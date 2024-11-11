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النفايات الصلبة.. مشروع لتخفيف %12 من انبعاثات الدفيئة

11/11/2024 2:38:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
فرح عطيات






الشوبك – يفتح مشروع التخفيف من آثار تغير المُناخ عبر إدارة النفايات الصلبة في الأردن بادرة أمل جديدة للتخفيف من نسب المخلفات بما مقداره 12 % من مسببات انبعاثات غازات الدفيئة في المملكة.
والمشروع، الذي ينفذ بتكلفة تزيد على أكثر من خمسة ملايين دولار، وبمنحة من الحكومة الكندية، يهدف إلى تقليل التعرض للعوامل المساهمة في تغير المناخ في عدة مناطق مستهدفة، من خلال تحسين إدارة النفايات الصلبة في البلديات المحلية، وتوفير فرص متكافئة للنساء والشباب للوصول إلى فرص ريادية في قطاع المخلفات، والاقتصاد الأخضر.
وتمر هذه المخلفات بأكثر من ثلاث مراحل، تبدأ بعملية الفرز في مخازن مخصصة لهذه الغاية، بحيث يتم فصل المواد البلاستيكية والمعدنية والكرتونية بعضها عن بعض، قبيل الدخول في عملية تجهيزها لإعادة التدوير.
ومن المتوقع أن يستفيد من المشروع، المنفذ من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية، وسلطة إقليم البتراء التنموي والسياحي، ومجلس الخدمات المشتركة لمحافظة معان، وبلديات إيل، والأشعري، والشوبك 86970 مواطنًا أردنيًا بشكل غير مباشر، نصفهم من النساء.
وتبلغ الطاقة الاستيعابية اليومية للمشروع 25 طنا، ومن المقدر أن يحقق نحو 15 ألف دينار كأرباح شهرية تعود بالنفع على أبناء المجتمع المحلي، وفق ما أكده مدير برنامج إدارة النفايات في برنامج الأمم المتحدة الانمائي مراد الشيشاني خلال جولة ميدانية نظمها البرنامج الإنمائي لوفد إعلامي للاطلاع على إنجازات المشروع، بالتزامن مع الاحتفال بيوم الأمم المتحدة العالمي.
وقال الشيشاني إن كل ما يفرز من معادن سيورد إلى المصانع المتخصصة بهذه المواد في الأردن، في حين أن الورق والكرتون الذي يجهز للتدوير وعلى طريقة الكبس، تقوم مصانع الكرتون في المملكة بشراء الطن منه بنحو ثمانين دينارا لإعادة تدويره، وأما البلاستيك وبعد عملية جرشه وتحويله إلى خطوط بلاستيكية رفيعة، فإن سعر الطن منه يصل لحوالي 800 دينار.
وعبر المشروع سيجري تمكين 100 فرد من المجتمع، بمن في ذلك النساء والشباب، لإنشاء مشاريع ريادية من خلال الجمعيات المحلية، ما يعزز مشاركة المرأة ويمكّنها من ممارسات مستدامة في مجالي إدارة النفايات والاقتصاد الدائري، وفق تفاصيل المشروع.
وينتج الأردن نحو ثلاثة ملايين طن من النفايات سنوياً، والتي ينبعث منها ما نسبته 12 % من انبعاثات غازات الدفيئة، وفق ما أكدته الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن رندا أبو الحسن.
ولفتت أبو الحسن، خلال الجولة، إلى أن الـ"مشروع يهدف إلى خفض الضغط الذي تتعرض له مكبات المخلفات في المملكة، وكلها جميعاً تصب في تحقيق التزامات الأردن البيئية".
ويعكس هذا المشروع قيم التعاون الدولي والشراكات الداعمة للإستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، ومواجهة التحديات التي يواجهها قطاع إدارة النفايات الصلبة في الأردن، وبالأخص رفع الكفاءة التشغيلية للبلديات ومجالس الخدمات المشتركة، وفق أبو الحسن.
ويسعى المشروع الى تأهيل محطة نقل النفايات الحالية في الشوبك، التي تستخدم حاليًا فقط من قبل بلدية الشوبك الجديدة.
وتضطر البلديات الأخرى المستهدفة إلى نقل النفايات إلى مكب معان على مسافة 40 كيلومترًا مقارنةً بحوالي 15 كيلومترًا للوصول إلى محطة النقل الجديدة في الشوبك.
بدورها أكدت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الأردن شيري أندرسون أن "التواجد في الميدان مع المجتمع، ومن خلال إحياء الشراكة مع الكيانات الأممية والحكومات يأتي احتفالنا بمرور 79 عاماً على ذكرى تأسيس الأمم المتحدة".
ويساهم المشروع في تقليل انبعاثات الكربون واستخدام المكبات في جنوب الأردن من خلال تحسين البنية التحتية لإدارة النفايات، بما في ذلك إنشاء مرفق جديد لاستعادة المواد، لإعادة التدوير والفرز اليدوي والميكانيكي والآلي، وفق رئيسة مجلس خدمات الشوبك م. نجلاء المحاميد.
ومن وجهة نظرها فإن "المشروع سعى إلى كسر ثقافة العيب في منطقة الشوبك، بحيث عمل على جذب أبناء المجتمع المحلي على العمل في جمع وفرز النفايات وتدويرها"، مع تحسين مسارات جمع النفايات في تقليل انبعاثات الكربون الناتجة عن نقل النفايات.
كما سيتم إنشاء مرفق لاستعادة المواد، حيث سيتم تصنيع السماد بمعالجة النفايات العضوية، وإعادة تدوير مواد أخرى مثل البلاستيك، وبيعها.
بالإضافة إلى ذلك، يهدف المشروع إلى خلق فرص كسب العيش للمجتمع المحلي، مع التركيز بشكل خاص على النساء والشباب، من خلال تمكينهم من إنشاء مشاريع خضراء في إدارة النفايات الصلبة.
وفي نهاية الجولة تم الاطلاع على مشروع الصوف والغزل الذي تعمل فيه سيدات من أبناء المجتمع المحلي في الشوبك، ومن خلال جمعية الجوهرة الخيرية، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

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