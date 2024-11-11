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مدير الأمن العام يرعى حفل تخريج المستجدين

11/11/2024 2:38:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



رعى مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة اليوم الإثنين، مراسم تخريج دورة إعداد وتأهيل المستجدين، والتي أقيمت في مدينة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين التدريبية .

وابتدأت مراسم التخريج بالسلام الملكي، وتفقد راعي طابور الخريجين، الذين تقدموا من أمام المنصة بنظام المسيرين البطيء والعادي، مظهرين أبهى صور التميز والاحتراف، ومستوى عاليًا من الكفاءة والانضباط، وعزماً على تنفيذ واجباتهم المستقبلية بأمانة وإخلاص.

وتلقى الخريجون خلال فترة التدريب مساقات علمية وعملية اشتملت على مناهج أكاديمية متخصصة في العلوم الأمنية والقانونية، وحقوق الإنسان، وبرامج تدريبية مختلفة، واكتسبوا مهارات الدفاع عن النفس واللياقة البدنية والأسلحة بعد خضوعهم لبرنامج تدريبي متكامل.

وفي نهاية الحفل ، الذي حضره عدد من كبار ضباط الأمن العام وذوي الخريجين وزَّع اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة الجوائز التقديرية على مستحقيها .

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