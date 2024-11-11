الملك يعود إلى أرض الوطن

الملك يعود إلى أرض الوطن
التاريخ
11/11/2024 2:38:46 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عاد جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أرض الوطن، اليوم الاثنين، بعد ترؤسه الوفد الأردني المشارك في القمة العربية والإسلامية غير العادية، التي عقدت في العاصمة السعودية، الرياض.
--(بترا)
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