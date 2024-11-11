تنقلات بين عدد من قضاة الشرع

قرر المجلس القضائي الشرعي إجراء تنقلات بين 132 من أصحاب الفضيلة قضاة الشرع الشريف اعتبارا من 14 من الشهر الحالي.

وبموجب القرار تم فضيلة المدعي العام الشرعي الأول لدى محكمة استئناف عمان الشرعية الشيخ الدكتور سليمان سالم سلامه الحمادين قاضيا في محكمة استئناف عمان الشرعية، ونقل فضيلة قاضي محكمة استئناف عمان الشرعية الشيخ زياد عبد المجيد عبدالله العربيات قاضيا في المحكمة العليا الشرعية.



ونقل قاضي محكمة استئناف إربد الشرعية فضيلة الشيخ محمد أمين عواد حسين الزعبي قاضيا في محكمة استئناف عمان الشرعية، ونقل فضيلة المدعي العام الشرعي الأول لدى محكمة استئناف اربد الشرعية الشيخ رجائي محمد داود عبيدات قاضيا في محكمة استئناف اربد الشرعية.



وقرر المجلس تعيين فضيلة مساعد المدعي العام الأول لدى محكمة استئناف عمان الشرعية الشيخ وائل سليم اسماعيل برهم مدعيا عاما أول لدى محكمة استئناف عمان الشرعية، وتعيين فضيلة المدعي العام الشرعي الشيخ خالد ابراهيم سالم العمري مدعيا عاما أول لدى محكمة استئناف اربد الشرعية.



كما قرر نقل فضيلة الشيخ غيث عبد القادر سالم العكايلة مدير مديرية التركات وشؤون القاصرين والحراسة القضائية قاضيا في محكمة استئناف عمان الشرعية، ونقل فضيلة الشيخ الدكتور احمد راجح عبد الحميد كردي مفتش المحاكم الشرعية قاضيا في محكمة استئناف عمان الشرعية، ونقل فضيلة قاضي محكمة دير علا الابتدائية الشرعية الشيخ محمد احمد سلامه حيارات قاضيا في محكمة استئناف عمان الشرعية.



ونقل فضيلة قاضي محكمة اربد الابتدائية الشرعية/ التوثيقات الشيخ الدكتور اسماعيل احمد علي بني ياسين قاضيا في محكمة استئناف اربد الشرعية، ونقل فضيلة المدعي العام الشرعي الاول لدى محكمة استئناف معان الشرعية الشيخ عطا الله سالم عايد البدور قاضيا في محكمة استئناف معان الشرعية، ونقل فضيلة قاضي محكمة اربد الابتدائية الشرعية/ القضايا الشيخ الدكتور محمود ابراهيم علي البشايرة قاضيا في محكمة استئناف اربد الشرعية، ونقل فضيلة قاضي محكمة الموقر الابتدائية الشرعية الشيخ الدكتور محمد احمد محمد الطهراوي قاضيا في محكمة استئناف عمان الشرعية.



كما قرر المجلس تعيين فضيلة الشيخ محمد عطاالله احمد البطوش مدعيا عاما اول لدى محكمة استئناف معان الشرعية، ونقل فضيلة قاضي محكمة عين الباشا الابتدائية الشرعية الشيخ الدكتور حسن محمد مفلح العلوان قاضيا في محكمة صويلح الابتدائية الشرعية/ القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ رأفت محمد عبدالله المبيضين وتكليفه بالاعمال الإدارية بالإضافة لعمله.



وقرر نقل فضيلة قاضي محكمة صويلح الابتدائية الشرعية/ القضايا الدكتور رأفت محمد عبدالله المبيضين قاضيا في محكمة عمان الابتدائية الشرعية/ التركات، ونقل فضيلة قاضي محكمة تنفيذ عمان الابتدائية الشرعية الشيخ محمد محمود نادي عبيدات قاضيا في محكمة عمان الشرقية الابتدائية الشرعية، ونقل فضيلة قاضي محكمة صويلح الابتدائية الشرعية/ التوثيقات الشيخ سليمان علي محمد النسور قاضيا في محكمة ديرعلا الابتدائية الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ محمد احمد سلامه حيارات وتكليفه بالاعمال الإدارية بالإضافة لعمله.



ونقل فضيلة قاضي محكمة اربد الابتدائية الشرعية/ القضايا الشيخ فتحي مفلح صالح الصقر قاضيا في محكمة اربد الابتدائية الشرعية/التوثيقات وتكليفه بالأعمال الادارة بالإضافة لعمله، ونقل فضيلة المدعي العام الشرعي الدكتور محمد خير ابراهيم يوسف درادكه قاضيا في محكمة بني عبيد الابتدائية الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ الدكتور قيس موسى جبر عماوي.



كما قرر المجلس تكليف فضيلة قاضي محكمة اربد الابتدائية الشرعية/القضايا الشيخ محمد علي توفيق المومني بنظر القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ الدكتور محمود إبراهيم علي البشايره والقيام بالاعمال الادارية بالاضافة لعمله في مجمع محاكم اربد الشرعية، ونقل فضيلة قاضي محكمة الزرقاء الابتدائية الشرعية/ القضايا الشيخ احمد مصطفى احمد زعارير مساعدا للمدعي العام الشرعي الأول في محكمة استئناف اربد الشرعية.



ونقل فضيلة المدعي العام الشرعي الشيخ خلف محمد عودة الدبايبة قاضيا في محكمة عمان الابتدائية الشرعية / القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ مصطفى رباح مصطفى يونس، ونقل فضيلة قاضي محكمة بني عبيد الابتدائية الشرعية الدكتور قيس موسى جبر عماوي قاضيا في محكمة اربد الابتدائية الشرعية /القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ هاني محمد يوسف عبيدات.



كما قرر المجلس نقل فضيلة قاضي محكمة عمان الابتدائية الشرعية / التركات الشيخ الدكتور محمد ياسين احمد الشمايلة مفتشا للمحاكم الشرعية، ونقل فضيلة قاضي محكمة اربد الابتدائية الشرعية/ القضايا الشيخ بلال مصطفى محمد فريحات قاضيا في محكمة بني عبيد الابتدائية الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ محمد سليمان محمود ملكاوي، ونقل فضيلة قاضي محكمة اربد الابتدائية الشرعية/ القضايا الشيخ عمران راتب علي الشريدة مدعيا عاما لدى النيابة العامة الشرعية في محاكم محافظة اربد الابتدائية الشرعية.



ونقل فضيلة قاضي محكمة عمان الابتدائية الشرعية/ القضايا الشيخ حذيفة عبدالله ابراهيم المجالي قاضيا في محكمة عين الباشا الابتدائية الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ الدكتور حسن محمد مفلح العلوان وتكليفه بالاعمال الإدارية بالإضافة لعمله، ونقل فضيلة قاضي محكمة سحاب الابتدائية الشرعية الشيخ الدكتور همام ذياب عبد الكريم عقل قاضيا في محكمة وادي السير الابتدائية الشرعية/ القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ الدكتور شفيق عبيد الله نزال الحيصة وتكليفه بالاعمال الإدارية بالإضافة لعمله.



كما قرر نقل فضيلة قاضي محكمة وادي السير الابتدائية الشرعية/ القضايا الشيخ الدكتور شفيق عبيد الله نزال الحيصة قاضيا في مديرية التركات وشؤون القاصرين والحراسة القضائية، ونقل فضيلة قاضي محكمة الرمثا الشرعية الشيخ الدكتور رامي احمد محمد حجازي قاضيا في محكمة اربد الابتدائية الشرعية / القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ فادي محمد مصطفى الصمادي.



ونقل فضيلة المدعي العام الشرعي الشيخ عليان محمد عليان الغانم قاضيا في محكمة مادبا الابتدائية الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ هيثم سليمان عارف الشيحان وتكليفه بالاعمال الإدارية بالإضافة لعمله، ونقل فضيلة قاضي محكمة عمان الجنوبية الشرعية الابتدائية /القضايا الشيخ الدكتور عطا سالم سعد أبو الغنم قاضيا في محكمة ناعور الابتدائية الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ معاذ عدنان عبدالرحمن اسعد، ونقل فضيلة قاضي محكمة الزرقاء الابتدائية الشرعية/ التنفيذ الشيخ محمد جميل مطيع المواجدة قاضيا في محكمة صويلح الابتدائية الشرعية/ التوثيقات، ونقل فضيلة قاضي محكمة المفرق الابتدائية الشرعية /التوثيقات الشيخ يونس حسين محمد العويدات قاضيا في محكمتي المفرق الشرعيتين الابتدائية / التنفيذ والتركات.



وقرر المجلس نقل فضيلة قاضي محكمة الزرقاء الابتدائية الشرعية/ القضايا الشيخ خالد يوسف عبد الرحمن الشرمان قاضيا في محكمة الزرقاء الابتدائية الشرعية / التوثيقات، ونقل فضيلة قاضي محكمة عمان الجنوبية الشرعية الابتدائية /القضايا الشيخ محمود عادل محمود الصالحي قاضيا في محكمة الموقر الابتدائية الشرعية، ونقل فضيلة قاضي محكمة اربد الابتدائية الشرعية/ القضايا الشيخ اسامه سالم احمد جوارنة قاضيا في محكمة الكورة الابتدائية الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ مالك محمد علي يوسف قضاة.



كما قرر نقل فضيلة قاضي محكمة وادي السير الابتدائية الشرعية/ القضايا الشيخ الدكتور محمد احمد علي اطريق قاضيا في محكمة صويلح الابتدائية الشرعية/ القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ احمد فيصل خالد الدليجم، ونقل فضيلة قاضي محكمة مادبا الابتدائية الشرعية الشيخ هيثم سليمان عارف الشيحان قاضيا في محكمة عمان الجنوبية الابتدائية الشرعية/ القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ علوان علي مشوح الجبور وتكليفه بالاعمال الإدارية بالإضافة لعمله.



وقرر نقل فضيلة قاضي محكمة صويلح الابتدائية الشرعية/التنفيذ الشيخ الدكتور نايف احمد بخيت الخلايلة قاضيا في محكمة عمان الجنوبية الابتدائية الشرعية / القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ محمود محمد حسن العوامره، ونقل فضيلة المدعي العام الشرعي الشيخ شاهر احمد محمد غرايبه قاضيا في محكمة الشونة الشمالية الابتدائية الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ يونس احمد عبدالرحمن عنانزه.



ونقل فضيلة قاضي محكمة اربد الابتدائية الشرعية/ القضايا الشيخ حسين محمد حسين سعيد البصول قاضيا في محكمة المزار الشمالي الابتدائية الشرعية، ونقل فضيلة قاضي محكمة عمان الابتدائية الشرعية/القضايا الشيخ احمد محمد داود السطري قاضيا في محكمة صويلح الابتدائية الشرعية / القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ الدكتور بسام نهار نهار البطون، ونقل فضيلة قاضي محكمة صبحا الابتدائية الشرعية الشيخ الدكتور علي عوده فنخور الشرفات قاضيا في محكمة الخالدية الابتدائية الشرعية.



ونقل فضيلة قاضي محكمة صويلح الابتدائية الشرعية/القضايا الشيخ د. بسام نهار نهار البطون مساعدا للمدعي العام الشرعي الأول في محكمة استئناف عمان الشرعية، و نقل فضيلة قاضي محكمة عمان الابتدائية الشرعية/القضايا الشرعية الشيخ ماهر محمد علي العرامين قاضيا في محكمة صويلح الابتدائية الشرعية / القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ وسام محمد علي الشرع.



كما قرر نقل فضيلة المدعي العام الشرعي الشيخ معاذ عبد السلام خالد الخصيلات قاضيا في محكمة عمان الابتدائية الشرعية / القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ د. مالك سعود عافي الجمعان، ونقل فضيلة قاضي محكمة عمان الابتدائية الشرعية / القضايا الشيخ د. انس احمد علي جرادات قاضيا في محكمة الرصيفة الابتدائية الشرعية القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ مروان محمد احمد بني احمد، ونقل فضيلة قاضي محكمة الزرقاء الابتدائية الشرعية/ القضايا الشيخ د. احمد محمد احمد ابو رمان قاضيا في محكمة عين الباشا الابتدائية الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ محمد علي يوسف ابو عيد.



وقرر كذلك نقل فضيلة المدعي العام الشرعي الشيخ فادي عشب محمد مهيدات قاضيا في محكمة اربد الابتدائية الشرعية / القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ عمران راتب علي الشريدة، ونقل فضيلة قاضي محكمة البتراء الابتدائية الشرعية الشيخ علي سليمان محمد النعيمات مدعيا عاما لدى النيابة العامة الشرعية في محاكم محافظة معان الابتدائية الشرعية، ونقل فضيلة قاضي محكمة اربد الابتدائية الشرعية/القضايا الشيخ هاني محمد يوسف عبيدات مدعيا عاما لدى النيابة العامة الشرعية في محاكم محافظة اربد الابتدائية الشرعية، ونقل فضيلة قاضي محكمة الخالدية الابتدائية الشرعية الشيخ حسن قريان خليف النهود مدعيا عاما لدى النيابة العامة الشرعية في محاكم محافظة المفرق الابتدائية الشرعية.



كما قرر المجلس نقل فضيلة قاضي محكمة عمان الجنوبية الشرعية الابتدائية /القضايا الشيخ علوان علي مشوح الجبور قاضيا في محكمة سحاب الابتدائية الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ د. همام ذياب عبد الكريم عقل وتكليفه بالاعمال الإدارية بالإضافة لعمله، ونقل فضيلة قاضي محكمة عمان الجنوبية الشرعية الابتدائية /التوثيقات الشيخ زياد فارس مطلق الجبور قاضيا في محكمة عمان الجنوبية الابتدائية الشرعية / القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ محمد رجا مسلم الربطه، ونقل فضيلة قاضي محكمة الكرك الابتدائية الشرعية الشيخ احمد خليل عبدالمهدي المبيضين قاضيا في محكمة المزار الجنوبي الابتدائية الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ اسامه عطاالله عطيوي الصرايرة، ونقل فضيلة قاضي عمان الابتدائية الشرعية/القضايا الشرعية الشيخ د. وليد خالد محمود بكليزي قاضيا في محكمة وادي السير الابتدائية الشرعية/ القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ د. ايهم يحيى حسين عواد



وشمل القرار أيضا نقل فضيلة قاضي محكمة الازرق الابتدائية الشرعية الشيخ محمد مبارك سميحان العثمان قاضيا في محكمة المفرق الابتدائية الشرعية/ التوثيقات، ونقل فضيلة قاضي محكمة الرمثا الشرعية الشيخ شادي مطلق عبدالله الروسان قاضيا في محكمة اربد الابتدائية الشرعية / القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ فتحي مفلح صالح الصقر، ونقل فضيلة قاضي محكمة عمان الجنوبية الشرعية الابتدائية /القضايا الشيخ محمد رجا مسلم الربطه قاضيا في محكمة عمان الجنوبية الابتدائية الشرعية / التوثيقات، ونقل فضيلة قاضي محكمة وادي السير الابتدائية الشرعية/ القضايا الشيخ د. ايهم يحيى حسين عواد قاضيا في محكمة عمان الابتدائية الشرعية / القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ د. وليد خالد محمود بكليزي.





63. نقل فضيلة قاضي محكمة عمان الجنوبية الشرعية الابتدائية /التوثيقات الشيخ احمد قبلان احمد الزريقات مدعيا عاما لدى النيابة العامة الشرعية في محاكم سحاب والموقر وناعور الابتدائية الشرعية، ونقل فضيلة قاضي محكمة وادي السير الابتدائية الشرعية/التوثيقات الشيخ انس ياسين محمود الخرابشة مدعيا عاما لدى النيابة العامة الشرعية في محاكم عمان الابتدائية الشرعية، ونقل فضيلة المدعي العام الشرعي الشيخ عمر عواد كريم ابو كف قاضيا في محكمة مادبا الابتدائية الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ حمد مطلب سالم السلايطة، ونقل فضيلة قاضي محكمة بني عبيد الشرعية الشيخ محمد عادل محمد الجوارنه قاضيا في محكمة اربد الابتدائية الشرعية / القضايا وتعيينه رئيسا لمكتب الاصلاح والوساطة والتوفيق الاسري/اربد، ونقل فضيلة قاضي محكمة اربد الابتدائية الشرعية/القضايا الشيخ فادي محمد مصطفى الصمادي قاضيا في محكمة الرمثا الابتدائية الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ د. رامي احمد محمد حجازي وتكليفه بالاعمال الإدارية.



