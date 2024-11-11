Monday, 11 November 2024 11:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المستقلة للانتخاب تعقد لقاء مع الأحزاب لتقييم العملية الانتخابية

11/11/2024 2:38:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

قال المهندس موسى المعايطة، رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب: أن ممارسة العمل الحزبي وتطويره مرتبط بشكل أساسي بالثقافة المدنية للمجتمع، ومدى اقتناع المواطنين بالبرامج الحزبية وقدرة الأحزاب على تنفيذ تلك البرامج في حال الوصول الى موقع صنع القرار.

جاء ذلك خلال لقاء المجموعة الثانية من الأحزاب السياسية الأردنية، بحضور اعضاء مجلس مفوضي الهيئة ضمن سلسلة من اللقاءات التي تعقدها الهيئة مع شركاء العملية الانتخابية، بهدف تقييم مشاركتها في الانتخابات الماضية والوقوف عند نقاط القوة وتعزيزها وتجنب نقاط الضعف إن وجدت.

وبين المعايطة، أن الهيئة المستقلة للانتخاب تتعامل مع جميع الأحزاب السياسية وفق القانون، دون الالتفات الى التوجهات السياسية الحزبية، وأن الهيئة ليست محمكة تفتيش، كما بين آلية نظام التمويل المالي للأحزاب والتي تم تطبيقها في الانتخابات الماضية، والشروط التي تم وضعها وربطها بنتائج الانتخابات وعدد المقاعد التي حصل عليها الحزب في مجلس النواب.


وفي معرض إجابته حول دور الهيئة المستقلة للانتخاب في نشر التوعية السياسية، قال المعايطة: أن الهيئة عملت على نشر التوعية والتثقيف الانتخابي من خلال وسائل متعددة وبرامج وفيديوهات توعوية ولقاءات مباشرة في جميع محافظات المملكة ، لتشجيع المواطنين على المشاركة في الحياة السياسية، وهدفت هذه الحملات الى التوعية بقانوني الانتخاب والأحزاب وإجراءات الاقتراع , كما قامت الفرق الميدانية بتوزيع المطويات التوضيحية التي تناولت شرح النظام الانتخابي، ومفهوم القوائم العامة والمحلية و توزيع المقاعد والكوتا ومفهوم نسبة الحسم ( العتبة)، واحتساب النتائج.


كما أكد المعايطة على الدور الملقى على عاتق الأحزاب والترويج لبرامجها الحزبية واستقطاب المواطنين للانتساب للأحزاب والانخراط في العمل الحزبي، كون الأحزاب تمثل وجهات النظر داخل المجتمع وتمثل المصالح المشتركة.


واستمع المعايطة الى ملاحظات واستفسارات ممثلي الأحزاب السياسية، مؤكدا أن الهيئة ستعمل على دراسة هذه المقترحات والأخذ بالممكن منها بما يخدم العملية الانتخابية ومنظومة الإصلاح السياسي.

MENAFN11112024000072011014ID1108873497

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث