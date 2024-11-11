الملك يعقد في الرياض لقاءات مع قادة دول عربية ورؤساء وفود مشاركة في القمة العربية والإسلامية غير العادية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عقد جلالة الملك عبدالله الثاني في الرياض، اليوم الاثنين، لقاءات مع قادة دول عربية ورؤساء وفود مشاركة في القمة العربية والإسلامية غير العادية .
فقد التقى جلالته الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، نائب رئيس مجلس الوزراء، ورئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي.
وركزت اللقاءات على ضرورة تكثيف الجهود العربية والدولية لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان، وخفض التصعيد في المنطقة.
وحذر جلالة الملك من استمرار الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، داعيا إلى تعزيز الاستجابة الإنسانية وضمان وصول المساعدات الإغاثية والطبية دون تأخير أو اعتراض.
ونبه جلالته إلى التبعات الخطيرة للإجراءات أحادية الجانب في الضفة الغربية والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس.
وتم التأكيد خلال اللقاءات على الدعم الكامل للشعب الفلسطيني الشقيق في نيل حقوقه المشروعة، والعمل على إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم على أساس حل الدولتين.
وحضر اللقاءات نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة.--(بترا)
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