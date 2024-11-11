الأميرة بسمة: المرأة الأردنية أثبتت حضورها ودورها القوي بمختلف القطاعات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- رعت سمو الأميرة بسمة بنت علي، رئيس مجلس أمناء الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية، أمس، حفل تخريج المشاركات ببرنامج إعداد القيادات النسائية الأردنية الذي نظمه الصندوق بالشراكة مع مركز إعداد القيادات الشبابية- وزارة الشباب.
ويشارك في البرنامج الذي جاء بالتعاون مع جامعات آل البيت، الحسين بن طلال، الإسراء، 85 مشاركة من سيدات البادية الأردنية.
وحضر الحفل وزير
الشباب يزن الشديفات، ومدير الصندوق جمال طراد الفايز، وأمين عام الوزارة حسين الجبور، والنائب مي الزيادنة.
وخلال كلمتها عبرت الأميرة بسمة، عن فخرها وسرورها بأن تكون حاضرة حفل تخريج دورة تمكين القيادات النسائية في البادية الأردنية من قطاع الأعمال الخيرية والتطوعية.
واستهلت سموها، حديثها بالإشارة إلى تأكيدات جلالة الملك عبدالله الثاني التي أوردها بكتاب التكليف السامي للحكومة، والذي جاء فيه "لقد أثبتت المرأة الأردنية حضورها ودورها القوي في مختلف القطاعات، مما يتطلب مواصلة دعمها وتمكينها لتعزيز انخراطها في سوق العمل، وذلك بإزالة العقبات التي تحول دون مشاركتها الفاعلة، بما يكفل رفع مستوى مساهمتها في الاقتصاد الوطني، وعلى الحكومة أن تنهض بمسؤولياتها تجاه شباب الوطن وشاباته، وأن تسخر طاقاتهم في البناء والتطوير، وأن تعمل على تعزيز دور المراكز الشبابية والريادية".
وأوضحت سموها "أن البرنامج يهدف لتعزيز الصفات والمهارات القيادية والتفكير القيادي والسلوك الإيجابي لكل واحدة منكن، وأن اختيار المشاركات فيه ممن يتمتعن بصفات قيادية ولدورهن وتأثيرهن في مجال عملكن التطوعي والخيري".
وأكدت سموها أهمية استمرارية التعلم والتعليم، إذ إن تطوير الذات والسعي نحو تحقيق الطموحات، يساعد في اكتساب الخبرة والثقة والرضا عن النفس، عبر اكتساب أو تطوير مهارة، أو رياضة، أو لغة أو تعلم تقنيات جديدة.
من جانبه أكد الشديفات أهمية تمكين الشابات وتعزيز مشاركتهن في مختلف مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مبينا أن الحديث عن المرأة الأردنية هو حديث عن مسيرة عطاء ومنجزات قدمتها المرأة الأردنية في مختلف القطاعات عبر المئوية الأولى لتأسيس الدولة الأردنية، وما حققته الأردنيات من مستويات متقدمة في مجال التمكين والمشاركة في بناء الأردن.
وأضاف الشديفات أن الوزارة لديها خطة طموحة في إطار بناء وتطوير مهارات الشابات وتعزيز مساهمتهن في وضع الخطط والبرامج التي تتناسب واحتياجاتهن وتطلعاتهن، وتعزيز مشاركتهن في الحياة العامة، وتوفير البيئة الصديقة الآمنة والداعمة ترجمة للتوجيهات الملكية السامية في دعم وتمكين المرأة.
وقال الفايز إن الدورة تأتي في إطار سعي الصندوق لتزويد القيادات النسوية بالمعلومات والمعارف والمهارات القيادية، لتمكينهن من ممارسة أدوار قيادية تؤهلهن لتحقيق أهدافهن والمشاركة الفاعلة في نهضة وتطوير المجتمعات على الصعيد المهني والشخصي.
وشدد الفايز على أن الصندوق يسعى إلى تحقيق أهدافه وتطلعاته التنموية من خلال التشبيك والتعاون مع المؤسسات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية، وتنفيذ برامج مشتركة لتدريب وتأهيل وتمكين أبناء البادية الأردنية.
وألقت النائب مي زيادنة كلمة الخريجات التي أكدت عبرها أهمية البرنامج وما اكتسبته المشاركات من مهارات قيادية ومحاور ساهمت في إثراء خبرات المشاركات ووفرت الفرصة المثلى لخوض مجموعة من التجارب والخبرات، وزيادة الوعي والتحفيز الذاتي وآليات التخطيط الشخصي وتحديد الأهداف وتزويد المشاركات بالمعارف والمهارات القيادية العملية وتوجيه المشاركات نحو السلوك الإيجابي والتفكير القيادي لتمكينها من لعب أدوار قيادية تؤهلها من تحقيق أهدافها والمشاركة الفاعلة في نهضة وتطوير المجتمع على الصعيد المهني والشخصي.
ويهدف البرنامج الذي تم تنفيذه على مدار 3 أشهر إلى تزويد القيادات النسوية بالمعلومات والمعارف والمهارات القيادية، لتمكينهن من لعب أدوار قيادية تؤهلهن لتحقيق أهدافهن والمشاركة الفاعلة في نهضة وتطوير المجتمعات على الصعيد المهني والشخصي، حيث تضمن البرنامج سلسلة تدريبات حول القيادة الفاعلة، إعداد وتأهيل المرأة القيادية، تعزيز التفكير القيادي والسمات القيادية وإدارة الذات وعرض تجارب ونماذج لقيادات نسوية في قيادة المؤسسات.-(بترا)
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