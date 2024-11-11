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تقرير: الأونروا في الأردن يواجه بيئة تشغيلية معقدة بسبب تجميد تمويله

11/11/2024 2:38:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
سماح بيبرس






عمان- أكد تقرير حديث صادر عن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، أنه وخلال النصف الأول من العام الحالي، واجه مكتب الوكالة في الأردن بيئة تشغيلية معقدة، بسبب تجميد تمويله في الأشهر الماضية.
وبين التقرير أن هذا الوضع التمويلي أثر على قدرة المكتب في تأمين المساعدات وتجديد الإمدادات الحيوية، والتي جرى التنازل عن بعضها لدعم الجهود الإنسانية في غزة.
وجاء التقرير ليغطي التقدم الذي أحرزته "الأونروا" بتنفيذ التدخلات الإنسانية بموجب نداء الطوارئ لسورية ولبنان والأردن في النصف الأول من العام الحالي، الذي أطلق لتلبية الاحتياجات الحرجة للاجئين الفلسطينيين المتضررين من الصراع الطويل الأمد في سورية، بما في ذلك اللاجئون الفلسطينيون من سورية؛ النازحون إلى الأردن ولبنان، والأكثر ضعفاً في لبنان.
وذكر التقرير أنّه وحتى حزيران (يونيو) الماضي، أكدت "الأونروا" أنه لم يجر استلام سوى 7.4 مليون دولار من أصل 24.5 مليون دولار، المطلوبة للاستجابة الطارئة للأردن العام الحالي، وهذا النقص في التمويل أثر بشكل خاص على اللاجئين الفلسطينيين من سورية المعرضين للخطر، إذ يواجه العديد منهم البطالة وقضايا الوضع القانوني، والوصول المحدود للخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية.
وفي خضم هذه التحديات، حافظت "الأونروا" على الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين من سورية، برغم وجود فجوات بتقديم الخدمات، ومددت المساعدات النقدية الطارئة لجميع اللاجئين الفلسطينيين من سورية وعددهم 20,442، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر ضعفاً؛ ومع ذلك، وبسبب نقص الأموال، فإن 5,311 أسرة من أسرهم معرضة لخطر عدم تلبية احتياجاتها الشتوية للعام الثاني، لكن جرى الحفاظ على خدماتهم الصحية، إذ قدمت 9,012 استشارة رعاية صحية أولية لهم، بالإضافة للإعانات المستمرة، والرعاية الصحية الثانوية والثالثية.
كما واصلت مدارس "الأونروا" تقديم التعليم لـ901 طالب فلسطيني من سورية و122 لاجئا سوريا خلال العام الدراسي الحالي، وفي حين جرى الحفاظ على هذه الخدمات، فإن نقص الأموال منع توظيف معلمين جدد للاحتياجات التعليمية الخاصة، ما أثر على الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، وقوض قدرة الوكالة على توفير تعليم جيد وعادل وشامل.
كما لم تؤمن الأموال لإعادة تأهيل 12 مدرسة متهالكة تابعة لـ"الأونروا" إلا في حزيران (يونيو)، وهي خطوة حاسمة لضمان بيئة تعليمية مناسبة للطلبة، مع التخطيط للانتهاء بحلول العام الحالي.
وبرغم الحاجة الملحة، لم تؤمن أي أموال لـ: (أ) الإصلاحات الأساسية للمنشآت الأخرى، بما فيها المراكز الصحية والمباني الإدارية؛ و(ب) عمال الصرف الصحي الإضافيون، للحفاظ على خدمات إزالة النفايات الصلبة الكافية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين العشرة، ما أثر سلبًا على الصحة البيئية.
وفي النصف الأول من العام، استمر تعزيز خدمات الحماية عن طريق الأنشطة المجتمعية وتدريب الموظفين؛ ومع ذلك، أدت فجوات تمويل التقييم البيئي للحد من مبادرات الحماية الأوسع نطاقاً، فضلاً عن التدريب الأمني للموظفين.
وذكر التقرير، أنه وبالإضافة للحفاظ على عملياته في الأردن، دعم المكتب على نحو نشط الاستجابة الإنسانية للوكالة بغزة.
وبالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وبرنامج الغذاء العالمي، انتقلت "الأونروا" من النقل الجوي في الأسابيع الأولى من الحرب على غزة، إلى استخدام شاحنات المساعدات الإنسانية، كوسيلة أكثر كفاءة للتوصيل منذ بداية العام، ونسق المكتب في الأردن إرسال 1175 شاحنة مساعدات إنسانية من "الأونروا" لغزة عبر طرق مختلفة، بما في ذلك العقبة وجسر الملك حسين.
وأشارت إلى أن التحديات المتعلقة بالموافقة على دخول شاحنات المساعدات والتأخيرات الكبيرة في التخليص الجمركي، منعت ممر الأردن من العمل بكامل طاقته.
