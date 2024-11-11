انطلاق مؤتمر الهندسة الأردني الدولي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
محمد الكيالي
عمان – تنطلق اليوم أعمال مؤتمر الهندسة المدنية الأردني الدولي الـ9 بعنوان "نحو المنعة والاستدامة في الهندسة المدنية"، بتنظيم من شعبة الهندسة المدنية في نقابة المهندسين، وبرعاية من وزير
الأشغال العامة والاسكان المهندس ماهر أبو السمن، ويستمر ليومين.
وفي مؤتمر صحفي للإعلان عن فعاليات المؤتمر، قال نائب نقيب المهندسين فوزي مسعد، إن المؤتمر سيبحث قضايا تهم الهندسة المدنية على نحو عام والمهندسين الأردنيين، ضمن 24 ورقة عمل، مبينا أنه سيجير التركيز على موضوعات المنعة والاستدامة في ظل عالم متغير، لفتح المجالات أمام المهندسين واطلاعهم على كل ما هو جديد.
ولفت إلى أن جلسات المؤتمر جميعها ستكون على ارتباط بالتطورات التكنولوجية في مجالات الهندسة المدنية، مبينا أن محاور المؤتمر ستتطرق للهندسة الإنشائية والزلازل والمواد المبتكرة للبناء المستدام، والهندسة الجيوتقنية، والبناء وادارة المخاطر، وهندسة النقل والتخطيط الحضري وادارة الموارد المائية والهندسة البيئية.
عضو مجلس النقابة رئيس الشعبة د. بشار الطراونة، بين أن عدد المنتسبين للشعبة تجاوز 60 الف مهندس ومهندسة، ما يضع مجلسها أمام مسؤوليات كبيرة، مشددا على أن المؤتمر جاء ضمن خطة عمل المجلس للأعوام 2022 - 2025.
من جانبه، قال رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر د. أنيس شطناوي، إن المؤتمر يهدف إلى استكشاف آخر التطورات والاتجاهات في الهندسة الإنشائية والمواد المستدامة وتطبيقاتها في الهندسة والبناء، ويوفر فرصة للتواصل مع الخبراء الأكاديميين والمهنيين من مختلف البلدان والخلفيات وتبادل الأفكار ووجهات النظر والخبرات العلمية والعملية في الهندسة المدنية.
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