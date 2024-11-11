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لوحات التشكيلية خولة مشبعة بدلالات تحمل سردا قصصيا

11/11/2024 2:39:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد الشوابكة






تتعمق الفنانة التشكيلية الأردنية خولة أحمد حسين في أعمالها الفنية بإحساس مرهف ومشاعر متدفقة تعبر عنها بريشتها، تركز على القضايا الإنسانية والاجتماعية، عبر صور بصرية تختزلها في ذاكرتها للمكان والإنسان.
اتجهت إلى عوالم الفن التشكيلي عبر تنظيم مبادرات ومعارض شخصية، إضافة إلى مشاركتها في ملتقيات ومعارض جماعية محلية ودولية.
تجربة التشكيلية خولة الذاتية في عالم الفن التشكيلي مليئة بالاكتشافات، حيث تمكنت من إتقان لغة الفن الحديث، فاللون لديها كمد البحر، ينبعث من بؤرة مشعة تمنح اللوحة سحرا خاصا.
حصلت خولة على دبلوم في العلاج بالفن ودبلوم في تصميم الأزياء، وتبقى المدرسة التعبيرية التجريدية الأكثر تأثيرا عليها، إذ تجد فيها أدوات إبداعية وتواصلية تمنحها تميزا بين أقرانها، فتضع لمساتها الخاصة على كل عمل، تترجم فيه مشاعرها بخفة وسلاسة.
بدأت رحلتها بتتبع المدارس الفنية كمحاولة لإتقان الأساليب التشكيلية وأسرارها كافة، والتعمق فيها. حتى تمكنت من دمجها في عمل فني واحد يحمل طابعا مميزا.
وذكرت في تصريح لـ"الغد": سعيت جاهدة للوصول إلى هويتي الفنية وملامسة خواطر البشر وآلامهم، وأنجزت أعمالا ذات طابع إنساني، بما فيها من معاناة وسعادة ومتاهات، حيث يتمكن المتلقي من قراءة العمل الفني.
اعتمدت في رسم أعمالها على عناصر من الواقع وما يحيط به، ما يجعل المتلقي يقف مشدوداً غارقاً في التساؤلات، لاستيعاب تأثيرها النفسي عليه.
تعبر أعمالها عن انفعالاتها وهمومها وطموحاتها، من خلال تركيبات تعبيرية من الخيال واللاوعي الذي يؤثر في وجدانها، مستخدمة دلالات رمزية تعكس أفكارها، في محاولة لإيصال رسائلها بمهارة فنية تهدف إلى تنمية الوعي التربوي والثقافي والاجتماعي للمتلقي.
وتبرز في أعمالها الألوان الصافية غير المختلطة، التي توجد تأثيراً بصريا خاصا، مع اعتمادها على الضوء والظل، عنصران أساسيان لإضفاء الحيوية على اللوحة.
وترى التشكيلية خولة، عضو رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين- تخصص فنون بصرية، ومنسق لدى مؤسسة فراعنة للفنون التشكيلية في مصر، أن الرسم يمثل قياسا لتأثير الفن، فهو مجرد فكرة تجول في مخيلة الفنان، أو انعكاسا لتفاصيل ترفض الانصياع للواقع.
وتوضح أن الرسم الإبداعي والتجرد ينشآن مع لحظات الانفعال، ويكون العمل الفني غامضا، إلا أن الفنان، باعتباره صاحب الفكرة، يملك تفسيره في النهاية.
بدأت هوية وتجربة الفنانة حسين الذاتية بالتعامل مع الواقع الطبيعي من منظور جمالي في معظم أعمالها، حيث يغلب طيف من الألوان المبهجة التي أصبحت بصمتها الشخصية، تميز أعمالها.
اختارت خولة بمهارة أن تولي أهمية كبيرة لملامح شخوصها، التي تمثل وحدات أساسية في بناء لوحاتها، إضافة إلى موضوعاتها التي تتفاعل دائما مع الواقع. غير أن رؤيتها لهذا الواقع تتجاوز الحنين إلى ما هو راهن ومشحون بعناصر التراجيديا الإنسانية المعاصرة، وهو ما يظهر جليا في معظم لوحاتها.
وتؤكد التشكيلية خولة الحاصلة على دبلوم في العلاج بالفن، أن العلاج بالفنون هو إحدى الطرق العلمية التي تقوم على استخدام تقنيات إبداعية مثل، الرسم، التلوين، الموسيقا، النحت والتمثيل، لتحليل الرموز الفردية التي ينتجها الدماغ باليدين والأشكال الفنية لمساعدة الناس على التعبير عن أنفسهم، وتزويدهم بفهم أعمق لأنفسهم وشخصياتهم، لافتة إلى أن العلاج بالفنون له قيمة علاجية، حيث يتم تدريب المعالجين بالفن، من خلال تعريضهم أيضاً للعلاج بالفنون في فترة الدراسة على فهم الأدوار التي يمكن أن يلعبها اختيار اللون والملمس والشكل للعمل الفني في العملية العلاجية، وكيف يمكن لهذه الأدوات المساعدة في الكشف عن أفكار الفرد ومشاعره، وكذلك تصرفاته النفسية.
وتشير إلى أن التعبير عن الأفكار والمشاعر بصورة مرئية من خلال اللون والشكل، حتى لو كان غير تقليدي، يحمل معان ودلالات عميقة. فعلى الرغم من أن الألوان تكون لها تأثيرات ودلالات معروفة، إلا أن هذه الدلالات تتغير وتتنوع عند الأفراد وفقاً لتجاربهم الشخصية. حتى التفاصيل الدقيقة مثل مقدار الضغط على القلم أثناء الرسم، أو استخدام الزوايا الحادة والخطوط المنحنية، أو موضع الرسم وحجمه على الورقة، كلها تعكس مشاعر وتجارب مترسخة في دواخل الأفراد، مما يجعل كل عمل فني يعبر عن تجربة فردية فريدة.
وحول ما يخص تصميم الأزياء، تؤكد الفنانة أنها حاصلة على دبلوم في تصميم الأزياء النسائية، وتمارس هذا الفن الجميل بابتكار أساليب جديدة، تتماشى مع احتياجات النساء وطبيعة الحياة، مع مراعاة متطلبات الزبائن، من حيث التصميم والألوان.
وحول دور الأدب في الفن التشكيلي، أكدت التشكيلية خولة أنها عضو في اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين- روائية وكاتبة سيناريو ولها مؤلفات عدة، منها ثلاث روايات هي: (قانون جذبي أنا، ضحايا إمرأة وانطوائي)، وكتاب (نحن وكورونا)، وتعتقد أن اختيارها لكتابة الرواية والنصوص الأدبية منفدا حقيقيا لدخول عالم الفن التشكيلي كونهما مكملان لبعضهما البعض، ولإبراز مكنونها الإبداعي في مجالات الأدب والفن التشكيلي لتأسيس أسلوب خاص بها، يهدف إلى تهذيب الأذواق وإيجاد قيم جمالية تؤسس لثقافة بصرية تشكيلية.
وتتميز أعمالها الروائية والنصوص الأدبية بتحويلها إلى أعمال فنية، يتجلى فيها عنصر السرد الروائي الذي يعتمد على البعد الجمالي، مما يساهم في فتح آفاق غنية للمتلقي تكشف المتن الحكائي لرواياتها، من خلال تداخل عالمي النص واللون.
وتستمر التشكيلية خولة في متابعة شغفها بالفنون البصرية عبر السرد الذي ينفتح على التشكيل، مما يدعو إلى التأمل في العلاقة بين المتن السردي والمتن البصري. هذه العلاقة تساهم في بناء قاعدة انفتاح بين الخطاب الروائي والفن التشكيلي، مما يضفي ميزة جمالية خاصة على الصورتين الروائية والتشكيلية معا، كما أشارت في ختام حديثها.

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