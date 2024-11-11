جلسة حوارية حول النظام الضريبي للجمعيات التعاونية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مندوبا عن وزير الزراعة. افتتح مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية عبدالفتاح الشلبي، اليوم الاثنين، جلسة حوارية لمناقشة مخرجات البحث الإجرائي لتقييم السياسات الضريبية على الجمعيات التعاونية، والتي نظمتها شركة أدفانس كونسلتنج ومنظمة ميرسي كور، بمشاركة ممثلين عن عدد من الجهات الرسمية.
وأكد الشلبي أن الحاجة إلى منح التعاونيات ميزات ضريبية من الأهمية للنهوض بالقطاع التعاوني الذي يحظى باهتمام ودعم من لدن جلالة الملك عبدالله الثاني، حفظه الله ورعاه، باعتبارها من دعائم التنمية وحاضنة للريادة والابتكار.
وقال إن المؤسسة بالتعاون مع شركائها المحليين والدوليين تسعى إلى تخفيف العبء الضريبي عن التعاونيات بالشكل الذي يعزز من دورها التنموي والاقتصادي في المجتمع.
وأضاف الشلبي أن التعاونيات بما تمثله من نظام اقتصادي اجتماعي وتضامني يساهم في التنمية المحلية وفي حل مشكلتي الفقر والبطالة في المجتمعات من خلال مشاريعها الإنتاحية والخدمية، كل ذلك يستدعي من جميع الأطراف المعنية إيلاء التعاونيات ميزة خاصة من حيث ضريبة الدخل المفروضة عليها.
وأشار إلى أن مشروع القانون المعدل لقانون التعاون يسعى إلى إحداث نقلة نوعية بالقطاع التعاوني وبما يتوافق مع معايير ومبادئ العمل التعاوني العالمية، لافتا ألى إقرار مجلس الوزراء للأسباب الموجبة للقانون المعدل ضمن قرارات متعلقة برؤية التحديث الاقتصادي.
من جهتها، أوضحت المدير الإقليمي لشركة أدفانس كونسلتنج المهندسة لمياء الدباس، أن هذه الجلسة تأتي في سياق سلسلة جلسات حوارية حول النظام الضريبي للجمعيات التعاونية ضمن مشروع دعم الخدمات الزراعية وصغار المزارعين في الأردن، المنفذ من قبلنا وبتمويل من الحكومة الهولندية.
وأشارت إلى الجهود المبذولة من جميع الشركاء لتطوير السياسات الضريبية ذات العلاقة بالتعاونيات بحيث يتم تخفيض العبء الضريبي عليها.
بدوره، أكد مدير مديرية التخطيط والدراسات في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المهندس أحمد جواودة، أن قانون الضريبة منح ميزات وإعفاءات ضريبية للقطاع الزراعي بما في ذلك التعاونيات الزراعية.
وقال إننا نسعى في دائرة ضريبة الدخل إلى المساهمة قي النهوض بالجمعيات التعاونية، لافتا إلى تعدد أنواع التعاونيات لذلك من الضرورة تصنيف التعاونيات وفقا القطاعات من قبل المؤسسة التعاونية لكون قانون ضريبة الدخل والمبيعات مبني في تعامله مع القطاعات بحسب النشاط.
وأضاف جواودة أن الضريبة إلتزام وطني وأحد مصادر إيرادات الدولة.
وقدم نائب المدير الإقليمي لشركة أدفانس كونسلتنج الدكتور سمير برهومة عرضا مفصلا حول مخرجات البحث الإجرائي حول النظام الضريبي للجمعيات التعاونية.
واشتملت الجلسة الحوارية على استعراض مواد بحثية منها الضريبة من وجهة نظر العمل التعاوني لرئيس قسم التدقيق في المؤسسة التعاونية ابراهيم الحجاج، وحول التعديلات في القانون المعدل لقانون التعاون قدمها مدير الشؤون القانونية في المؤسسة عبدالله الشطناوي، وأخرى بخصوص الضريبة وأثرها في تحريك الاستثمارات التعاونية في مناطق الريف والبادية قدمها مدير مديرية تعاون الزرقاء عاصم كوري، بالإضافة إلى مواد حول القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بضريبة الدخل والمبيعات في القطاع الزراعي من حيث الحوافز والإجراءات، فضلا عن ملحض حول اجتماعات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات مع الجمعيات التعاونية. وعن نظام الفوترة كذلك.
وأوصى المشاركون بتنظيم دورات توعوية للجمعيات التعاونية حول قانون ضريبة الدخل والمبيعات ونظام الفوترة، وإدخال تعديلات على القوانين والأنظمة والتعليمات وإرسالها وفقا للأطر الدستورية المرعية، بالإضافة إلى تحديث قاعدة بيانات الجمعيات التعاونية، وإعداد دراسة حول العبء الضريبي المفروض على التعاونيات بالشراكة ما بين المؤسسة التعاونية ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، ورفع سقف الإعفاءات الممنوحة للتعاونيات الزراعية إلى 150 ألف بدلا من 50 ألف دينار، وكذلك تسمية ضابط ارتباط ببن المؤسسة التعاونية ودائرة ضريبة الدخل لإدامة التواصل، فضلا عن الاطلاع على تجربة أحد الدول التي تمنح إعفاءات ضريبية للتعاونيات.
وتخلل الجلسة الحوارية، مداخلات لعدد من المشاركين حول الضريبة المفروضة على التعاونيات، وأبرز التحديات التي تواجه القطاع التعاوني جراء ذلك، وكيف بالإمكان منح التعاونيات حوافز ضريبية
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