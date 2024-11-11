عالم إيجابي.. نموذج شبابي لتجميل العقبة وتعزيز الاستدامة البيئية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تغريد السعايدة
عمان- العيش في منطقة سياحية تحظى باهتمام المجتمع يعني مسؤولية مشتركة للنهوض بالواقع الاجتماعي والسياحي، كذلك الاقتصادي والثقافي فيها. وهذا هو الهدف الذي يسعى لتحقيقه فريق مبادرة "عالم إيجابي" في العقبة، حيث يواصلون منذ عشر سنوات التطور والابتكار في تنظيم فعاليات تهم سكان وزوار المدينة من مختلف الأماكن.
وفي كل مناسبة، سواء كانت اجتماعية، وطنية، ثقافية أو سياحية، تكون مبادرة "عالم إيجابي"، بقيادة مؤسسها خلدون الرباع، حاضرة؛ حيث يقدم طموحاته وخططه وجهوده المستمرة. ويسعى الرباع، بكل إخلاص، للمحافظة على ثغر الأردن ليكون مستعدا لاستقبال زواره بأجمل صورة.
مبادرة "عالم إيجابي" الشبابية التطوعية تعمل في محافظة العقبة، وتأسست العام 2015 من خلال تعاون مثمر بين الشاب الأردني خلدون الرباع والناشطة الاجتماعية غادة القاسم. ويصف الرباع هذا التعاون بأنه "شعلة أمل" تهدف إلى تطوير المجتمع وتعزيز القيم الإيجابية عبر العمل التطوعي.
ووفق الرباع، فإن "عالم إيجابي" ليست مجرد مبادرة محلية، بل لها صدى عالمي، بعد أن حققت تأثيرا ملموسا عبر العديد من الأنشطة الاجتماعية، والبرامج التوعوية، والفعاليات التي تسعى إلى تعزيز روح التعاون والتكافل، وتحفيز الشباب والمجتمع على المشاركة الفاعلة في تنمية مجتمعهم ومناطقهم.
وتحدث الرباع لـ"الغد" عن مبادرة "عالم إيجابي"، مشيرا إلى أنه منذ التأسيس تم تحديد مجموعة من الأهداف التي يسعى لتحقيقها مع المتطوعين في المبادرة، والتي تركز بشكل أساسي على تعزيز القيم المجتمعية الإيجابية من خلال برامج توعوية تشجع على التكاتف المجتمعي.
وأضاف أن تمكين الشباب من المشاركة في العمل التطوعي يعد وسيلة مهمة لتطوير مهاراتهم وقدراتهم. وبالنظر إلى خصوصية العقبة كمنطقة سياحية، هناك تركيز خاص على تحسين البيئة المحلية من خلال مشاريع النظافة والتوعية البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة للمشكلات التي تواجه المنطقة، إضافة إلى دعم الأجهزة المعنية في مختلف الأنشطة والفعاليات، بما يسهم في خدمة الوطن وتجميل صورته.
يعد "تحويل السلوكيات السلبية في المجتمع إلى سلوكيات إيجابية" من الأهداف التي يركز عليها الرباع في العقبة؛ حيث تم إطلاق العديد من الأنشطة والمشاريع خلال السنوات الثلاث الماضية لتحقيق هذا الهدف وترك بصمة واضحة على المجتمع. من أبرز الحملات التي عرفت بها المبادرة كانت "حملات النظافة والتوعية البيئية"، التي شملت شواطئ العقبة ومتنزهاتها والعديد من الأحياء السكنية كذلك، بهدف رفع الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة وتعزيز الشعور بالمسؤولية تجاه المحيط.
