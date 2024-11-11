علي: إصدار تقرير الإنجاز لخطة تنفيذ قرار 1325 نهاية العام

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
هديل غبّون
عمان - قالت الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة م. مها علي، إن تقريرا لتقييم سير الإنجاز للخطة الوطنية الثانية 2022-2025 لتنفيذ قرار مجلس الأمن حول المرأة والسلام والأمن رقم 1325، سيصدر نهاية العام الحالي.
وأوضحت علي بتصريحات خاصة لـ"الغد"، أن تقرير الأمم المتحدة الأخير، بشأن تنفيذ القرار بالعالم وتسجيل بعض التراجع، قد لا ينعكس على سير الإنجاز محليا لاعتبارات تتعلق بالتقدم المحرز في أهداف القرار الأممي، مؤكدة أن التقدم متواصل بالقطاعات الأمنية والعسكرية منذ السبعينيات لدور المرأة ووصولها.
وأوضحت علي، أن اللجنة الوطنية ترصد سير الإنجاز عبر آلية متابعة وتقييم مشتركة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، لمخرجات القرار الأممي من الجهات المختلفة المعنية بتنفيذ الخطة الوطنية، عبر حزمة مؤشرات تم التوافق عليها بعدما تم الموافقة على الخطة الثانية وإقرار إطارها العام.
ونوهت، إلى أن المؤشرات ترصد سير التقدم بالمبادرات التي أدرجتها الخطة الوطنية الثانية، بالتنسيق أيضا مع اللجنة الوزارية لتمكين المرأة والحكومة واللجان المعنية بالإشراف، وكذلك الدور المتعلق بمنظمات المجتمع المدني.
وأشارت إلى أن هناك مراجعة تجري أيضا لآلية عمل تحالف 1325، وعضويته بهدف توسيع المشاركة والتمثيل فيه للمجتمع المدني وضمان تنسيق أشمل وبذل جهد أكبر، مشيرة إلى أن التحالف يضم عددا محدودا من منظمات المجتمع المدني حاليا، بما ينسجم مع محاور الخطة الوطنية الثانية.
ولفتت إلى أن التقرير السنوي سيشمل تقييما لسير الإنجاز لأكثر من مدة زمنية بسبب تأخر إطلاق بعض المبادرات خلال العام الماضي نظرا للأحداث في المنطقة.
وُصّممت الخطة الوطنية الثانية بالانسجام مع قرار مجلس الأمن 1325، والقرارات التسعة المتفرعة عنه المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن، والتي تؤكد أهمية مشاركة المرأة الفعالة ودورها في الجهود المبذولة لمنع النزاعات وحلها وإعادة البناء بعد انتهائها بما يسهم في بناء السلام وحفظه.
وتسترشد الخطة الوطنية الأردنية الثانية بمبادئ الأمن الشامل 2 والتنوع والشفافية والمساءلة واللامركزية والمواءمة مع السياق المحلي، وبيئة تمكينية تتماشى مع التزامات الأردن الوطنية والإقليمية والدولية حول حقوق الإنسان، كما تركز على الروابط الجديدة بين النوع الاجتماعي والمناخ والأمن.
وتم إعداد الخطة الوطنية الثانية من اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، بالتعاون مع اللجنة الوزارية لتمكين المرأة واللجنة التوجيهية العليا وبدعم فني من هيئة الأمم المتحدة للمرأة ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، كما شارك في إعداد الخطة الائتلاف الوطني لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325 الذي يتألف من 60 عضوا ممثلين عن الحكومة ومنظمات المجتمع المدني وقطاع الأمن والشركاء الدوليين.
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