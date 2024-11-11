ترامب يسعى لمنع الديمقراطيين من عرقلة تعييناته في مجلس الشيوخ

طالب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، مساء أمس الأحد، المشرعين الجمهوريين بالسماح له بتعيين مسؤولين رئيسيين دون تصويت مجلس الشيوخ، بهدف منع ما تبقى من سلطة ضئيلة لدى الديمقراطيين لإعاقة إدارته.



وبحسب واشنطن تايمز، عكف أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين على اختيار زعيمهم المقبل الذي سيمارس سلطة كبيرة في كانون الثاني المقبل بعد أن استعاد الحزب السيطرة على مجلس الشيوخ من الديمقراطيين.



وبموجب الدستور الأميركي، يجب أن يصوت مجلس الشيوخ للموافقة على الترشيحات التي يقدمها الرئيس للمناصب التنفيذية العليا، مثل المناصب الوزارية والتعيينات القضائية، لكن هناك بند دستوري يسمح للرؤساء بتجاوز تصويت مجلس الشيوخ إذا كان المجلس في عطلة طويلة.-(بترا)