النفايات الصلبة.. مشروع لتخفيف %12 من انبعاثات الدفيئة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
فرح عطيات
الشوبك – يفتح مشروع التخفيف من آثار تغير المُناخ عبر إدارة النفايات الصلبة في الأردن بادرة أمل جديدة للتخفيف من نسب المخلفات بما مقداره 12 % من مسببات انبعاثات غازات الدفيئة في المملكة.
والمشروع، الذي ينفذ بتكلفة تزيد على أكثر من خمسة ملايين دولار، وبمنحة من الحكومة الكندية، يهدف إلى تقليل التعرض للعوامل المساهمة في تغير المناخ في عدة مناطق مستهدفة، من خلال تحسين إدارة النفايات الصلبة في البلديات المحلية، وتوفير فرص متكافئة للنساء والشباب للوصول إلى فرص ريادية في قطاع المخلفات، والاقتصاد الأخضر.
وتمر هذه المخلفات بأكثر من ثلاث مراحل، تبدأ بعملية الفرز في مخازن مخصصة لهذه الغاية، بحيث يتم فصل المواد البلاستيكية والمعدنية والكرتونية بعضها عن بعض، قبيل الدخول في عملية تجهيزها لإعادة التدوير.
ومن المتوقع أن يستفيد من المشروع، المنفذ من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية، وسلطة إقليم البتراء التنموي والسياحي، ومجلس الخدمات المشتركة لمحافظة معان، وبلديات إيل، والأشعري، والشوبك 86970 مواطنًا أردنيًا بشكل غير مباشر، نصفهم من النساء.
وتبلغ الطاقة الاستيعابية اليومية للمشروع 25 طنا، ومن المقدر أن يحقق نحو 15 ألف دينار كأرباح شهرية تعود بالنفع على أبناء المجتمع المحلي، وفق ما أكده مدير برنامج إدارة النفايات في برنامج الأمم المتحدة الانمائي مراد الشيشاني خلال جولة ميدانية نظمها البرنامج الإنمائي لوفد إعلامي للاطلاع على إنجازات المشروع، بالتزامن مع الاحتفال بيوم الأمم المتحدة العالمي.
وقال الشيشاني إن كل ما يفرز من معادن سيورد إلى المصانع المتخصصة بهذه المواد في الأردن، في حين أن الورق والكرتون الذي يجهز للتدوير وعلى طريقة الكبس، تقوم مصانع الكرتون في المملكة بشراء الطن منه بنحو ثمانين دينارا لإعادة تدويره، وأما البلاستيك وبعد عملية جرشه وتحويله إلى خطوط بلاستيكية رفيعة، فإن سعر الطن منه يصل لحوالي 800 دينار.
وعبر المشروع سيجري تمكين 100 فرد من المجتمع، بمن في ذلك النساء والشباب، لإنشاء مشاريع ريادية من خلال الجمعيات المحلية، ما يعزز مشاركة المرأة ويمكّنها من ممارسات مستدامة في مجالي إدارة النفايات والاقتصاد الدائري، وفق تفاصيل المشروع.
وينتج الأردن نحو ثلاثة ملايين طن من النفايات سنوياً، والتي ينبعث منها ما نسبته 12 % من انبعاثات غازات الدفيئة، وفق ما أكدته الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن رندا أبو الحسن.
ولفتت أبو الحسن، خلال الجولة، إلى أن الـ"مشروع يهدف إلى خفض الضغط الذي تتعرض له مكبات المخلفات في المملكة، وكلها جميعاً تصب في تحقيق التزامات الأردن البيئية".
ويعكس هذا المشروع قيم التعاون الدولي والشراكات الداعمة للإستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، ومواجهة التحديات التي يواجهها قطاع إدارة النفايات الصلبة في الأردن، وبالأخص رفع الكفاءة التشغيلية للبلديات ومجالس الخدمات المشتركة، وفق أبو الحسن.
ويسعى المشروع الى تأهيل محطة نقل النفايات الحالية في الشوبك، التي تستخدم حاليًا فقط من قبل بلدية الشوبك الجديدة.
وتضطر البلديات الأخرى المستهدفة إلى نقل النفايات إلى مكب معان على مسافة 40 كيلومترًا مقارنةً بحوالي 15 كيلومترًا للوصول إلى محطة النقل الجديدة في الشوبك.
بدورها أكدت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الأردن شيري أندرسون أن "التواجد في الميدان مع المجتمع، ومن خلال إحياء الشراكة مع الكيانات الأممية والحكومات يأتي احتفالنا بمرور 79 عاماً على ذكرى تأسيس الأمم المتحدة".
ويساهم المشروع في تقليل انبعاثات الكربون واستخدام المكبات في جنوب الأردن من خلال تحسين البنية التحتية لإدارة النفايات، بما في ذلك إنشاء مرفق جديد لاستعادة المواد، لإعادة التدوير والفرز اليدوي والميكانيكي والآلي، وفق رئيسة مجلس خدمات الشوبك م. نجلاء المحاميد.
ومن وجهة نظرها فإن "المشروع سعى إلى كسر ثقافة العيب في منطقة الشوبك، بحيث عمل على جذب أبناء المجتمع المحلي على العمل في جمع وفرز النفايات وتدويرها"، مع تحسين مسارات جمع النفايات في تقليل انبعاثات الكربون الناتجة عن نقل النفايات.
كما سيتم إنشاء مرفق لاستعادة المواد، حيث سيتم تصنيع السماد بمعالجة النفايات العضوية، وإعادة تدوير مواد أخرى مثل البلاستيك، وبيعها.
بالإضافة إلى ذلك، يهدف المشروع إلى خلق فرص كسب العيش للمجتمع المحلي، مع التركيز بشكل خاص على النساء والشباب، من خلال تمكينهم من إنشاء مشاريع خضراء في إدارة النفايات الصلبة.
وفي نهاية الجولة تم الاطلاع على مشروع الصوف والغزل الذي تعمل فيه سيدات من أبناء المجتمع المحلي في الشوبك، ومن خلال جمعية الجوهرة الخيرية، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
MENAFN11112024000072011014ID1108873482