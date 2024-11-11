عالم إيجابي.. نموذج شبابي لتجميل العقبة وتعزيز الاستدامة البيئية

MENAFN - Alghad Newspaper) تغريد السعايدة

عمان- العيش في منطقة سياحية تحظى باهتمام المجتمع يعني مسؤولية مشتركة للنهوض بالواقع الاجتماعي والسياحي، كذلك الاقتصادي والثقافي فيها. وهذا هو الهدف الذي يسعى لتحقيقه فريق مبادرة "عالم إيجابي" في العقبة، حيث يواصلون منذ عشر سنوات التطور والابتكار في تنظيم فعاليات تهم سكان وزوار المدينة من مختلف الأماكن.

وفي كل مناسبة، سواء كانت اجتماعية، وطنية، ثقافية أو سياحية، تكون مبادرة "عالم إيجابي"، بقيادة مؤسسها خلدون الرباع، حاضرة؛ حيث يقدم طموحاته وخططه وجهوده المستمرة. ويسعى الرباع، بكل إخلاص، للمحافظة على ثغر الأردن ليكون مستعدا لاستقبال زواره بأجمل صورة.

مبادرة "عالم إيجابي" الشبابية التطوعية تعمل في محافظة العقبة، وتأسست العام 2015 من خلال تعاون مثمر بين الشاب الأردني خلدون الرباع والناشطة الاجتماعية غادة القاسم. ويصف الرباع هذا التعاون بأنه "شعلة أمل" تهدف إلى تطوير المجتمع وتعزيز القيم الإيجابية عبر العمل التطوعي.

ووفق الرباع، فإن "عالم إيجابي" ليست مجرد مبادرة محلية، بل لها صدى عالمي، بعد أن حققت تأثيرا ملموسا عبر العديد من الأنشطة الاجتماعية، والبرامج التوعوية، والفعاليات التي تسعى إلى تعزيز روح التعاون والتكافل، وتحفيز الشباب والمجتمع على المشاركة الفاعلة في تنمية مجتمعهم ومناطقهم.

وتحدث الرباع لـ"الغد" عن مبادرة "عالم إيجابي"، مشيرا إلى أنه منذ التأسيس تم تحديد مجموعة من الأهداف التي يسعى لتحقيقها مع المتطوعين في المبادرة، والتي تركز بشكل أساسي على تعزيز القيم المجتمعية الإيجابية من خلال برامج توعوية تشجع على التكاتف المجتمعي.

وأضاف أن تمكين الشباب من المشاركة في العمل التطوعي يعد وسيلة مهمة لتطوير مهاراتهم وقدراتهم. وبالنظر إلى خصوصية العقبة كمنطقة سياحية، هناك تركيز خاص على تحسين البيئة المحلية من خلال مشاريع النظافة والتوعية البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة للمشكلات التي تواجه المنطقة، إضافة إلى دعم الأجهزة المعنية في مختلف الأنشطة والفعاليات، بما يسهم في خدمة الوطن وتجميل صورته.

يعد "تحويل السلوكيات السلبية في المجتمع إلى سلوكيات إيجابية" من الأهداف التي يركز عليها الرباع في العقبة؛ حيث تم إطلاق العديد من الأنشطة والمشاريع خلال السنوات الثلاث الماضية لتحقيق هذا الهدف وترك بصمة واضحة على المجتمع. من أبرز الحملات التي عرفت بها المبادرة كانت "حملات النظافة والتوعية البيئية"، التي شملت شواطئ العقبة ومتنزهاتها والعديد من الأحياء السكنية كذلك، بهدف رفع الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة وتعزيز الشعور بالمسؤولية تجاه المحيط.

