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الملك يعقد في الرياض لقاءات مع قادة دول عربية ورؤساء وفود مشاركة في القمة العربية والإسلامية غير العادية

11/11/2024 2:38:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

عقد جلالة الملك عبدالله الثاني في الرياض، اليوم الاثنين، لقاءات مع قادة دول عربية ورؤساء وفود مشاركة في القمة العربية والإسلامية غير العادية .


فقد التقى جلالته الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، نائب رئيس مجلس الوزراء، ورئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي.


وركزت اللقاءات على ضرورة تكثيف الجهود العربية والدولية لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان، وخفض التصعيد في المنطقة.


وحذر جلالة الملك من استمرار الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، داعيا إلى تعزيز الاستجابة الإنسانية وضمان وصول المساعدات الإغاثية والطبية دون تأخير أو اعتراض.


ونبه جلالته إلى التبعات الخطيرة للإجراءات أحادية الجانب في الضفة الغربية والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس.


وتم التأكيد خلال اللقاءات على الدعم الكامل للشعب الفلسطيني الشقيق في نيل حقوقه المشروعة، والعمل على إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم على أساس حل الدولتين.


وحضر اللقاءات نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة.--(بترا)

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