كما قرر نقل فضيلة المدعي العام الشرعي الشيخ د. حمزة عبد الكريم حسين الزيود قاضيا في محكمة الزرقاء الابتدائية الشرعية / التنفيذ، ونقل فضيلة قاضي محكمة اربد الابتدائية الشرعية/ التوثيقات الشيخ سامي بدر عيسى اليوسف قاضيا في محكمة اربد الابتدائية الشرعية / التركات، ونقل فضيلة قاضي محكمة عمان الابتدائية الشرعية/ القضايا الشرعية الشيخ فهمي عواد عبد الرحمن أبو حماد قاضيا في محكمة الزرقاء الابتدائية الشرعية /التركات، ونقل فضيلة قاضي محكمة صويلح الابتدائية الشرعية/ القضايا الشيخ وسام محمد علي الشرع قاضيا في محكمة صويلح الابتدائية الشرعية/ التنفيذ، ونقل فضيلة المدعي العام الشرعي الشيخ معن يوسف فلاح الصرايرة قاضيا في محكمة الكرك الابتدائية الشرعية.



وشمل القرار نقل فضيلة المدعي العام الشرعي الشيخ محمود زعل عبد خلف الحراسيس قاضيا في محكمة الزرقاء الابتدائية الشرعية / القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ احمد مصطفى احمد زعارير، ونقل فضيلة قاضي محكمة الشونة الجنوبية الابتدائية الشرعية الشيخ نزار محمد عقله زريقات قاضيا في محكمة عمان الجنوبية الابتدائية الشرعية / القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ محمود عادل محمود الصالحي، ونقل فضيلة قاضي محكمة المزار الشمالي الابتدائية الشرعية الشيخ محمد احمد عيسى رواشده قاضيا في محكمة اربد الابتدائية الشرعية/ القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ حسين محمد حسين سعيد البصول ونقل فضيلة قاضي محكمة الزرقاء الابتدائية الشرعية/ التركات الشيخ منذر عارف حسن البشر قاضيا في محكمة عمان الابتدائية الشرعية/ القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ فهمي عواد عبد الرحمن أبو حماد.



وتم بموجب القرار نقل فضيلة المدعي العام الشرعي هاني كايد محمد الغنميين قاضيا في محكمة الطفيلة الابتدائية الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ محمد حابس حماد الصقرات وتكليفه بالاعمال الإدارية بالإضافة لعمله، ونقل فضيلة قاضي محكمة عمان الابتدائية الشرعية/القضايا د. الشيخ مالك سعود عافي الجمعان قاضيا في محكمة عمان الجنوبية الابتدائية الشرعية / القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ د. عطا سالم سعد أبو الغنم، ونقل فضيلة قاضي محكمة الحسا الابتدائية الشرعية الشيخ اسامه عدنان محمد البطوش قاضيا في محكمة الحسينية الابتدائية الشرعية، ونقل فضيلة قاضي محكمة المفرق الابتدائية الشرعية /التوثيقات الشيخ انور عبدالقادر حسين دحمس قاضيا في محكمة صبحا الابتدائية الشرعية، ونقل فضيلة قاضي محكمة الكرك الابتدائية الشرعية الشيخ ابراهيم عوض فارس المجالي مدعيا عاما لدى النيابة العامة الشرعية في محاكم محافظة الكرك الابتدائية الشرعية.



ونقل فضيلة قاضي محكمة المزار الجنوبي الابتدائية الشرعية الشيخ اسامه عطاالله عطيوي الصرايرة قاضيا في محكمة الكرك الابتدائية الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ احمد خليل عبدالمهدي المبيضين، ونقل فضيلة قاضي محكمة المفرق الابتدائية الشرعية / القضايا الشيخ عمر راشد عبود المشاقبة قاضيا في محكمة المفرق الابتدائية الشرعية/ التوثيقات، ونقل فضيلة المدعي العام الشرعي الشيخ احمد محمود محمد العثامين البطوش قاضيا في محكمة الكرك الابتدائية الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ ابراهيم عوض فارس المجالي، ونقل فضيلة قاضي محكمة عمان الابتدائية الشرعية/التوثيقات الشيخ تركي سالم حمد المرازقه قاضيا في محكمة وادي السير الابتدائية الشرعية / التوثيقات وتكليفه بالاعمال الإدارية بالإضافة لوظيفته، ونقل فضيلة قاضي محكمة عين الباشا الابتدائية الشرعية الشيخ اسماعيل مفضي عبدالمحسن الخلايله مدعيا عاما لدى النيابة العامة الشرعية في محاكم محافظة الزرقاء الابتدائية الشرعية.



نقل فضيلة قاضي محكمة عمان الوسطى الابتدائية الشرعية/التوثيقات الشيخ يزن عبدالكريم عبدالله الحياري قاضيا في محكمة عين الباشا الابتدائية الشرعية للنظر في القضايا لتي كان ينظرها فضيلة الشيخ إسماعيل مفضي عبدالمحسن الخلايله، ونقل فضيلة قاضي محكمة عمان الوسطى الابتدائية الشرعية الشيخ ابراهيم محمد عطيه ابوجزر قاضيا في محكمة عمان /القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ د. احمد محمد داود السطري، ونقل فضيلة قاضي محكمة الزرقاء الابتدائية الشرعية /التوثيقات الشيخ موسى محمود مفضي الخلايلة قاضيا في محكمة الزرقاء الابتدائية الشرعية/ القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ خالد يوسف عبد الرحمن الشرمان، ونقل فضيلة قاضي محكمة الطفيلة الابتدائية الشرعية الشيخ محمد حابس حماد الصقرات مدعيا عاما لدى النيابة العامة الشرعية في محاكم محافظة الطفيلة الابتدائية الشرعية، ونقل فضيلة قاضي محكمة مادبا الابتدائية الشرعية الشيخ حمد مطلب سالم السلايطة قاضيا في محكمة الحسا الابتدائية الشرعية.



نقل فضيلة قاضي محكمة الكورة الابتدائية الشرعية الشيخ مالك محمد علي يوسف قضاة قاضيا في محكمة اربد الابتدائية الشرعية / القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ اسامه سالم احمد جوارنه، ونقل فضيلة قاضي محكمة اربد الابتدائية الشرعية/التوثيقات الشيخ ايمن عبدالكريم حسين بني يونس قاضيا في محكمة الرمثا الابتدائية الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ غالب عرسان علي المومني. ونقل فضيلة قاضي محكمة العقبة الابتدائية الشرعية/ القضايا الشيخ سعد تيسير خليل الزواهره قاضيا في محكمة الشونة الجنوبية الابتدائية الشرعية، ونقل فضيلة قاضي محكمة صويلح الابتدائية الشرعية/التوثيقات الشيخ الطيب خالد رضوان الوريكات قاضيا في محكمة عمان الوسطى الابتدائية الشرعية.



