العيسوي: موقف الأردن وجهود الملك لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة واضحة وحازمة

أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يقود جهودا مكثفة للتوصل إلى وقف فوري للعدوان الهمجي على قطاع غزة، وضمان إيصال المساعدات الإغاثية الكافية والمستدامة للأشقاء الفلسطينيين.



وقال العيسوي، خلال لقائه اليوم الاثنين، وفدا من أبناء عشيرة الشبول في لواء الرمثا، إن جلالة الملك، وخلال جولاته واتصالاته ومباحثاته مع قادة وزعماء العالم، يؤكد ضرورة قيام المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، لوقف العدوان الهمجي على غزة، والجرائم والانتهاكات الاسرائيلية التي يتم ارتكابها ضد الشعب الفلسطيني.



وأشار العيسوي، خلال اللقاء، الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي، بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي، إلى تحذيرات جلالته المستمرة، من أن استمرار العدوان الإسرائيلي، وسياسة التجويع والتدمير التي تمارسها إسرائيل، يدفع بالمنطقة نحو مزيد من التصعيد والعنف.



وأكد أن جلالة الملك يواصل جهوده لنصرة ودعم الشعب الفلسطيني، والعمل مع الأشقاء والشركاء في المجتمع الدولي، لإحلال السلام العادل والشامل بالمنطقة، وبما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وبما يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.



ولفت العيسوي إلى أن مواقف الأردن تجاه ما يجري من عدوان سافر على قطاع غزة، واضحة وحازمة وثابتة وشجاعة، ولا تقبل التأويل، ويؤكد عليها جلالة الملك في جميع مباحثاته وخطاباته واتصالاته مع قادة المجتمع الدولي، مشيرا بهذا الصدد إلى خطاب جلالة الملك، خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.



وأكد أهمية الجهود الإغاثية والطبية، التي يبذلها الأردن، بتوجيهات ملكية، من خلال تسيير القوافل البرية والجوية، موضحا أن الأردن كان سباق وصاحب المبادرة في عمليات الإنزال الجوي للمساعدات، التي شارك فيها جلالة الملك، أو في إرسال المستشفيات الميدانية، والتي كان أخرها مستشفى التوليد والخداج في منطقة خان يونس.



ولفت، بهذا الصدد، إلى مبادرة "استعادة الأمل"، التي أطلقت بتوجيهات ملكية، وتستهدف مساعدة الذين تعرضوا لبتر في الأطراف، ومن ضمنهم الأطفال، من خلال تركيب أطراف اصطناعية لهم.





وأشار إلى أهمية مساعي جلالة الملكة رانيا العبدالله، وجهود ووقفات سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، المشرفة، المساندة لجهود جلالة الملك، والتي تجسد مواقف الأردن، قيادة وشعبا.



وأكد حرص جلالة الملك في حماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، من منطلق الوصاية الهاشمية، والمحافظة على هويتها عروبتها.



وحول ما يتعرض له لبنان الشقيق من عدوان إسرائيلي، لفت العيسوي إلى تأكيدات جلالة الملك، بوقوف الأردن الثابت مع لبنان وسيادته وأمنه واستقراره، والتوجيه بتقديم المساعدات للأشقاء اللبنانيين.



بدورهم، أكد المتحدثون التفافهم حول جلالة الملك ودعمهم لمواقفه وجهوده المشرفة والمتقدمة الداعمة للشعب الفلسطيني الشقيق، ومساعيه لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع.



وثمنوا جهود جلالة الملك، على الساحة الدولية، كصوت قوي يدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني، ومساندا لتطلعات الأشقاء في نيل حقوقهم المشروعة وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.



وأكدوا أنهم، وجميع الأردنيين، يقفون بكل قوة، خلف القيادة الهاشمية ودعم جميع مواقفها وجهودها للحفاظ على أمن واستقرار الأردن، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وقضايا أمته العربية.



وعبروا عن فخرهم بالدور الإنساني المتواصل الذي يقوم به الأردن لدعم ونصرة الأهل في غزة والضفة الغربية، والممتد منذ سنوات طويلة، لدعم صمود الأشقاء والتخفيف من معاناتهم، وضرورة استدامة تدفق قوافل المساعدات الإغاثية والطبية والإنسانية للأشقاء في غزة.



وأشادوا بمساعي جلالة الملكة رانيا العبدالله، وجهود سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، لنصرة الأشقاء الفلسطينيين، والتي تجسد مواقف الأردن بقيادته الهاشمية، في الدفاع عن الشعب الفلسطيني وعدالة قضتيه.



وبينوا أن مواقف الأردن تجاه قضايا أمته العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، واضحة وثابتة، ولا يستطيع أحد المزاودة عليها أو التشكيك بها، وأن التاريخ يشهد بأن الأردن كان دوما العون والسند لأشقائه في كل الظروف والأحوال.



وعبروا عن فخرهم بقيادتهم الهاشمية، وبالانجازات الوطنية، التي تحققت خلال (25) عاما من تولي جلالة الملك سلطاته الدستورية، في مختلف المجالات والقطاعات، والتي جعلت الأردن موضع تقدير واحترام المجتمع الإنساني، رغم الظروف التي تعصف بالمنطقة.





وأكدوا أن الأردن، بقيادة جلالة الملك، وبتماسك الأسرة الأردنية الواحدة، ويقظة نشامى جيشه العربي المصطفوي وأجهزته الأمنية، سيبقى حمى عربيا هاشميا منيعا وآمنا وعصيا على الفتن والتحديات.

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