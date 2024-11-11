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الأميرة بسمة: المرأة الأردنية أثبتت حضورها ودورها القوي بمختلف القطاعات

11/11/2024 2:38:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- رعت سمو الأميرة بسمة بنت علي، رئيس مجلس أمناء الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية، أمس، حفل تخريج المشاركات ببرنامج إعداد القيادات النسائية الأردنية الذي نظمه الصندوق بالشراكة مع مركز إعداد القيادات الشبابية- وزارة الشباب.
ويشارك في البرنامج الذي جاء بالتعاون مع جامعات آل البيت، الحسين بن طلال، الإسراء، 85 مشاركة من سيدات البادية الأردنية.
وحضر الحفل وزير الشباب يزن الشديفات، ومدير الصندوق جمال طراد الفايز، وأمين عام الوزارة حسين الجبور، والنائب مي الزيادنة.
وخلال كلمتها عبرت الأميرة بسمة، عن فخرها وسرورها بأن تكون حاضرة حفل تخريج دورة تمكين القيادات النسائية في البادية الأردنية من قطاع الأعمال الخيرية والتطوعية.
واستهلت سموها، حديثها بالإشارة إلى تأكيدات جلالة الملك عبدالله الثاني التي أوردها بكتاب التكليف السامي للحكومة، والذي جاء فيه "لقد أثبتت المرأة الأردنية حضورها ودورها القوي في مختلف القطاعات، مما يتطلب مواصلة دعمها وتمكينها لتعزيز انخراطها في سوق العمل، وذلك بإزالة العقبات التي تحول دون مشاركتها الفاعلة، بما يكفل رفع مستوى مساهمتها في الاقتصاد الوطني، وعلى الحكومة أن تنهض بمسؤولياتها تجاه شباب الوطن وشاباته، وأن تسخر طاقاتهم في البناء والتطوير، وأن تعمل على تعزيز دور المراكز الشبابية والريادية".
وأوضحت سموها "أن البرنامج يهدف لتعزيز الصفات والمهارات القيادية والتفكير القيادي والسلوك الإيجابي لكل واحدة منكن، وأن اختيار المشاركات فيه ممن يتمتعن بصفات قيادية ولدورهن وتأثيرهن في مجال عملكن التطوعي والخيري".
وأكدت سموها أهمية استمرارية التعلم والتعليم، إذ إن تطوير الذات والسعي نحو تحقيق الطموحات، يساعد في اكتساب الخبرة والثقة والرضا عن النفس، عبر اكتساب أو تطوير مهارة، أو رياضة، أو لغة أو تعلم تقنيات جديدة.
من جانبه أكد الشديفات أهمية تمكين الشابات وتعزيز مشاركتهن في مختلف مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مبينا أن الحديث عن المرأة الأردنية هو حديث عن مسيرة عطاء ومنجزات قدمتها المرأة الأردنية في مختلف القطاعات عبر المئوية الأولى لتأسيس الدولة الأردنية، وما حققته الأردنيات من مستويات متقدمة في مجال التمكين والمشاركة في بناء الأردن.
وأضاف الشديفات أن الوزارة لديها خطة طموحة في إطار بناء وتطوير مهارات الشابات وتعزيز مساهمتهن في وضع الخطط والبرامج التي تتناسب واحتياجاتهن وتطلعاتهن، وتعزيز مشاركتهن في الحياة العامة، وتوفير البيئة الصديقة الآمنة والداعمة ترجمة للتوجيهات الملكية السامية في دعم وتمكين المرأة.
وقال الفايز إن الدورة تأتي في إطار سعي الصندوق لتزويد القيادات النسوية بالمعلومات والمعارف والمهارات القيادية، لتمكينهن من ممارسة أدوار قيادية تؤهلهن لتحقيق أهدافهن والمشاركة الفاعلة في نهضة وتطوير المجتمعات على الصعيد المهني والشخصي.
وشدد الفايز على أن الصندوق يسعى إلى تحقيق أهدافه وتطلعاته التنموية من خلال التشبيك والتعاون مع المؤسسات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية، وتنفيذ برامج مشتركة لتدريب وتأهيل وتمكين أبناء البادية الأردنية.
وألقت النائب مي زيادنة كلمة الخريجات التي أكدت عبرها أهمية البرنامج وما اكتسبته المشاركات من مهارات قيادية ومحاور ساهمت في إثراء خبرات المشاركات ووفرت الفرصة المثلى لخوض مجموعة من التجارب والخبرات، وزيادة الوعي والتحفيز الذاتي وآليات التخطيط الشخصي وتحديد الأهداف وتزويد المشاركات بالمعارف والمهارات القيادية العملية وتوجيه المشاركات نحو السلوك الإيجابي والتفكير القيادي لتمكينها من لعب أدوار قيادية تؤهلها من تحقيق أهدافها والمشاركة الفاعلة في نهضة وتطوير المجتمع على الصعيد المهني والشخصي.
ويهدف البرنامج الذي تم تنفيذه على مدار 3 أشهر إلى تزويد القيادات النسوية بالمعلومات والمعارف والمهارات القيادية، لتمكينهن من لعب أدوار قيادية تؤهلهن لتحقيق أهدافهن والمشاركة الفاعلة في نهضة وتطوير المجتمعات على الصعيد المهني والشخصي، حيث تضمن البرنامج سلسلة تدريبات حول القيادة الفاعلة، إعداد وتأهيل المرأة القيادية، تعزيز التفكير القيادي والسمات القيادية وإدارة الذات وعرض تجارب ونماذج لقيادات نسوية في قيادة المؤسسات.-(بترا)

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