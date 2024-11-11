الملك يلتقي ولي العهد السعودي على هامش القمة العربية والإسلامية غير العادية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
التقى جلالة الملك عبدالله الثاني في الرياض، اليوم الاثنين، سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية.
وثمن جلالته، خلال اللقاء الذي عقد على هامش انعقاد القمة العربية والإسلامية غير العادية، جهود المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في توحيد المواقف العربية والإسلامية لخدمة قضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وأكد جلالة الملك ضرورة إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان، مشددا على أهمية تعزيز الاستجابة الإنسانية للكارثة التي يعيشها الأهل في قطاع غزة.
وتناول اللقاء عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين والحرص على توطيدها في مختلف المجالات.
كما تم التأكيد على تلاقي وجهات النظر بين المملكتين حيال التطورات في المنطقة وضرورة تعزيز العمل العربي المشترك لاستعادة الاستقرار في الإقليم.
وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة.
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