مؤخراً، وفي إطار حملة "لتزهو مدينتنا" التي تنفذها مبادرة "عالم إيجابي"، يواصل أعضاء المبادرة جهودهم لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتشجيع تبني سلوكيات مستدامة وصديقة للبيئة، بهدف خفض انبعاثات الكربون ورفع مستوى الوعي البيئي، خاصة بين رواد الأعمال وأصحاب المحلات في السوق التجاري. وفي خطوة جماعية، اجتمع عدد من تجار المنطقة مع متطوعي "عالم إيجابي" وفرق تطوعية من مختلف الأعمار، إضافة إلى مؤسسات وطنية داعمة، لتوحيد الجهود تحت شعار "حب الوطن". وقد شملت المبادرة تنظيفاً شاملاً للمنطقة وإزالة المخلفات، وطلاء الواجهات، وزراعة الأشجار، إضافة إلى توزيع سلال النفايات أمام المحلات وتركيب زينة مضيئة تعمل بالطاقة الشمسية، كرمز للجمال والاستدامة في مدينة العقبة.
تعد هذه المبادرة خطوة محورية ضمن رؤية "العقبة الأجمل والأروع"؛ حيث ستتواصل الأنشطة لتشمل مواقع جديدة في المستقبل القريب، مجسدة روح العمل المشترك نحو بناء مستقبل مستدام للمدينة، وفقاً للرباع. وأوضح أن حملة "لتزهو مدينتنا" تأتي كجهد جماعي لتعزيز مفهوم الاقتصاد الأخضر ودعم التحول نحو أسلوب حياة أكثر استدامة، خاصة بين الشباب ورواد الأعمال في العقبة.
ويؤكد الرباع أهمية تعزيز الوعي البيئي ونشر السلوكيات المستدامة، بحيث يصبح الحفاظ على البيئة جزءا من الحياة اليومية للجميع. كما أشار إلى خطط لمزيد من الأنشطة التوعوية والمبادرات العملية التي ستشمل مواقع أخرى في المدينة، بهدف جعل العقبة نموذجا يحتذى به في الاستدامة البيئية، من خلال التكاتف المجتمعي والشراكات مع المؤسسات الوطنية والمحلية، مما يعكس روح الانتماء والمواطنة الفاعلة.
من ضمن الحملات المجتمعية الفاعلة في المجتمع المحلي، تأتي حملات صيانة المدارس وتجميلها وإنشاء الحدائق وزراعة الأشجار فيها بمشاركة الطلبة، بهدف تهيئة بيئة مدرسية ملائمة. كما تم إطلاق العديد من الحملات التوعوية والتثقيفية، مثل الحد من إطلاق العيارات النارية في المناسبات، والتوعية بضرورة استقاء المعلومات من مصادرها للحد من الإشاعات، إضافة إلى العديد من المبادرات الريادية في خدمة المجتمع.
إلى جانب ذلك، قدمت المبادرة العديد من الورش التدريبية التي ركزت على تطوير المهارات الحياتية للشباب، مثل القيادة، التخطيط، إدارة الوقت، وريادة الأعمال، بهدف تنمية قدراتهم وتسهيل اندماجهم في سوق العمل. كما كانت المبادرة نشطة في تقديم المساعدات العينية، مثل توزيع الطرود الغذائية والملابس وسداد الديون وتوفير العلاج، خاصة خلال الأعياد والمناسبات، دعما للفئات ذات الدخل المحدود.
ويشدد الرباع على أهمية وجود توجه مؤسسي ومجتمعي لتحفيز الشباب على العمل التطوعي، إذ تسهم المبادرة في إعدادهم ليكونوا قادة مجتمعيين قادرين على إيجاد حلول مستدامة للتحديات. وتضع المبادرة أثرها الاجتماعي كهدف رئيسي، ساعية لتحقيق نتائج ملموسة ومستدامة تعود بالنفع على الجميع.
وقد حققت المبادرة العديد من الجوائز المحلية والعالمية، تقديراً لجهودها وبرامجها المبتكرة وغير التقليدية في خدمة الأردن، ومدينة العقبة وشبابها.
ويتطلع الرباع إلى أن يصبح الأردن في طليعة الدول التي يكون فيها شبابه نموذجا يحتذى به على مستوى العالم، والعمل نحو تحقيق رؤية مجتمع إيجابي متكافل ومستدام، يكون فيه العمل التطوعي والريادة المجتمعية جزءا أساسيا من ثقافتنا وقيمنا.
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