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علي: إصدار تقرير الإنجاز لخطة تنفيذ قرار 1325 نهاية العام

11/11/2024 2:38:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هديل غبّون






عمان - قالت الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة م. مها علي، إن تقريرا لتقييم سير الإنجاز للخطة الوطنية الثانية 2022-2025 لتنفيذ قرار مجلس الأمن حول المرأة والسلام والأمن رقم 1325، سيصدر نهاية العام الحالي.
وأوضحت علي بتصريحات خاصة لـ"الغد"، أن تقرير الأمم المتحدة الأخير، بشأن تنفيذ القرار بالعالم وتسجيل بعض التراجع، قد لا ينعكس على سير الإنجاز محليا لاعتبارات تتعلق بالتقدم المحرز في أهداف القرار الأممي، مؤكدة أن التقدم متواصل بالقطاعات الأمنية والعسكرية منذ السبعينيات لدور المرأة ووصولها.
وأوضحت علي، أن اللجنة الوطنية ترصد سير الإنجاز عبر آلية متابعة وتقييم مشتركة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، لمخرجات القرار الأممي من الجهات المختلفة المعنية بتنفيذ الخطة الوطنية، عبر حزمة مؤشرات تم التوافق عليها بعدما تم الموافقة على الخطة الثانية وإقرار إطارها العام.
ونوهت، إلى أن المؤشرات ترصد سير التقدم بالمبادرات التي أدرجتها الخطة الوطنية الثانية، بالتنسيق أيضا مع اللجنة الوزارية لتمكين المرأة والحكومة واللجان المعنية بالإشراف، وكذلك الدور المتعلق بمنظمات المجتمع المدني.
وأشارت إلى أن هناك مراجعة تجري أيضا لآلية عمل تحالف 1325، وعضويته بهدف توسيع المشاركة والتمثيل فيه للمجتمع المدني وضمان تنسيق أشمل وبذل جهد أكبر، مشيرة إلى أن التحالف يضم عددا محدودا من منظمات المجتمع المدني حاليا، بما ينسجم مع محاور الخطة الوطنية الثانية.
ولفتت إلى أن التقرير السنوي سيشمل تقييما لسير الإنجاز لأكثر من مدة زمنية بسبب تأخر إطلاق بعض المبادرات خلال العام الماضي نظرا للأحداث في المنطقة.
وُصّممت الخطة الوطنية الثانية بالانسجام مع قرار مجلس الأمن 1325، والقرارات التسعة المتفرعة عنه المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن، والتي تؤكد أهمية مشاركة المرأة الفعالة ودورها في الجهود المبذولة لمنع النزاعات وحلها وإعادة البناء بعد انتهائها بما يسهم في بناء السلام وحفظه.
وتسترشد الخطة الوطنية الأردنية الثانية بمبادئ الأمن الشامل 2 والتنوع والشفافية والمساءلة واللامركزية والمواءمة مع السياق المحلي، وبيئة تمكينية تتماشى مع التزامات الأردن الوطنية والإقليمية والدولية حول حقوق الإنسان، كما تركز على الروابط الجديدة بين النوع الاجتماعي والمناخ والأمن.
وتم إعداد الخطة الوطنية الثانية من اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، بالتعاون مع اللجنة الوزارية لتمكين المرأة واللجنة التوجيهية العليا وبدعم فني من هيئة الأمم المتحدة للمرأة ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، كما شارك في إعداد الخطة الائتلاف الوطني لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325 الذي يتألف من 60 عضوا ممثلين عن الحكومة ومنظمات المجتمع المدني وقطاع الأمن والشركاء الدوليين.

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