بدء صرف مستحقات ورديات لطلبة المنح والقروض الداخلية الأحد المقبل

تعلن وزارة العالي والبحث العلمي أنها ستقوم بصرف المستحقات والرديات المالية للطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على منح جزئية أو قروض من صندوق دعم الطالب للعام الجامعي 2023 -2024، وذلك وفقاً لما يلي:

1) المستحقات المالية للطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على قروض بواقع (45) ساعة معتمدة، وكانوا قد سددوا رسوم الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023-2024 نقداً في كل من: الطفيلة التقنية، جامعة العلوم والتكنولوجيا، جامعة مؤتة، الجامعة الهاشمية.



2) المستحقات المالية للطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على منح جزئية لمرحلة البكالوريوس بواقع (45) ساعة معتمدة، وكانوا قد سددوا رسوم الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023-2024 نقداً في كل من: جامعة الطفيلة التقنية، جامعة العلوم والتكنولوجيا، الجامعة الهاشمية.



3) المستحقات المالية للطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على منح جزئية لمرحلة الدبلوم المتوسط بواقع (45) ساعة معتمدة، وكانوا قد سددوا رسوم الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023-2024 نقداً في كل من: جامعة الطفيلة التقنية (كلية الطفيلة)، جامعة البلقاء التطبيقية في كليات (معان الجامعية، أكاديمية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للحماية المدنية، اربد الجامعية، الحصن الجامعية، الشوبك الجامعية، الزرقاء الجامعية، الهندسة التكنولوجية/ بوليتيكنيك،الكرك الجامعية، العقبة الجامعية).



4) المستحقات المالية للطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على منح جزئية أو قروض لمرحلة البكالوريوس بواقع (45) ساعة معتمدة، وكانوا قد سددوا رسوم الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023- 2024 في جامعة البلقاء التطبيقية في كليات (اربد الجامعية، عجلون الجامعية، الحصن الجامعية، الهندسة التكنولوجية/البوليتيكنيك، الأميرة رحمة الجامعية، الأميرة عالية الجامعية، الشوبك الجامعية، العقبة الجامعية، عمان الجامعية، معان الجامعية).



5) رسوم ومخصصات الفصل الثاني من العام الجامعي 2023-2024 للطلبة الجدد الحاصلين على منح الوسط والشمال في جامعة البلقاء التطبيقية في كليات ( العقبة الجامعية، الشوبك الجامعية)



حيث يمكن للطلبة استلام مستحقاتهم المالية باستخدام البطاقة الجامعية أو من خلال بطاقة الأحوال المدنية من فروع بنك القاهرة عمان، وذلك اعتباراً من يوم الأحد القادم الموافق 17 -11-2024، كما ستقوم الوزارة تباعاً بالإعلان عن صرف باقي مستحقات الطلبة عند الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بها