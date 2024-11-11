ولي العهد يصل أذربيجان للمشاركة بمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ

وصل سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إلى أذربيجان، اليوم الاثنين.



ومندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، يشارك سموه في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ التاسع والعشرين COP29""، في العاصمة باكو.



ويلقي سمو كلمة الأردن في المؤتمر.



وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار باكو حيدر علييف الدولي، الثقافة الأذربيجاني عادل كريملي، والسفير الأذربيجاني في عمان إيلدار سليموف، وسفير الأردن في أذربيجان عمر النهار. --(بترا)