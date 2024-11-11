2.4 مليون دينار مستحقات ورديات لطلبة المنح الجامعية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان-الغد- أكدت وزارة التعليم
العالي والبحث العلمي أنها ستقوم بصرف المستحقات والرديات المالية للطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على منح جزئية أو قروض من صندوق دعم الطالب للعام الجامعي
2023 - 2024، وقيمتها 2.4 مليون دينار
وقالت الوزارة إن المستحقات ستشمل الطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على قروض بواقع (45) ساعة معتمدة، وسددوا رسوم الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023-2024 نقداً في كل من جامعة
الطفيلة التقنية، وجامعة العلوم والتكنولوجيا، وجامعة مؤتة، والجامعة الهاشمية.
كما ستصرف الذين تم ترشيحهم للحصول على منح جزئية لمرحلة البكالوريوس بواقع (45) ساعة معتمدة، وسددوا رسوم الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023-2024 نقداً في كل من جامعة الطفيلة التقنية، وجامعة العلوم والتكنولوجيا، والجامعة الهاشمية.
وستصرف أيضا للطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على منح جزئية لمرحلة الدبلوم المتوسط بواقع (45) ساعة معتمدة، وسددوا رسوم الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023-2024 نقداً في كل من جامعة الطفيلة التقنية (كلية الطفيلة)، وجامعة البلقاء التطبيقية في كليات (معان الجامعية، أكاديمية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للحماية المدنية، إربد الجامعية، الحصن الجامعية، الشوبك الجامعية، الزرقاء الجامعية، الهندسة التكنولوجية/ بوليتيكنيك، الكرك الجامعية، العقبة الجامعية).
كما ستصرف المستحقات للطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على منح جزئية أو قروض لمرحلة البكالوريوس بواقع (45) ساعة معتمدة، وسددوا رسوم الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023 - 2024 في جامعة البلقاء التطبيقية في كليات (إربد الجامعية، عجلون الجامعية، الحصن الجامعية، الهندسة التكنولوجية/البوليتيكنيك، الأميرة رحمة الجامعية، الأميرة عالية الجامعية، الشوبك الجامعية، العقبة الجامعية، عمان الجامعية، معان الجامعية).
وأوضحت أنها ستصرف رسوم ومخصصات الفصل الثاني من العام الجامعي 2023-2024 للطلبة الجدد الحاصلين على منح الوسط والشمال في جامعة البلقاء التطبيقية في كليات (العقبة الجامعية، الشوبك الجامعية).
وبينت الوزارة أنه يمكن للطلبة استلام مستحقاتهم المالية باستخدام البطاقة الجامعية أو من خلال بطاقة الأحوال المدنية من فروع بنك القاهرة عمان، وذلك اعتباراً من يوم الأحد 17 -11- 2024، كما ستقوم الوزارة تباعاً بالإعلان عن صرف باقي مستحقات الطلبة عند الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بها.
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