وذكر التقرير أنّ عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى "الأونروا" في الأردن يقدّر بـ2,396,957 لاجئا، في حين أن معظمهم يحملون الجنسية الأردنية، ما يمنحهم الحقوق التي يتمتع بها المواطنون الأردنيون الآخرون، لكن نحو 181,184 لاجئا فلسطينيا فروا من غزة للأردن في العام 1967 ما يزالون بدون جنسية، توسعت حقوقهم في السنوات الأخيرة.
وقد سجلت "الأونروا" 20,442 لاجئا فلسطينيا من سورية في الأردن في الفترة المشمولة بالتقرير، بما في ذلك 523 لاجئاً يقيمون بمخيم الحديقة.
وفي ظل محدودية الوصول إلى المساعدات الإنسانية الأخرى، تظل "الأونروا" المزود الرئيس للخدمات الأساسية للاجئي فلسطين من سورية، بما في ذلك ما يتصل بالصحة والتعليم والمساعدات النقدية الطارئة وخدمات الحماية، ومن بين هؤلاء، نحو 10 % يفتقرون للوضع القانوني، بتقييد وصولهم إلى سوق العمل والخدمات المدنية والمساعدات الإنسانية.
وأكد التقرير على أنه في الوقت الذي أظهر فيه الأردن مرونة ملحوظة بالحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والنمو على مدى العقد الماضي، تأثر المشهد الاجتماعي والاقتصادي بالحرب العدوانية الإسرائيلية على غزة منذ الـ7 من تشرين الأول (أكتوبر) العام الماضي، ما أثر على السياحة والتجارة والاستثمار في البلاد، إذ قد يؤدي ذلك لتفاقم التحديات، كالاضطرابات التجارية وارتفاع تكاليف الشحن، وهذا يضاعف الضغط على ميزانية الحكومة وزيادة أسعار السلع.
وظل معدل البطالة في الربع الأول من العام مرتفعًا عند 21.4 %، على غرار سابقه، إذ كان الشباب (53.5 %) والنساء (34.7 %) الأكثر تضررًا، وبرغم عدم إصدار أي معدل رسمي جديد للفقر منذ العام 2018، يتوقع بأن تلحق الآثار الاقتصادية للصراع الإقليمي مزيدا من الضرر بالأسر الأكثر فقراً، بما في ذلك أسر اللاجئين.
ويواجه اللاجئون الذين يشكلون 12 % من إجمالي السكان في الأردن، ضعفاً خاصاً. ووفقاً لإطار تقييم الضعف التابع للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في حزيران (يونيو) العام الحالي، يعيش ثلثا اللاجئين في الأردن تحت خط الفقر العام الماضي، بزيادة قدرها 10 % منذ العام 2021.
وكشف المسح أيضاً عن تدهور ظروف السكن وارتفاع عمالة الأطفال، ما سلط الضوء على عودة ظهور أزمة إنسانية "مثيرة للقلق"، إذ يواجه اللاجئون نقاط ضعف اقتصادية ومناخية متزايدة، كالتعرض للطقس القاسي، ومن بين سكان اللاجئين الفلسطينيون من سورية الذين يعتمدون على نحو شبه كامل على "الأونروا" لتلبية احتياجاتهم الأساسية، تستمر معدلات البطالة المرتفعة وفرص توليد الدخل المحدود بتعميق مستويات الفقر.
وقد تفاقمت التحديات جراء النقص الكبير في التمويل لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية 2024-2026، التي تقودها الحكومة، وبحلول نهاية حزيران (يونيو) الماضي، لم يجر التعهد سوى بـ133 مليون دولار، ما يغطي7 % فقط من المبلغ المطلوب قدره 2 مليار دولار.
ويمثل هذا النقص التمويلي أدنى مستوى للدعم الدولي منذ بدء الخطة في العام 2015، ويهدد بتقويض عقد من التقدم بدمج اللاجئين في أنظمة الصحة والتعليم الوطنية، وبدون تمويل كاف، فإن قدرة الأردن على دعم هذه الخدمات للاجئين السوريين، بما في ذلك اللاجئون الفلسطينيون من سورية، معرضة للخطر، مع عواقب إنسانية وخيمة على اللاجئين جميعا والمجتمعات المضيفة.
وفي إطار الاستجابة لأزمة غزة والتوترات الإقليمية المتصاعدة، كانت الحكومة من أبرز المدافعين عن السلام، إذ دعت بنشاط لإنهاء الحرب على غزة، ويشمل ذلك تسهيل ممر إنساني من الأردن إلى غزة لتقديم المساعدات الإنسانية الحيوية، فضلاً عن تقديم ودعم قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تدعو لوقف فوري لإطلاق النار".
وبحسب التقرير فإنّ "الأونروا" تبقى المزود الرئيس للخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين في سورية واللاجئين الفلسطينيين من سورية واللاجئين الفلسطينيين من سورية في الأردن ولبنان، بما في ذلك المساعدات النقدية لتلبية الاحتياجات الأساسية والصحة والتعليم والحماية.
ومع ذلك، وبسبب نقص التمويل المزمن، أصبحت الوكالة أكثر إرهاقًا في قدرتها على تلبية الاحتياجات الحرجة للاجئين الفلسطينيين المتضررين من الصراع الطويل الأمد في سورية، وبحلول نهاية حزيران (يونيو) الماضي، لم تمول متطلبات "الأونروا" إلا بـ16 %، ويرجع ذلك جزئياً لتوقف التمويل على مستوى الوكالة من جهة مانحة رئيسة، مع تلقي أكثر من 65.5 مليون دولار من إجمالي المتطلبات البالغة 415.4 مليون دولار.

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