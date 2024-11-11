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المومني يلتقي رؤساء تحرير الصحف اليومية لمناقشة المشهد الإعلامي الوطني

11/11/2024 2:38:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، أن الوزارة مستمرة في عقد لقاءات حوارية تواصلية مع مختلف أطياف الإعلام في المملكة، لمناقشة واقع حال المشهد الإعلامي الوطني وتشخيص تحدياته، والعمل على النهوض بأدائه وأدواته، بما ينسجم مع الفعالية الاتصالية الإعلامية المنشودة، وتعزيز رسالة الدولة الإعلامية، انسجاماً مع المشروع التحديثي للأردن بمساراته الثلاثة؛ السياسي والاقتصادي والإداري.
وبين المومني خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف اليومية ومديريها العامين، اليوم الاثنين في دار رئاسة الوزراء، بحضور أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة، أن الوزارة ستعمل عقب انتهائها من اللقاءات التواصلية مع الإعلام على تشكيل مجموعات متخصصة لمناقشة التحديات والوقوف على واقع حال قطاعات الإعلام المختلفة، للخروج بتوصيات قابلة للدراسة والتنفيذ، ثم صياغة هذه التوصيات بشكل مؤسسي وبأعلى درجات الانفتاح من قبل الحكومة والحرص على التشاركية مع جميع الشركاء في جميع مراحل العمل.
وأوضح أن الهدف من هذه الخطوات هو النهوض بقطاع الإعلام برمته ووضع تصور مستقبلي واضح للمشهد الإعلامي الوطني في السنوات المقبلة، وتحديد أدوار واضحة لكل أطياف الإعلام سواء مرئي أو مسموع أو ورقي أو رقمي، بما يحقق الهدف المنشود وهو نقل رسالة الدولة وتعزيزها والدفاع عنها في مختلف التحديات التي تواجهها.
كما بين المومني أن الحكومة مستمرة بتطوير السياسات الناظمة للعمل الصحفي بما يسهم في تطويره وتحسين مخرجاته، بينما سيكون على وسائل الإعلام ومنها الصحف الورقية دور في تطوير محتواها الرقمي بما يتلاءم مع الثورة الرقمية والتكنولوجية التي يشهدها قطاع الإعلام عالمياً.
وشدد على أن الحكومة تحرص على استقلالية الإعلام الوطني، وتعزيز ضمان تدفق المعلومات للجمهور ووسائل الإعلام من خلال تفعيل أدوار الناطقين الإعلاميين باسم الوزارات والمؤسسات الحكومية بشكل أكبر، والإجابة على أسئلة ومداخلات الصحفيين سواء من خلال المؤتمرات الصحفية الدورية التي تعقدها الحكومة عقب جلسات مجلس الوزراء، أو اللقاءات الصحفية التي تُجرى للوزراء أو المسؤولين لتوضيح القرارات وشرحها للعامة.
وتطرق المومني خلال اللقاء إلى عدد من التحديات التي تواجه الصحف الورقية، إذ أكد أن الصحف الورقية كانت ولا تزال تعمل بمهنية صحفية عالية ومسؤولة، "وبدأت في وضع حلول للتحول الرقمي انسجاماً مع متطلبات التطور في قطاع الإعلام الرقمي".
ودعا المومني إلى ضرورة تطوير المحتوى الرقمي للصحف وتعزيز أدواتها بشكل أكبر، مؤكداً أهمية إعداد وتأهيل قيادات الصف الثاني في وسائل الإعلام وخصوصاً الصحف الورقية من صحفيين وكتاب وإداريين، بما يسهم في تجويد العمل والمحافظة على استمراريته وديمومته.
واستمع وزير الاتصال الحكومي إلى مداخلات وملاحظات رؤساء التحرير ومدراء الصحف حول جملة من التحديات والمعيقات التي تواجه عملهم.
وأشاروا إلى ضرورة الاستمرار بجهود معالجة أزمات الصحف اليومية ومنها التحول الرقمي، والتوزيع العادل للإعلانات القضائية والحكومية، مؤكدين أهمية اللقاءات الدورية مع وزير الاتصال الحكومي للاستماع إلى التحديات ووضع حلول ناجعة وفاعلة للتحديات والمعيقات التي تمر بها الصحف.
وأكدوا أهمية وضع تصور إعلامي شامل للمشهد الإعلامي الوطني يعالج تحدياته ويسهم في إصلاح بعض المعيقات، إضافة إلى مراجعة التشريعات والأنظمة كقانون الملكية الفكرية.
ولفتوا إلى أهمية الصحف الورقية اليومية في التوثيق والدفاع عن جهود الأردن ومواقفه السياسية الثابتة التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني في جميع المحافل الدولية. --(بترا)

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