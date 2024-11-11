ترامب يسعى لمنع الديمقراطيين من عرقلة تعييناته في مجلس الشيوخ

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
طالب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، مساء أمس الأحد، المشرعين الجمهوريين بالسماح له بتعيين مسؤولين رئيسيين دون تصويت مجلس الشيوخ، بهدف منع ما تبقى من سلطة ضئيلة لدى الديمقراطيين لإعاقة إدارته.
وبحسب واشنطن تايمز، عكف أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين على اختيار زعيمهم المقبل الذي سيمارس سلطة كبيرة في كانون الثاني المقبل بعد أن استعاد الحزب السيطرة على مجلس الشيوخ من الديمقراطيين.
وبموجب الدستور الأميركي، يجب أن يصوت مجلس الشيوخ للموافقة على الترشيحات التي يقدمها الرئيس للمناصب التنفيذية العليا، مثل المناصب الوزارية والتعيينات القضائية، لكن هناك بند دستوري يسمح للرؤساء بتجاوز تصويت مجلس الشيوخ إذا كان المجلس في عطلة طويلة.-(بترا)
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