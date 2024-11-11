الملك يلتقي ولي العهد السعودي على هامش القمة العربية والإسلامية غير العادية

التقى جلالة الملك عبدالله الثاني في الرياض، اليوم الاثنين، سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية.



وثمن جلالته، خلال اللقاء الذي عقد على هامش انعقاد القمة العربية والإسلامية غير العادية، جهود المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في توحيد المواقف العربية والإسلامية لخدمة قضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.



وأكد جلالة الملك ضرورة إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان، مشددا على أهمية تعزيز الاستجابة الإنسانية للكارثة التي يعيشها الأهل في قطاع غزة.

وتناول اللقاء عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين والحرص على توطيدها في مختلف المجالات.



كما تم التأكيد على تلاقي وجهات النظر بين المملكتين حيال التطورات في المنطقة وضرورة تعزيز العمل العربي المشترك لاستعادة الاستقرار في الإقليم.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة.