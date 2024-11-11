جلسة حوارية حول النظام الضريبي للجمعيات التعاونية

مندوبا عن الزراعة. افتتح مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية عبدالفتاح الشلبي، اليوم الاثنين، جلسة حوارية لمناقشة مخرجات البحث الإجرائي لتقييم السياسات الضريبية على الجمعيات التعاونية، والتي نظمتها شركة أدفانس كونسلتنج ومنظمة ميرسي كور، بمشاركة ممثلين عن عدد من الجهات الرسمية.



وأكد الشلبي أن الحاجة إلى منح التعاونيات ميزات ضريبية من الأهمية للنهوض بالقطاع التعاوني الذي يحظى باهتمام ودعم من لدن جلالة الملك عبدالله الثاني، حفظه الله ورعاه، باعتبارها من دعائم التنمية وحاضنة للريادة والابتكار.

وقال إن المؤسسة بالتعاون مع شركائها المحليين والدوليين تسعى إلى تخفيف العبء الضريبي عن التعاونيات بالشكل الذي يعزز من دورها التنموي والاقتصادي في المجتمع.



وأضاف الشلبي أن التعاونيات بما تمثله من نظام اقتصادي اجتماعي وتضامني يساهم في التنمية المحلية وفي حل مشكلتي الفقر والبطالة في المجتمعات من خلال مشاريعها الإنتاحية والخدمية، كل ذلك يستدعي من جميع الأطراف المعنية إيلاء التعاونيات ميزة خاصة من حيث ضريبة الدخل المفروضة عليها.



وأشار إلى أن مشروع القانون المعدل لقانون التعاون يسعى إلى إحداث نقلة نوعية بالقطاع التعاوني وبما يتوافق مع معايير ومبادئ العمل التعاوني العالمية، لافتا ألى إقرار مجلس الوزراء للأسباب الموجبة للقانون المعدل ضمن قرارات متعلقة برؤية التحديث الاقتصادي.



من جهتها، أوضحت المدير الإقليمي لشركة أدفانس كونسلتنج المهندسة لمياء الدباس، أن هذه الجلسة تأتي في سياق سلسلة جلسات حوارية حول النظام الضريبي للجمعيات التعاونية ضمن مشروع دعم الخدمات الزراعية وصغار المزارعين في الأردن، المنفذ من قبلنا وبتمويل من الحكومة الهولندية.



وأشارت إلى الجهود المبذولة من جميع الشركاء لتطوير السياسات الضريبية ذات العلاقة بالتعاونيات بحيث يتم تخفيض العبء الضريبي عليها.



بدوره، أكد مدير مديرية التخطيط والدراسات في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المهندس أحمد جواودة، أن قانون الضريبة منح ميزات وإعفاءات ضريبية للقطاع الزراعي بما في ذلك التعاونيات الزراعية.



وقال إننا نسعى في دائرة ضريبة الدخل إلى المساهمة قي النهوض بالجمعيات التعاونية، لافتا إلى تعدد أنواع التعاونيات لذلك من الضرورة تصنيف التعاونيات وفقا القطاعات من قبل المؤسسة التعاونية لكون قانون ضريبة الدخل والمبيعات مبني في تعامله مع القطاعات بحسب النشاط.



وأضاف جواودة أن الضريبة إلتزام وطني وأحد مصادر إيرادات الدولة.



وقدم نائب المدير الإقليمي لشركة أدفانس كونسلتنج الدكتور سمير برهومة عرضا مفصلا حول مخرجات البحث الإجرائي حول النظام الضريبي للجمعيات التعاونية.



واشتملت الجلسة الحوارية على استعراض مواد بحثية منها الضريبة من وجهة نظر العمل التعاوني لرئيس قسم التدقيق في المؤسسة التعاونية ابراهيم الحجاج، وحول التعديلات في القانون المعدل لقانون التعاون قدمها مدير الشؤون القانونية في المؤسسة عبدالله الشطناوي، وأخرى بخصوص الضريبة وأثرها في تحريك الاستثمارات التعاونية في مناطق الريف والبادية قدمها مدير مديرية تعاون الزرقاء عاصم كوري، بالإضافة إلى مواد حول القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بضريبة الدخل والمبيعات في القطاع الزراعي من حيث الحوافز والإجراءات، فضلا عن ملحض حول اجتماعات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات مع الجمعيات التعاونية. وعن نظام الفوترة كذلك.



وأوصى المشاركون بتنظيم دورات توعوية للجمعيات التعاونية حول قانون ضريبة الدخل والمبيعات ونظام الفوترة، وإدخال تعديلات على القوانين والأنظمة والتعليمات وإرسالها وفقا للأطر الدستورية المرعية، بالإضافة إلى تحديث قاعدة بيانات الجمعيات التعاونية، وإعداد دراسة حول العبء الضريبي المفروض على التعاونيات بالشراكة ما بين المؤسسة التعاونية ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، ورفع سقف الإعفاءات الممنوحة للتعاونيات الزراعية إلى 150 ألف بدلا من 50 ألف دينار، وكذلك تسمية ضابط ارتباط ببن المؤسسة التعاونية ودائرة ضريبة الدخل لإدامة التواصل، فضلا عن الاطلاع على تجربة أحد الدول التي تمنح إعفاءات ضريبية للتعاونيات.



وتخلل الجلسة الحوارية، مداخلات لعدد من المشاركين حول الضريبة المفروضة على التعاونيات، وأبرز التحديات التي تواجه القطاع التعاوني جراء ذلك، وكيف بالإمكان منح التعاونيات حوافز ضريبية