وشمل القرار كذلك نقل فضيلة قاضي عمان الابتدائية الشرعية/القضايا الشرعية الشيخ مصطفى رباح مصطفى يونس قاضيا في محكمة سحاب الابتدائية الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ صلاح الدين محمد موسى نصر، ونقل فضيلة قاضيا محكمة الزرقاء الابتدائية الشرعية /التوثيقات الشيخ سيف محمد عبدالعزيز الكايد مدعيا عاما لدى النيابة العامة الشرعية في محاكم صويلح الابتدائية الشرعية، ونقل فضيلة قاضي محكمة الزرقاء الابتدائية الشرعية/ القضايا الشيخ د. أويس باسم فيصل الجوابرة قاضيا في محكمة صويلح الابتدائية الشرعية / القضايا وتعيينه رئيسا لمكتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الاسري /صويلح، ونقل فضيلة قاضي محكمة سحاب الابتدائية الشرعية الشيخ صلاح الدين محمد موسى نصر قاضيا في محكمة عمان الجنوبية الابتدائية الشرعية / التوثيقات وتعيينه رئيسا لمكتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الاسري/ جنوب عمان، ونقل فضيلة قاضي محكمة الحسينية الابتدائية الشرعية الشيخ د. امين ياسين محمد الشقيرات قاضيا في محكمة الشوبك الابتدائية الشرعية، ونقل فضيلة قاضي محكمة اربد الابتدائية الشرعية/التركات الشيخ محمد جاسر فلاح مقدادي قاضيا في محكمة اربد الابتدائية الشرعية/التوثيقات.



ونقل المجلس فضيلة قاضي محكمة المفرق الابتدائية الشرعية /التوثيقات الشيخ فادي نادر دوشان الماضي قاضيا في محكمة المفرق الابتدائية الشرعية / القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ عمر راشد عبود المشاقبة، ونقل فضيلة قاضي محكمة الرصيفة الابتدائية الشرعية/ القضايا الشيخ د. مروان محمد احمد بني احمد مدعيا عاما لدى النيابة العامة الشرعية في محاكم محافظة الزرقاء الابتدائية الشرعية، ونقل فضيلة قاضي محكمة ديرعلا الابتدائية الشرعية الشيخ عمرعبد حسن العبداللات قاضيا في محكمة عمان الابتدائية الشرعية/ التنفيذ، ونقل فضيلة المدعي العام الشرعي الشيخ ادريس عجاج احمد العبداللات قاضيا في محكمة عمان الابتدائية الشرعية / التوثيقات، ونقل فضيلة المدعي العام الشرعي الشيخ معتصم هاني محمود النسور قاضيا في محكمة عمان الابتدائية الشرعية / القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ د. انس احمد علي جرادات، وفضيلة قاضي محكمة عمان الجنوبية الشرعية الابتدائية /القضايا الشيخ محمود محمد حسن العوامره قاضيا في محكمة عمان الابتدائية الشرعية / القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ ماهر محمد علي العرامين، وفضيلة قاضي محكمة الرمثا الابتدائية الشرعية الشيخ غالب عرسان علي المومني قاضيا في محكمة اربد الابتدائية الشرعية / التوثيقات، ونقل فضيلة قاضي محكمتي المفرق الابتدائيتين الشرعيتين /التنفيذ والتركات الشيخ حاكم عوده خلف السرحان مدعيا عاما لدى النيابة العامة الشرعية في محاكم محافظة المفرق الابتدائية الشرعية.



وتم نقل فضيلة قاضي محكمة عمان الجنوبية الشرعية الابتدائية /القضايا الشيخ انس عدنان يونس عبدالباري مدعيا عاما لدى النيابة العامة الشرعية في محاكم عمان الابتدائية الشرعية، ونقل فضيلة قاضي محكمة ماحص الابتدائية الشرعية الشيخ محمد تيسير احمد الدبعي قاضيا في محكمة صويلح الابتدائية الشرعية/ التوثيقات، ونقل فضيلة قاضي محكمة عمان الجنوبية الشرعية الابتدائية /القضايا الشيخ حسن وليد خالد حامد مدعيا عاما لدى النيابة العامة الشرعية في محاكم محافظة البلقاء الابتدائية الشرعية، ونقل فضيلة قاضي محكمة بلعما الابتدائية الشرعية الشيخ احمد محسن خلف بني خالد قاضيا في محكمة المفرق الابتدائية الشرعية / التوثيقات، ونقل فضيلة المدعي العام الشرعي الشيخ بلال سليمان خليل القريناوي قاضيا في محكمة عمان الابتدائية الشرعية / القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ حذيفه عبدالله ابراهيم المجالي، ونقل فضيلة قاضي محكمة جرش الابتدائية الشرعية الشيخ معتصم محمد ناصر روابده قاضيا في محكمة عجلون الابتدائية الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ عبدالباسط فهمي محمد الزعبي، ونقل فضيلة قاضي محكمة صويلح الابتدائية الشرعية/القضايا الشيخ احمد فيصل خالد الدليجم قاضيا في محكمة وادي السير الابتدائية الشرعية/ القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ د. محمد احمد علي اطريق، ونقل فضيلة قاضي محكمة بني عبيد الابتدائية الشرعية الشيخ محمد سليمان محمود ملكاوي قاضيا في محكمة جرش الابتدائية الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ معتصم محمد ناصر روابده.



