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رسائل الملك واضحة.. المنطقة لن تنعم بالسلام في ظل لجوء الاحتلال للقوة العسكرية

11/11/2024 2:38:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
زايد الدخيل






عمان- رسائل واضحة وجّهها جلالة الملك عبدالله الثاني، عبر مشاركته في القمة العربية والإسلامية غير العادية، التي استضافتها العاصمة السعودية الرياض أمس، تفيد بأن الأمن والسلام بالمنطقة العربية، لن يتحققا وفق ما يريده الاحتلال الإسرائيلي بإجراءاته أحادية الجانب، في ظل استمراره ولجوئه للقوة العسكرية، بل يتحقق عبر إيجاد تسوية سلمية نهائية للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، على أساس حل الدولتين.
كما أكدت دعوة جلالته للدول الشقيقة والصديقة، للمشاركة بإطلاق جسر إنساني لكسر الحصار المفروض على الأهل في قطاع غزة، وإيصال المساعدات الطارئة للقطاع الذي يعاني من كارثة إنسانية، رسالة سياسية ودعوة لجميع دول العالم لكسر الحصار.
ويقول الوزير الأسبق د.وائل عربيات، إن المتابع لخطابات جلالة الملك بالقمم العربية والاسلامية وفي المحافل الدولية، يلحظ أنها مكثفة ومركزة الأهداف، باتجاه اتخاذ موقف حازم لمنع تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة، والتوصل لوقف فوري لإطلاق النار، وضرورة التحرك الفوري لإنهاء العدوان، وما يسبب من قتل ودمار وتصعيد بالمنطقة.
وتابع: جلالته في خطابه أكد أن المنطقة تعيش مأساة لا يمكن السكوت عنها، وتستدعي تحركا فوريا لإنهائها ولحماية الأبرياء، كما شدد في كلمته على ما خلفته الحرب التي تشنها إسرائيل من دمار وقتل للأبرياء وخرق للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأضاف“جلالته أعاد تذكير المجتمع الدولي بأن التمادي الاسرائيلي لم يكن ليحصل لولا الصمت على ما تفعله والفشل بوقف العدوان”، مبينا ان الاولوية لدى جلالته دائما هي كسر الحصار وإنهاء الكارثة الانسانية والعمل على إيجاد“جسر إنساني” لإيصال المساعدات الطارئة إلى غزة.
وتابع: منذ بدء العدوان على قطاع غزة، عمل جلالته على بناء تحالف دولي لكسب التأييد الدولي لقضية إدخال المساعدت الإنسانية والإغاثية لغزة، وعدم جواز منعها عن أهالي القطاع، على اعتبار أن ذلك يمثل جريمة حرب، إذ وقف الأردن بقيادة جلالته، منذ بداية الحرب الهمجية التي تشنها قوات الاحتلال الصهيوني على غزة وفرض حصار فوق الحصار، وسياسة التجويع لأكثر من مليوني إنسان في القطاع، موقف متقدم الصفوف لكسر الحصار، عبر تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية التي ينادي الأردن بأهمية وصولها بشكل عاجل ومستدام للقطاع”.
من جهته، قال الوزير الأسبق مجحم الخريشا، إن الرسائل الملكية بخطاب القمة العربية الاسلامية غير العادية، شددت التأكيد على موقف الأردن الثابت والواضح، بالدعوة لإعادة إطلاق عملية سياسية، هادفة، للوصول لسلام عادل ومستدام، على أساس حل الدولتين، وإدانة الصمت الدولي على ما يحدث من جرائم في قطاع غزة، وعدوان على لبنان، والمطالبة بضرورة وقف الكارثة الإنسانية في غزة، وازدواجية المعايير بالتعامل مع هذه الأزمة، وضرورة وقف العدوان على القطاع، وإدخال المساعدات بعيدا عن أي اشتراطات، تضع أهالي القطاع تحت صلف الاحتلال.
