المستقلة للانتخاب تعقد لقاء مع الأحزاب لتقييم العملية الانتخابية

قال المهندس موسى المعايطة، رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب: أن ممارسة العمل الحزبي وتطويره مرتبط بشكل أساسي بالثقافة المدنية للمجتمع، ومدى اقتناع المواطنين بالبرامج الحزبية وقدرة الأحزاب على تنفيذ تلك البرامج في حال الوصول الى موقع صنع القرار.

جاء ذلك خلال لقاء المجموعة الثانية من الأحزاب السياسية الأردنية، بحضور اعضاء مجلس مفوضي الهيئة ضمن سلسلة من اللقاءات التي تعقدها الهيئة مع شركاء العملية الانتخابية، بهدف تقييم مشاركتها في الانتخابات الماضية والوقوف عند نقاط القوة وتعزيزها وتجنب نقاط الضعف إن وجدت.

وبين المعايطة، أن الهيئة المستقلة للانتخاب تتعامل مع جميع الأحزاب السياسية وفق القانون، دون الالتفات الى التوجهات السياسية الحزبية، وأن الهيئة ليست محمكة تفتيش، كما بين آلية نظام التمويل المالي للأحزاب والتي تم تطبيقها في الانتخابات الماضية، والشروط التي تم وضعها وربطها بنتائج الانتخابات وعدد المقاعد التي حصل عليها الحزب في مجلس النواب.



وفي معرض إجابته حول دور الهيئة المستقلة للانتخاب في نشر التوعية السياسية، قال المعايطة: أن الهيئة عملت على نشر التوعية والتثقيف الانتخابي من خلال وسائل متعددة وبرامج وفيديوهات توعوية ولقاءات مباشرة في جميع محافظات المملكة ، لتشجيع المواطنين على المشاركة في الحياة السياسية، وهدفت هذه الحملات الى التوعية بقانوني الانتخاب والأحزاب وإجراءات الاقتراع , كما قامت الفرق الميدانية بتوزيع المطويات التوضيحية التي تناولت شرح النظام الانتخابي، ومفهوم القوائم العامة والمحلية و توزيع المقاعد والكوتا ومفهوم نسبة الحسم ( العتبة)، واحتساب النتائج.



كما أكد المعايطة على الدور الملقى على عاتق الأحزاب والترويج لبرامجها الحزبية واستقطاب المواطنين للانتساب للأحزاب والانخراط في العمل الحزبي، كون الأحزاب تمثل وجهات النظر داخل المجتمع وتمثل المصالح المشتركة.



واستمع المعايطة الى ملاحظات واستفسارات ممثلي الأحزاب السياسية، مؤكدا أن الهيئة ستعمل على دراسة هذه المقترحات والأخذ بالممكن منها بما يخدم العملية الانتخابية ومنظومة الإصلاح السياسي.