كما قرر المجلس نقل فضيلة قاضي محكمة عجلون الابتدائية الشرعية الشيخ عبدالباسط فهمي محمد الزعبي قاضيا في محكمة اربد الابتدائية الشرعية / القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ بلال مصطفى محمد فريحات، نقل فضيلة قاضي محكمة الشونة الشمالية الابتدائية الشرعية الشيخ يونس احمد عبدالرحمن عنانزه مدعيا عاما لدى النيابة العامة الشرعية في محاكم محافظة اربد الابتدائية الشرعية، نقل فضيلة قاضي محكمة كفرنجة الابتدائية الشرعية الشيخ هاشم عبدالمهدي محمد هزايمه قاضيا في محكمة الرمثا الابتدائية الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ شادي مطلق عبدالله الروسان. نقل فضيلة قاضي محكمة ذيبان الابتدائية الشرعية الشيخ طلال محمد سالم الشوره قاضيا في محكمة عمان الجنوبية الابتدائية الشرعية/ القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ حسن وليد خالد حامد. تكليف فضيلة قاضي محكمة عمان الجنوبية الابتدائية الشرعية/ القضايا الشيخ رائد عامر سعد الدين درويش في نظر القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ د. عدنان توفيق احمد المساعفة، نقل فضيلة قاضي محكمة ناعور الشرعية الشيخ معاذ عدنان عبدالرحمن اسعد مدعيا عاما لدى النيابة العامة الشرعية في محاكم وادي السير الشرعية الابتدائية.



وشمل القرار نقل فضيلة قاضي محكمة غور الصافي الابتدائية الشرعية الشيخ قيس عدنان عوض الرفوع قاضيا في محكمة الطفيلة الابتدائية الشرعية. نقل فضيلة قاضي محكمة عمان الشرقية الابتدائية الشرعية الشيخ معاويه حسان عبد اللطيف النابلسي مدعيا عاما لدى النيابة العامة الشرعية في محاكم محافظة البلقاء الابتدائية الشرعية. نقل فضيلة قاضي محكمة عين الباشا الابتدائية الشرعية الشيخ محمد علي يوسف ابو عيد قاضيا في محكمة الزرقاء الابتدائية الشرعية/ القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ د. احمد محمد احمد ابو رمان. نقل فضيلة المدعي العام الشرعي الشيخ عبدالله محمد لطفي عيد قاضيا في محكمة الزرقاء الابتدائية الشرعية / التوثيقات. نقل فضيلة قاضي محكمة بني كنانه الابتدائية الشرعية الشيخ قتيبه محمود محسن ابو الفوارس قاضيا في محكمة بني عبيد الابتدائية الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ محمد عادل محمد الجوارنه. نقل فضيلة قاضي محكمة الحسا الابتدائية الشرعية الشيخ هيثم عامر عبدالحليم عمايره قاضيا في محكمة عمان الوسطى الابتدائية الشرعية. نقل فضيلة قاضي محكمة الشوبك الابتدائية الشرعية الشيخ شادي اسعد محمد اقليلي قاضيا في محكمة عين الباشا الابتدائية الشرعية.

تحديد مركز عمل فضيلة قاضي محكمة العقبة الابتدائية الشرعية الشيخ احمد إبراهيم محمد قطيفان العقبة الابتدائية الشرعية/القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ سعد تيسير خليل الزواهره. ونقل فضيلة قاضي محكمة الطفيلة الابتدائية الشرعية الشيخ احمد محمد مرضي المنيزل قاضيا في محكمة عمان الجنوبية /القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ انس عبدالباري يونس عبدالباري. بترا