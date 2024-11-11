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الزراعة: استئناف تصدير بيض التفريخ للأسواق المصرية

11/11/2024 2:38:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أكدت وزارة الزراعة استئناف تصدير بيض التفريخ للأسواق المصرية بعد انقطاع دام أكثر من 3 عقود.


وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، أن الشركة العربية للدواجن صدرت أول شحنة من بيض التفريخ اللاحم الأردني إلى مطار القاهرة، مشيرة إلى أن الدواجن من القطاعات المهمة التي تحتل المرتبة الأولى من حيث الاستثمار المقدر بأكثر من 2 مليار دينار.


وأشارت إلى أن هذا القطاع يعد من القطاعات التصديرية الواعدة، إضافة إلى دوره الأساسي في توفير الصوص اللاحم، الذي يعد من مدخلات الإنتاج الرئيسية إلى جانب الأعلاف.


وأكدت أن عدد مزارع أمهات الدواجن في المملكة يصل إلى 117، تربي نحو 4 ملايين من الأمهات، وتنتج سنويا نحو 600 مليون بيضة تفريخ.


ولفتت إلى أنها تعمل على بناء نظام وطني لتتبع المنتجات الزراعية، ومنها بيض التفريخ اللاحم، بهدف الحفاظ على الأسواق التقليدية وفتح أسواق تصديرية جديدة.

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