مؤخراً، وفي إطار حملة "لتزهو مدينتنا" التي تنفذها مبادرة "عالم إيجابي"، يواصل أعضاء المبادرة جهودهم لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتشجيع تبني سلوكيات مستدامة وصديقة للبيئة، بهدف خفض انبعاثات الكربون ورفع مستوى الوعي البيئي، خاصة بين رواد الأعمال وأصحاب المحلات في السوق التجاري. وفي خطوة جماعية، اجتمع عدد من تجار المنطقة مع متطوعي "عالم إيجابي" وفرق تطوعية من مختلف الأعمار، إضافة إلى مؤسسات وطنية داعمة، لتوحيد الجهود تحت شعار "حب الوطن". وقد شملت المبادرة تنظيفاً شاملاً للمنطقة وإزالة المخلفات، وطلاء الواجهات، وزراعة الأشجار، إضافة إلى توزيع سلال النفايات أمام المحلات وتركيب زينة مضيئة تعمل بالطاقة الشمسية، كرمز للجمال والاستدامة في مدينة العقبة.

تعد هذه المبادرة خطوة محورية ضمن رؤية "العقبة الأجمل والأروع"؛ حيث ستتواصل الأنشطة لتشمل مواقع جديدة في المستقبل القريب، مجسدة روح العمل المشترك نحو بناء مستقبل مستدام للمدينة، وفقاً للرباع. وأوضح أن حملة "لتزهو مدينتنا" تأتي كجهد جماعي لتعزيز مفهوم الاقتصاد الأخضر ودعم التحول نحو أسلوب حياة أكثر استدامة، خاصة بين الشباب ورواد الأعمال في العقبة.

ويؤكد الرباع أهمية تعزيز الوعي البيئي ونشر السلوكيات المستدامة، بحيث يصبح الحفاظ على البيئة جزءا من الحياة اليومية للجميع. كما أشار إلى خطط لمزيد من الأنشطة التوعوية والمبادرات العملية التي ستشمل مواقع أخرى في المدينة، بهدف جعل العقبة نموذجا يحتذى به في الاستدامة البيئية، من خلال التكاتف المجتمعي والشراكات مع المؤسسات الوطنية والمحلية، مما يعكس روح الانتماء والمواطنة الفاعلة.

من ضمن الحملات المجتمعية الفاعلة في المجتمع المحلي، تأتي حملات صيانة المدارس وتجميلها وإنشاء الحدائق وزراعة الأشجار فيها بمشاركة الطلبة، بهدف تهيئة بيئة مدرسية ملائمة. كما تم إطلاق العديد من الحملات التوعوية والتثقيفية، مثل الحد من إطلاق العيارات النارية في المناسبات، والتوعية بضرورة استقاء المعلومات من مصادرها للحد من الإشاعات، إضافة إلى العديد من المبادرات الريادية في خدمة المجتمع.

إلى جانب ذلك، قدمت المبادرة العديد من الورش التدريبية التي ركزت على تطوير المهارات الحياتية للشباب، مثل القيادة، التخطيط، إدارة الوقت، وريادة الأعمال، بهدف تنمية قدراتهم وتسهيل اندماجهم في سوق العمل. كما كانت المبادرة نشطة في تقديم المساعدات العينية، مثل توزيع الطرود الغذائية والملابس وسداد الديون وتوفير العلاج، خاصة خلال الأعياد والمناسبات، دعما للفئات ذات الدخل المحدود.

ويشدد الرباع على أهمية وجود توجه مؤسسي ومجتمعي لتحفيز الشباب على العمل التطوعي، إذ تسهم المبادرة في إعدادهم ليكونوا قادة مجتمعيين قادرين على إيجاد حلول مستدامة للتحديات. وتضع المبادرة أثرها الاجتماعي كهدف رئيسي، ساعية لتحقيق نتائج ملموسة ومستدامة تعود بالنفع على الجميع.

وقد حققت المبادرة العديد من الجوائز المحلية والعالمية، تقديراً لجهودها وبرامجها المبتكرة وغير التقليدية في خدمة الأردن، ومدينة العقبة وشبابها.

ويتطلع الرباع إلى أن يصبح الأردن في طليعة الدول التي يكون فيها شبابه نموذجا يحتذى به على مستوى العالم، والعمل نحو تحقيق رؤية مجتمع إيجابي متكافل ومستدام، يكون فيه العمل التطوعي والريادة المجتمعية جزءا أساسيا من ثقافتنا وقيمنا.