واضاف“ يعتبر جلالته أن التصعيد بالضفة الغربية والاعتداءات على الأماكن المقدسة تقوض فرص السلام وتهدد أمن المنطقة كلها، مع تأكيد جلالته بأن السلام والاستقرار يتحقق بالمنطقة عبر انجاز حل الدولتين، كسبيل وحيد لمستقبل آمن للشرق الأوسط، ووقف سفك الدماء الذي نشهده اليوم، باعتباره نتيجة لفشل الأفق السياسي بالوصول لحل عادل لمأساة الفلسطينيين.
وتابع: رسائل جلالته واضحة للمجتمع الدولي بضرورة التأكيد على دعم سيادة لبنان وأمنه ووقف الحرب عليه، وتوفير كل ما يحتاجه الشعب اللبناني من مساعدات.
واشار في هذا الاطار، للدور الأردني، الدائم والساعي لتحقيق العدالة في منطقة تعيش تحت وقع الحروب والصراعات منذ أمد طويل، واحتواء وتحقيق التهدئة والسلام للخروج من الأزمة، وأظهرت هذه الرسائل عمق الرؤية الملكية بإستشراف الخطر المحدق في المنطقة والعالم، بعد توسعة الحرب القائمة على غزة لتمتد الى لبنان، وما سيتبع ذلك من مخاطر على الأمن والاستقرار في المنطقة، والسلم العالمي، وتكبد مزيد من سقوط الضحايا الأبرياء من المدنيين.
وأشار إلى أن دعوة جلالته لإطلاق جسر إنساني لإيصال المساعدات الطارئة إلى غزة هي تأكيد بأن الأردن يقف دائما لنصرة الفلسطينيين، حيث بدأ بنفسه مواجهة المخاطر لكسر الحصار على أهل قطاع غزة، فضلا عن المطالبة المستمرة بوقف الحرب عليهم، ورفع الظلم عنهم وعن أهل الضفة الغربية، وتلبية حقهم في الحرية، لتستعيد المنطقة أمنها، وتحقق السلام العادل الذي تستحقه.
بدوره، قال المحلل السياسي د.صدام الحجاحجة، إن جلالة الملك عبدالله الثاني يؤكد دائما أن السبيل الوحيد لتحقيق الامن والاستقرار والسلام للمنطقة هو بإيجاد أفق سياسي حقيقي لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، موضحا ان جلالته شدد برسائله على ضرورة بحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية؛ عبر مخاطبة المجتمع الدولي عن طريق قادة دول لها تأثيرها ومكانتها، الإقليمية أو الدولية، بصوت واحد، للتأكيد على التهدئة ومراعاة الأوضاع الإنسانية، وفتح آفاق لتسوية الصراع، على أساس حل الدولتين، وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، بما يحقق طموحات شعوبها.
وتابع: طالب جلالته في كلمته المجتمع الدولي، بأن يتخذ موقفا حازما لمنع تفاقم الكارثة الانسانية في غزة، وضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار، إذ قالها جلالته بكل صراحة ووضوح“لا نريد كلاما، نريد مواقف جادة وجهودا ملموسة لإنهاء المأساة، وإنقاذ أهلنا في غزة، وتوفير ما يحتاجون من مساعدات”.
وتابع: وضع جلالة الملك خريطة طريق أمام القادة المشاركين في القمة والمجتمع الدولي والاحتلال الإسرائيلي، تتضمن استحقاقات التعامل مع ملف الحرب على غزة والعدوان على لبنان أو الذهاب إلى الخيار الآخر، والمتمثل باستمرار حرب الإبادة على المدنيين في القطاع والتصعيد في المنطقة وجرها إلى حرب إقليمية.
وأشار إلى أن الرسائل الملكية الداعية لوقف الحرب والتهدئة، وإدخال المساعدات، والحفاظ على حق الحياة، والبدء بعملية سلمية تفضي لحل الدولتين، كانت واضحة لا لبس فيها، وإن عواقب اللامبالاة والتقاعس الدوليين المستمرين تجاه ما يحدث، ستكون كارثية على المنطقة والعالم أجمع.
واستكمل: أوصل جلالته في كلمته الشاملة رسالة واضحة للمجتمع الدولي، لإعادة التركيز على القضية الفلسطينية، باعتبارها جوهر الصراع في المنطقة منذ أكثر من سبعة عقود، وتجاهل حلها، سيؤدي لاشتعال النار من جديد، وهذا بدوره، سيفشل تحقيق أي تقدم نحو أفق سياسي، يحقق السلام للجانبين على حد سواء.

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