية والنصوص الأدبية منفدا حقيقيا لدخول عالم الفن التشكيلي كونهما مكملان لبعضهما البعض، ولإبراز مكنونها الإبداعي في مجالات الأدب والفن التشكيلي لتأسيس أسلوب خاص بها، يهدف إلى تهذيب الأذواق وإيجاد قيم جمالية تؤسس لثقافة بصرية تشكيلية.
وتتميز أعمالها الروائية والنصوص الأدبية بتحويلها إلى أعمال فنية، يتجلى فيها عنصر السرد الروائي الذي يعتمد على البعد الجمالي، مما يساهم في فتح آفاق غنية للمتلقي تكشف المتن الحكائي لرواياتها، من خلال تداخل عالمي النص واللون.
وتستمر التشكيلية خولة في متابعة شغفها بالفنون البصرية عبر السرد الذي ينفتح على التشكيل، مما يدعو إلى التأمل في العلاقة بين المتن السردي والمتن البصري. هذه العلاقة تساهم في بناء قاعدة انفتاح بين الخطاب الروائي والفن التشكيلي، مما يضفي ميزة جمالية خاصة على الصورتين الروائية والتشكيلية معا، كما أشارت في ختام حديثها.
MENAFN11112024000072011014ID1108873503