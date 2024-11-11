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انطلاق مؤتمر الهندسة الأردني الدولي

11/11/2024 2:38:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد الكيالي






عمان – تنطلق اليوم أعمال مؤتمر الهندسة المدنية الأردني الدولي الـ9 بعنوان "نحو المنعة والاستدامة في الهندسة المدنية"، بتنظيم من شعبة الهندسة المدنية في نقابة المهندسين، وبرعاية من وزير الأشغال العامة والاسكان المهندس ماهر أبو السمن، ويستمر ليومين.
وفي مؤتمر صحفي للإعلان عن فعاليات المؤتمر، قال نائب نقيب المهندسين فوزي مسعد، إن المؤتمر سيبحث قضايا تهم الهندسة المدنية على نحو عام والمهندسين الأردنيين، ضمن 24 ورقة عمل، مبينا أنه سيجير التركيز على موضوعات المنعة والاستدامة في ظل عالم متغير، لفتح المجالات أمام المهندسين واطلاعهم على كل ما هو جديد.
ولفت إلى أن جلسات المؤتمر جميعها ستكون على ارتباط بالتطورات التكنولوجية في مجالات الهندسة المدنية، مبينا أن محاور المؤتمر ستتطرق للهندسة الإنشائية والزلازل والمواد المبتكرة للبناء المستدام، والهندسة الجيوتقنية، والبناء وادارة المخاطر، وهندسة النقل والتخطيط الحضري وادارة الموارد المائية والهندسة البيئية.
عضو مجلس النقابة رئيس الشعبة د. بشار الطراونة، بين أن عدد المنتسبين للشعبة تجاوز 60 الف مهندس ومهندسة، ما يضع مجلسها أمام مسؤوليات كبيرة، مشددا على أن المؤتمر جاء ضمن خطة عمل المجلس للأعوام 2022 - 2025.
من جانبه، قال رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر د. أنيس شطناوي، إن المؤتمر يهدف إلى استكشاف آخر التطورات والاتجاهات في الهندسة الإنشائية والمواد المستدامة وتطبيقاتها في الهندسة والبناء، ويوفر فرصة للتواصل مع الخبراء الأكاديميين والمهنيين من مختلف البلدان والخلفيات وتبادل الأفكار ووجهات النظر والخبرات العلمية والعملية في الهندسة المدنية.

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